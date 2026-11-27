Kawasaki-Heavy-Aktie: Industriekonzern steigt im Nikkei 225

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Kawasaki-Heavy-Aktie legt im Nikkei 225 um 5,61 Prozent zu und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Kawasaki-Heavy-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 5,61 Prozent auf 9,038 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. Nikkei 225 Gewinner Warum die Kawasaki-Heavy-Aktie anzieht Einen konkreten Auslöser für das Plus der Kawasaki-Heavy-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Konzern ist in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Maschinenbau tätig und profitiert offenbar von der breiten Kauflaune am japanischen Markt. Kawasaki-Heavy-Aktie bei comdirect am Morgen +5,61 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Ohne belegten Anlass ist der Anstieg anfällig für Gewinnmitnahmen. Als Nikkei 225 Gewinner gehört die Kawasaki-Heavy-Aktie zur breiten Erholung.

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