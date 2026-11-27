Die Keisei-Electric-Railway-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 0,55 Prozent auf 9,10 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Keisei-Electric-Railway-Aktie: Bahnbetreiber gibt leicht nach
Die Keisei-Electric-Railway-Aktie fällt im Nikkei 225 um 0,55 Prozent und gehört zu den schwächsten Werten des Tages.
Nikkei 225 Verlierer
Was die Keisei-Electric-Railway-Aktie belastet
Einen konkreten Anlass für das Minus der Keisei-Electric-Railway-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Bahnbetreiber, der unter anderem den Skyliner-Zug zum Flughafen Narita betreibt, steht damit am Ende der heutigen Verliererliste.
Als Nikkei 225 Verlierer steht die Keisei-Electric-Railway-Aktie heute leicht im Minus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.