Der Umsatz von 55,1 Millionen Dollar im dritten Quartal stammt vor allem aus dem Passagiergeschäft von Blade, das Joby 2025 für bis zu 125 Millionen Dollar gekauft hat. Für das Gesamtjahr hob Joby das Umsatzziel auf 135 bis 140 Millionen Dollar an.

Dem stand ein Quartalsverlust von 211,8 Millionen Dollar gegenüber. Für das zweite Halbjahr plant Joby einen Mittelabfluss von 385 bis 415 Millionen Dollar. Bei 2,2 Milliarden Dollar in der Kasse ist das nach unserer Rechnung für mehrere Jahre gedeckt. Im August hat sich Joby zudem die Möglichkeit geschaffen, neue Aktien für bis zu 750 Millionen Dollar zu verkaufen. Das sichert die Finanzierung, verwässert aber die Anteile der Aktionäre.

Ein wichtiger Geldgeber ist der Autobauer Toyota (ISIN JP3633400001, WKN 853510, Handelssymbol TOM, US-Handelssymbol TM), der rund 900 Millionen Dollar zugesagt hat.