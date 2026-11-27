JPMorgan-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 4: Banken erholen sich vom Kursrutsch

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 3 Min.

Die JPMorgan-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,91 % auf 322,80 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Nach einer schwachen Novemberhälfte kehrt die Risikobereitschaft an die Börse zurück.

Bild: JPMorganChase / Max Touhey (Pressebild)

Die JPMorgan-Aktie (ISIN US46625H1005, WKN 850628, Symbol CMC, US-Symbol JPM) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt die größte US-Bank um 6,06 US-Dollar beziehungsweise 1,91 % auf 322,80 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 316,74 US-Dollar geschlossen. JPMorgan-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 4 +1,91 % Kurs um 15:32 Uhr 322,80 USD Zwölfmonatshoch der JPMorgan-Aktie 366,50 USD Zwölfmonatstief der JPMorgan-Aktie 279,10 USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Wedbush/FinancialContent; Fox Business Dow Jones Gewinner Nr. 4 Warum die JPMorgan-Aktie zulegt Eine eigene Nachricht von JPMorgan Chase gibt es nicht. Die JPMorgan-Aktie folgt der Stimmung im Markt. 01 Rückkehr der Risikobereitschaft 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Auch Goldman Sachs (ISIN US38141G1040, WKN 920332, Symbol GOS, US-Symbol GS) steigt um 1,55 %, American Express um 1,41 %. Banken profitieren, wenn Handel und Beratung wieder anziehen. 02 Rücksetzer als Ausgangslage Am 12. November hatte die Aktie noch bei rund 343 US-Dollar geschlossen. In der Woche bis zum 19. November verlor sie laut Wedbush-Kurstabelle 6,5 %. Gegenüber dem Mittwoch liegt die Aktie nun gut 1,9 % höher. 03 Zinsen bleiben das Thema Laut RTTNews haben zahlreiche Notenbanken zuletzt die Zinsen angehoben und weitere Straffungen angedeutet, weil Inflation und Energiepreise hoch bleiben. Das belastet Bewertungen im gesamten Finanzsektor. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Erholung im Abwärtstrend? Mit rund 323 US-Dollar liegt die JPMorgan-Aktie gut 12 % unter ihrem Zwölfmonatshoch von 366,50 US-Dollar. Für Anleger ist die Frage, ob die Bank von hohen Zinsen im Kreditgeschäft profitiert oder ob Kreditrisiken und Bewertungsabschläge im Finanzsektor überwiegen. Heute spricht vor allem die Marktstimmung für den Kurs. Was für die JPMorgan-Aktie spricht Marktführer mit breit aufgestelltem Geschäft.

Stimmungswechsel stützt Banken und Zykliker.

Gut 12 % unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die JPMorgan-Aktie spricht Höhere Zinsen und Inflationssorgen belasten Finanzwerte.

Schwächere Aktivität am Kapitalmarkt bei fallenden Technologiewerten.

Dünner Feiertagshandel verstärkt Ausschläge. FAQ Häufige Fragen zur JPMorgan-Aktie Warum ist die JPMorgan-Aktie Dow Jones Gewinner? Anleger gehen nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen wieder mehr Risiko ein. Banken profitieren überdurchschnittlich von steigenden Aktienkursen.

Wie hoch steht die JPMorgan-Aktie? Laut Indikation bei 322,80 US-Dollar, 1,91 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die JPMorgan-Aktie? ISIN US46625H1005, WKN 850628. Handelssymbol in Deutschland CMC, in den USA JPM (NYSE). Steckbrief Unternehmen JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 WKN 850628 Handelssymbol CMC US-Handelssymbol JPM (NYSE) Kurs 322,80 US-Dollar (+1,91 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 4 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: JPMorgan-Aktie als Dow Jones Gewinner nach der Schwächephase Die JPMorgan-Aktie erholt sich, weil Anleger wieder Risiko eingehen. Ein eigener Auslöser fehlt. Entscheidend für den weiteren Kurs bleiben Zinsen und die Stimmung bei Technologieaktien.

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