Keisei-Electric-Railway-Aktie: Bahnbetreiber gibt leicht nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:54 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Keisei-Electric-Railway-Aktie fällt im Nikkei 225 um 0,55 Prozent und gehört zu den schwächsten Werten des Tages.

Die Keisei-Electric-Railway-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 0,55 Prozent auf 9,10 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. Nikkei 225 Verlierer Was die Keisei-Electric-Railway-Aktie belastet Einen konkreten Anlass für das Minus der Keisei-Electric-Railway-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Bahnbetreiber, der unter anderem den Skyliner-Zug zum Flughafen Narita betreibt, steht damit am Ende der heutigen Verliererliste. Keisei-Electric-Railway-Aktie bei comdirect am Morgen -0,55 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Das Minus fällt gering aus und hat keinen belegten Auslöser. Als Nikkei 225 Verlierer steht die Keisei-Electric-Railway-Aktie heute leicht im Minus.

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