Große Pharmakonzerne kaufen selten nur Lizenzen. Oft nehmen sie beim Partner gleich ein Aktienpaket mit. So entsteht über die Jahre ein Depot, das wie ein Verzeichnis der eigenen Forschungsallianzen aussieht. Bei Johnson & Johnson umfasste es zum 30. September 15 Aktien im Wert von 762 Millionen Dollar.
Johnson & Johnsons Biotech-Depot: 15 Aktien für 762 Millionen Dollar – und fast die Hälfte steckt im Partner hinter dem neuen Hoffnungsträger
Der Pharmariese Johnson & Johnson hält ein eigenes Aktiendepot mit 15 kleinen Biotech- und Medizintechnikwerten. Die größte Position, Protagonist Therapeutics, hat das Mittel mitentwickelt, das Konzernchef Joaquin Duato gerade als Verkaufserfolg feiert. Dazu kommt eine überraschende KI-Aktie. Alle wichtigen Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und die Logik dahinter.
Der Chef
Der Verkaufsstart, der das Depot erklärt: Joaquin Duato im Wortlaut
Über das Aktiendepot spricht Vorstandschef Joaquin Duato nicht. Über das Produkt dahinter umso lieber. Icotyde ist eine Tablette gegen Schuppenflechte, entdeckt gemeinsam mit Protagonist Therapeutics und seit März in den USA auf dem Markt. Den Vertrieb übernimmt Johnson & Johnson. In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal nannte Duato mehr als 20.000 Patienten und fast 9.000 verschreibende Ärzte seit dem Start.
Icotyde übertrifft weiterhin die jüngsten Markteinführungen der Wettbewerber.
Das Depot
Partner statt Portfolio: die größten Positionen
Protagonist Therapeutics – ISIN US74366E1029 · US-Handelssymbol PTGX
2,45 Millionen Aktien im Wert von 345 Millionen Dollar, 45,3 Prozent. Protagonist erhält Umsatzbeteiligungen an Icotyde. Das Mittel wird zudem gegen Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und Psoriasis-Arthritis getestet.
Nanobiotix – US-Handelssymbol NBTX
5,62 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 175 Millionen Dollar, 23,0 Prozent. Das französische Unternehmen entwickelt Nanopartikel, die Tumoren für Strahlentherapie empfindlicher machen. Johnson & Johnson hält die Lizenz.
MeiraGTx – ISIN KYG596651029 · US-Handelssymbol MGTX
6,64 Millionen Aktien im Wert von 73 Millionen Dollar, 9,6 Prozent. Der Spezialist für Gentherapien hat mit Johnson & Johnson an einem Mittel gegen erbliche Netzhauterkrankungen gearbeitet.
Rapport Therapeutics – US-Handelssymbol RAPP
1,78 Millionen Aktien im Wert von 60 Millionen Dollar, 7,9 Prozent. Die Firma wurde mit Wirkstoffen aus der Neurologie-Forschung von Johnson & Johnson gegründet.
Cerebras Systems – US-Handelssymbol CBRS
129.000 Aktien im Wert von 23 Millionen Dollar, 3,0 Prozent. Der Hersteller von KI-Chips ist der Exot im Depot.
Weitere Positionen sind unter anderem Contineum Therapeutics, Xencor, Legend Biotech, der Partner bei der Krebszelltherapie Carvykti, und der Medizintechnikhersteller Procept BioRobotics.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Johnson & Johnson: ISIN US4781601046, WKN 853260, Handelssymbol JNJ, US-Handelssymbol JNJ
Protagonist Therapeutics: ISIN US74366E1029, US-Handelssymbol PTGX
MeiraGTx: ISIN KYG596651029, US-Handelssymbol MGTX
Nanobiotix (ADS): US-Handelssymbol NBTX
Rapport Therapeutics: US-Handelssymbol RAPP
Cerebras Systems: US-Handelssymbol CBRS
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