Runde Marke zum Handelsschluss: Die JOST Werke Aktie steigt am Donnerstag um 3,51 Prozent auf 56,00 Euro und ist zwanzigstgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 2,46 Millionen Euro Umsatz war der Handel in dem Nutzfahrzeug-Zulieferer lebhaft.
JOST Werke Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Lkw-Zulieferer steigt um 3,5 Prozent auf 56 Euro
Die JOST Werke Aktie gewinnt am Donnerstag 3,51 Prozent auf 56,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Zulieferer für Nutzfahrzeuge profitiert von der Erholung der Autowerte.
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Der Auslöser
Warum steigt die JOST Werke Aktie heute?
Eine Meldung aus Neu-Isenburg liegt nicht vor. Die JOST Werke Aktie profitiert von einem der Themen des Tages: Neben Technologie- und Rohstoffwerten erholten sich am Donnerstag vor allem Autoaktien. Nachlassende Zollsorgen gaben der Branche Auftrieb, und davon profitieren auch die Zulieferer.
Am Mittwochabend hatte JOST noch zu den SDAX Verlierern gehört. Am Donnerstag stand die Aktie morgens wie abends unter den SDAX Gewinnern und machte den Rückgang wett.
Der Hintergrund
Was Lkw und Trailer verbindet
JOST ist Weltmarktführer bei Sattelkupplungen und Stützwinden, also bei den Teilen, die Zugmaschine und Auflieger verbinden. Dazu kommen Achssysteme, Komponenten für Landmaschinen und seit der Übernahme von Hyva Hydrauliksysteme für Kipper und Abrollfahrzeuge. Das Geschäft folgt der Lkw- und Trailerproduktion in Europa, Nordamerika und Asien. Zölle sind für JOST ein direktes Thema, weil Kunden und Werke über alle Regionen verteilt sind.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur JOST Werke Aktie
Warum ist JOST heute SDAX Gewinner?
Autowerte und ihre Zulieferer erholten sich mit dem Gesamtmarkt. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Was stellt JOST her?
Sattelkupplungen, Stützwinden, Achssysteme und Hydraulik für Nutzfahrzeuge.
JOST Werke Aktie: ISIN DE000JST4000, WKN JST400, Börsenkürzel JST.
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