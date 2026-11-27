An einem Tag, an dem sich die KI-Aktien fangen, rutscht ein KI-Infrastrukturwert weiter ab. Die Keel Infrastructure Aktie (ISIN: US4869171078, WKN: A42788, Handelssymbol Toronto: KEEL, US-Handelssymbol: KEEL an der Nasdaq, Xetra/Frankfurt: 9MK) verlor kurz nach Handelsbeginn in Toronto 2,48 Prozent auf 1,97 kanadische Dollar. Das frühere Bitfarms ist damit der zweitgrößte S&P/TSX Verlierer des Morgens.
Keel Infrastructure Aktie: S&P/TSX Verlierer ohne Mieter – Ex-Bitfarms wartet auf den ersten KI-Vertrag
Die Keel Infrastructure Aktie fällt am Freitagmorgen um 2,48 Prozent auf 1,97 kanadische Dollar und ist der zweitgrößte S&P/TSX Verlierer. Während sich Technologiewerte erholen, bleibt das frühere Bitfarms unter Druck. Das Unternehmen hat sein Ziel kassiert, bis Jahresende drei Mietverträge für KI-Rechenzentren zu unterschreiben.
Die Gründe für den Kursverlust
Kein Vertrag, kein Vertrauen
Eine neue Meldung gab es am Freitag nicht. Der Kursverlust setzt einen Trend fort, der seit Wochen anhält. Anleger schichten in Rohstoffwerte um, und bei Keel fehlt der eine Beleg, auf den der Markt wartet: ein unterschriebener Mietvertrag mit einem zahlungskräftigen Kunden.
Ziel zurückgezogen
Mit den Quartalszahlen am 5. November räumte Keel ein, bis Ende 2026 nicht mehr mit drei Vertragsabschlüssen zu rechnen.
Genehmigungen verzögert
Am Vorzeigestandort Panther Creek in Pennsylvania dauern behördliche Verfahren länger als geplant.
Altgeschäft schrumpft
Das Bitcoin-Mining, aus dem das Unternehmen kommt, wird zurückgefahren. Neue Einnahmen aus Rechenzentren erwartet Keel erst 2027.
Geld fließt in Rohstoffe
Der Markt kauft am Freitag Gold- und Kupferwerte. Verlustbringer ohne Nachricht bleiben liegen.
Hintergrund
Vom Bitcoin-Schürfer zum Vermieter von Rechenleistung
Bis zum 1. April 2026 hieß das Unternehmen Bitfarms und hatte seinen Sitz in Kanada. Dann verlegte es ihn in die USA und gab sich den neuen Namen. Seit dem 6. April wird die Aktie unter dem Kürzel KEEL gehandelt. Das Geschäftsmodell soll sich grundlegend ändern: Statt selbst Bitcoin zu schürfen, will Keel Standorte mit gesicherter Stromversorgung an Betreiber von KI-Rechenzentren vermieten. Gesichert sind nach Unternehmensangaben 478 Megawatt, die sich auf 1.928 Megawatt ausbauen ließen. Am Standort Moses Lake im Bundesstaat Washington laufen die Bauarbeiten; erste Erlöse sind für 2027 angekündigt. Im dritten Quartal setzte Keel 27,6 Millionen Dollar um und schrieb 0,10 Dollar Verlust je Aktie.
Häufige Fragen zur Keel Infrastructure Aktie
Warum ist die Keel Infrastructure Aktie heute S&P/TSX Verlierer?
Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 2,48 Prozent auf 1,97 kanadische Dollar. Eine neue Nachricht gab es nicht; der Kurs leidet weiter darunter, dass noch kein Mietvertrag für die geplanten KI-Rechenzentren unterschrieben ist.
Ist Keel Infrastructure dasselbe wie Bitfarms?
Ja. Bitfarms hat sich zum 1. April 2026 in Keel Infrastructure umbenannt und den Sitz in die USA verlegt.
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