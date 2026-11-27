Johnson & Johnsons Biotech-Depot: 15 Aktien für 762 Millionen Dollar – und fast die Hälfte steckt im Partner hinter dem neuen Hoffnungsträger

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:28 3 Min.

Der Pharmariese Johnson & Johnson hält ein eigenes Aktiendepot mit 15 kleinen Biotech- und Medizintechnikwerten. Die größte Position, Protagonist Therapeutics, hat das Mittel mitentwickelt, das Konzernchef Joaquin Duato gerade als Verkaufserfolg feiert. Dazu kommt eine überraschende KI-Aktie. Alle wichtigen Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und die Logik dahinter.

Bild: Johnson & Johnson

Große Pharmakonzerne kaufen selten nur Lizenzen. Oft nehmen sie beim Partner gleich ein Aktienpaket mit. So entsteht über die Jahre ein Depot, das wie ein Verzeichnis der eigenen Forschungsallianzen aussieht. Bei Johnson & Johnson umfasste es zum 30. September 15 Aktien im Wert von 762 Millionen Dollar. Wert der 15 gemeldeten Positionen 762 Mio. $ Anteil von Protagonist Therapeutics 45,3 % Anteil der beiden größten Positionen 68,3 % Patienten mit Icotyde seit dem Marktstart 20.000 Quelle : Form 13F von Johnson & Johnson zum 30. September 2026, eingereicht am 26. Oktober 2026, nach 6ix und 13f.info Der Chef Der Verkaufsstart, der das Depot erklärt: Joaquin Duato im Wortlaut Über das Aktiendepot spricht Vorstandschef Joaquin Duato nicht. Über das Produkt dahinter umso lieber. Icotyde ist eine Tablette gegen Schuppenflechte, entdeckt gemeinsam mit Protagonist Therapeutics und seit März in den USA auf dem Markt. Den Vertrieb übernimmt Johnson & Johnson. In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal nannte Duato mehr als 20.000 Patienten und fast 9.000 verschreibende Ärzte seit dem Start. Das Depot Partner statt Portfolio: die größten Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Johnson & Johnson Depot auf AktienCheck. 01 Protagonist Therapeutics – ISIN US74366E1029 · US-Handelssymbol PTGX 2,45 Millionen Aktien im Wert von 345 Millionen Dollar, 45,3 Prozent. Protagonist erhält Umsatzbeteiligungen an Icotyde. Das Mittel wird zudem gegen Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und Psoriasis-Arthritis getestet. 02 Nanobiotix – US-Handelssymbol NBTX 5,62 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 175 Millionen Dollar, 23,0 Prozent. Das französische Unternehmen entwickelt Nanopartikel, die Tumoren für Strahlentherapie empfindlicher machen. Johnson & Johnson hält die Lizenz. 03 MeiraGTx – ISIN KYG596651029 · US-Handelssymbol MGTX 6,64 Millionen Aktien im Wert von 73 Millionen Dollar, 9,6 Prozent. Der Spezialist für Gentherapien hat mit Johnson & Johnson an einem Mittel gegen erbliche Netzhauterkrankungen gearbeitet. 04 Rapport Therapeutics – US-Handelssymbol RAPP 1,78 Millionen Aktien im Wert von 60 Millionen Dollar, 7,9 Prozent. Die Firma wurde mit Wirkstoffen aus der Neurologie-Forschung von Johnson & Johnson gegründet. 05 Cerebras Systems – US-Handelssymbol CBRS 129.000 Aktien im Wert von 23 Millionen Dollar, 3,0 Prozent. Der Hersteller von KI-Chips ist der Exot im Depot. Weitere Positionen sind unter anderem Contineum Therapeutics, Xencor, Legend Biotech, der Partner bei der Krebszelltherapie Carvykti, und der Medizintechnikhersteller Procept BioRobotics. Was Anleger beachten sollten Gemessen am Konzern ist das Depot winzig. Über die Johnson-&-Johnson-Aktie entscheidet es nicht

Kleine Biotechwerte schwanken stark und hängen oft an einer einzigen Studie

Zwei Aktien stehen für mehr als zwei Drittel des Werts

Die Meldung zeigt den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Johnson & Johnson: ISIN US4781601046, WKN 853260, Handelssymbol JNJ, US-Handelssymbol JNJ

Protagonist Therapeutics: ISIN US74366E1029, US-Handelssymbol PTGX

MeiraGTx: ISIN KYG596651029, US-Handelssymbol MGTX

Nanobiotix (ADS): US-Handelssymbol NBTX

Rapport Therapeutics: US-Handelssymbol RAPP

Cerebras Systems: US-Handelssymbol CBRS Fazit: Ein Blick in die Forschungsküche Das Depot von Johnson & Johnson taugt nicht als Musterdepot, aber als Landkarte. Es zeigt, mit wem der Konzern forscht und wem er genug zutraut, um Miteigentümer zu werden. Dass die größte Position zugleich hinter dem wichtigsten neuen Produkt steht, ist kein Zufall. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Johnson & Johnson auf AktienCheck.

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