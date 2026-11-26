JOST Werke Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Lkw-Zulieferer steigt um 3,5 Prozent auf 56 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:07 2 Min.

Die JOST Werke Aktie gewinnt am Donnerstag 3,51 Prozent auf 56,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Zulieferer für Nutzfahrzeuge profitiert von der Erholung der Autowerte.

Runde Marke zum Handelsschluss: Die JOST Werke Aktie steigt am Donnerstag um 3,51 Prozent auf 56,00 Euro und ist zwanzigstgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 2,46 Millionen Euro Umsatz war der Handel in dem Nutzfahrzeug-Zulieferer lebhaft. JST JST — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr JST — — — Schlusskurs der JOST Werke Aktie auf Xetra 56,00 € Tagesgewinn, Platz 20 der SDAX Gewinner +3,51 % Kursgewinn zum Vortag +1,90 € Xetra-Tagesumsatz 2,46 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die JOST Werke Aktie heute? Eine Meldung aus Neu-Isenburg liegt nicht vor. Die JOST Werke Aktie profitiert von einem der Themen des Tages: Neben Technologie- und Rohstoffwerten erholten sich am Donnerstag vor allem Autoaktien. Nachlassende Zollsorgen gaben der Branche Auftrieb, und davon profitieren auch die Zulieferer. Am Mittwochabend hatte JOST noch zu den SDAX Verlierern gehört. Am Donnerstag stand die Aktie morgens wie abends unter den SDAX Gewinnern und machte den Rückgang wett. Der Hintergrund Was Lkw und Trailer verbindet JOST ist Weltmarktführer bei Sattelkupplungen und Stützwinden, also bei den Teilen, die Zugmaschine und Auflieger verbinden. Dazu kommen Achssysteme, Komponenten für Landmaschinen und seit der Übernahme von Hyva Hydrauliksysteme für Kipper und Abrollfahrzeuge. Das Geschäft folgt der Lkw- und Trailerproduktion in Europa, Nordamerika und Asien. Zölle sind für JOST ein direktes Thema, weil Kunden und Werke über alle Regionen verteilt sind. Was für die JOST Werke Aktie spricht Führende Marktposition bei sicherheitsrelevanten Verbindungsteilen

Die Hyva-Übernahme verbreitert das Geschäft

Nachlassende Zollsorgen entlasten die Branche Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für den Anstieg

Die Nachfrage nach Lkw und Trailern ist zyklisch

Handelskonflikte können schnell wieder aufflammen Kurz erklärt Fragen und Antworten zur JOST Werke Aktie Warum ist JOST heute SDAX Gewinner?

Autowerte und ihre Zulieferer erholten sich mit dem Gesamtmarkt. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Was stellt JOST her?

Sattelkupplungen, Stützwinden, Achssysteme und Hydraulik für Nutzfahrzeuge. JOST Werke Aktie: ISIN DE000JST4000, WKN JST400, Börsenkürzel JST. Fazit zur JOST Werke Aktie Die JOST Werke Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner und holt den Verlust vom Mittwoch auf. Der Kurs folgt der Stimmung für die Autobranche. Für mehr braucht es eine Belebung der Nutzfahrzeugmärkte.

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