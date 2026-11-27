Warum ist die Keel Infrastructure Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 2,48 Prozent auf 1,97 kanadische Dollar. Eine neue Nachricht gab es nicht; der Kurs leidet weiter darunter, dass noch kein Mietvertrag für die geplanten KI-Rechenzentren unterschrieben ist.

Ist Keel Infrastructure dasselbe wie Bitfarms?

Ja. Bitfarms hat sich zum 1. April 2026 in Keel Infrastructure umbenannt und den Sitz in die USA verlegt.