2,2 Milliarden Dollar in der Kasse, ein Weltkonzern als Geldgeber, die Zulassung in Sichtweite. Trotzdem schloss die Joby Aviation Aktie am 16. November bei 4,72 Dollar – nur 29 Cent über dem tiefsten Stand der vergangenen zwölf Monate und 72 Prozent unter dem Hoch von 16,59 Dollar. An der Börse ist Joby damit noch 4,8 Milliarden Dollar wert. Die Frage der Anleger ist einfach: Was kommt zuerst, die Zulassung oder das Ende des Geldes?
Joby Aviation Aktie: 2,2 Milliarden Dollar in der Kasse, drei von fünf Zulassungsstufen geschafft – reicht das Geld bis zum ersten Flug?
Joby Aviation will ein elektrisches Flugtaxi in den USA zur Zulassung bringen und hat dafür Milliarden eingesammelt. Die Joby Aktie notiert trotzdem nahe ihrem 52-Wochen-Tief. Die große Analyse: wie weit die Zulassung ist, woher die Umsätze kommen und warum das Militär für Joby wichtiger wird.
Die Stammdaten für Anleger: Die Joby Aviation Aktie hat die ISIN KYG651631007 und die WKN A3CWWU. Das US-Handelssymbol an der New York Stock Exchange lautet JOBY; unter diesem Kürzel wird das Papier auch in Deutschland geführt.
Die Zulassung
Fünf Stufen, drei abgeschlossen
Joby entwickelt das elektrische Senkrechtstarter-Fluggerät S4. Bevor es Passagiere befördern darf, muss es fünf Stufen bei der US-Luftfahrtbehörde FAA durchlaufen.
Drei Stufen sind abgeschlossen. Die vierte, in der getestet und nachgewiesen wird, ist nach Jobys eigener Zählung zu 83 Prozent erledigt, nach Zählung der Behörde zu 78 Prozent. Die fünfte Stufe steht laut Joby bei 25 Prozent. Testflüge mit Piloten der FAA erwartet das Unternehmen im ersten Halbjahr 2027. 17 Fluggeräte sind nach Unternehmensangaben in der Fertigung.
Das Geld
Hohe Verluste, tiefe Taschen
Der Umsatz von 55,1 Millionen Dollar im dritten Quartal stammt vor allem aus dem Passagiergeschäft von Blade, das Joby 2025 für bis zu 125 Millionen Dollar gekauft hat. Für das Gesamtjahr hob Joby das Umsatzziel auf 135 bis 140 Millionen Dollar an.
Dem stand ein Quartalsverlust von 211,8 Millionen Dollar gegenüber. Für das zweite Halbjahr plant Joby einen Mittelabfluss von 385 bis 415 Millionen Dollar. Bei 2,2 Milliarden Dollar in der Kasse ist das nach unserer Rechnung für mehrere Jahre gedeckt. Im August hat sich Joby zudem die Möglichkeit geschaffen, neue Aktien für bis zu 750 Millionen Dollar zu verkaufen. Das sichert die Finanzierung, verwässert aber die Anteile der Aktionäre.
Ein wichtiger Geldgeber ist der Autobauer Toyota (ISIN JP3633400001, WKN 853510, Handelssymbol TOM, US-Handelssymbol TM), der rund 900 Millionen Dollar zugesagt hat.
Das Militär
Vom Flugtaxi zum Rüstungslieferanten?
Hier berührt Joby das Geschäft der Drohnen-Aktien. Das US-Verteidigungsministerium finanziert eine Militärversion mit Hybridantrieb. Die Innovationseinheit AFWERX der Luftwaffe hat die Obergrenze eines Erprobungsvertrags auf bis zu 50 Millionen Dollar angehoben. Und Joby hat vereinbart, das Unternehmen Resonant Sciences für 500 Millionen Dollar zu übernehmen.
Häufige Fragen zur Joby Aviation Aktie
Wann fliegt Joby mit Passagieren?
Das hängt von der FAA-Zulassung ab. Testflüge mit FAA-Piloten erwartet Joby im ersten Halbjahr 2027.
Wie viel Geld hat Joby?
Ende September waren es 2,2 Milliarden Dollar. Für das zweite Halbjahr 2026 plant das Unternehmen einen Mittelabfluss von 385 bis 415 Millionen Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Joby Aviation Aktie?
ISIN KYG651631007, WKN A3CWWU, US-Handelssymbol JOBY.
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