JPMorgan-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 4: Größte US-Bank legt zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 2 Min.

Die JPMorgan-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 2,17 % auf 323,60 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Nach der schwachen Novemberhälfte kehrt die Risikobereitschaft zurück.

Bild: JPMorganChase / Max Touhey (Pressebild)

Die JPMorgan-Aktie (ISIN US46625H1005, WKN 850628, Symbol CMC, US-Symbol JPM) gehört am Black Friday zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt die größte US-Bank um 6,86 US-Dollar beziehungsweise 2,17 % auf 323,60 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 316,74 US-Dollar geschlossen. JPMorgan-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 4 +2,17 % Kurs nach Handelsschluss 323,60 USD Zwölfmonatshoch 366,50 USD Zwölfmonatstief 279,10 USD Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; Wedbush/FinancialContent Dow Jones Gewinner Nr. 4 Warum die JPMorgan-Aktie zulegt Eine eigene Nachricht von JPMorgan Chase gibt es nicht. Die JPMorgan-Aktie folgt der Stimmung im Markt: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Rückkehr der Risikobereitschaft Auch Goldman Sachs (ISIN US38141G1040, WKN 920332, Symbol GOS, US-Symbol GS) steigt um 1,50 %, American Express (ISIN US0258161092, WKN 850226, Symbol AEC1, US-Symbol AXP) um 1,30 %. Banken profitieren, wenn Handel und Beratung wieder anziehen. 02 Rücksetzer als Ausgangslage Am 12. November hatte die Aktie noch bei rund 343 US-Dollar geschlossen. In der Woche bis zum 19. November verlor sie laut Wedbush-Kurstabelle 6,5 %. 03 Mehr Schwung zum Schluss Zum US-Start lag das Plus bei 1,91 %, am Ende der Sitzung bei 2,17 %. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Erholung im Abwärtstrend? Mit rund 324 US-Dollar liegt die JPMorgan-Aktie knapp 12 % unter ihrem Zwölfmonatshoch von 366,50 US-Dollar. Für Anleger bleibt die Frage, ob hohe Zinsen das Kreditgeschäft stützen oder Kreditrisiken und Bewertungsabschläge im Finanzsektor überwiegen. Was für die JPMorgan-Aktie spricht Marktführer mit breit aufgestelltem Geschäft.

Stimmungswechsel stützt Banken und Zykliker.

Knapp 12 % unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die JPMorgan-Aktie spricht Zins- und Inflationssorgen belasten Finanzwerte.

Schwächere Kapitalmarktaktivität bei fallenden Technologiewerten.

Dünner Feiertagshandel verstärkt Ausschläge. FAQ Häufige Fragen zur JPMorgan-Aktie Warum ist die JPMorgan-Aktie Dow Jones Gewinner? Anleger gehen nach dem Kursrutsch wieder mehr Risiko ein. Banken profitieren überdurchschnittlich von steigenden Aktienkursen.

Wie hoch steht die JPMorgan-Aktie? Laut Kursliste bei 323,60 US-Dollar, 2,17 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die JPMorgan-Aktie? ISIN US46625H1005, WKN 850628. Handelssymbol in Deutschland CMC, in den USA JPM (NYSE). Steckbrief Unternehmen JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 WKN 850628 Handelssymbol CMC US-Handelssymbol JPM (NYSE) Kurs 323,60 US-Dollar (+2,17 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 4 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: JPMorgan-Aktie als Dow Jones Gewinner nach der Schwächephase Die JPMorgan-Aktie erholt sich, weil Anleger wieder Risiko eingehen. Ein eigener Auslöser fehlt, Zinsen und Technologiestimmung bleiben entscheidend.

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