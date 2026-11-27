Die Jin-Air-Aktie (ISIN: KR7272450008, KRX-Kürzel: 272450) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier der Billigflugtochter von Korean Air schloss in Seoul bei 7.460 Won und damit 3,62 Prozent unter dem Vortag.
Jin-Air-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 3,62 Prozent – Billigflieger im Gegenwind
Die Jin-Air-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Die Billigflugtochter von Korean Air fällt um 3,62 Prozent auf 7.460 Won. Fluggesellschaften gaben nach, während der Index 4,34 Prozent gewann.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Jin Air gegen den Markt fällt
Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Mit Jeju Air verlor eine zweite Billigfluglinie ähnlich stark, das spricht für einen Branchengrund. Nach unserer Einschätzung wirkt dieselbe Nachricht, die Rüstungswerte steigen ließ: Berichten zufolge haben die Huthi eine Raffinerie in Saudi-Arabien angegriffen. Spannungen im Nahen Osten nähren die Sorge vor höheren Kerosinkosten. Dazu kommt die Leitzinserhöhung, die Reisebudgets belastet. Jin Air schreibt auf Sicht der letzten zwölf Monate Verluste.
Häufige Fragen zur Jin-Air-Aktie
Warum ist die Jin-Air-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die Jin-Air-Aktie fiel um 3,62 Prozent auf 7.460 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Fluggesellschaften litten unter der Sorge vor höheren Treibstoffkosten.
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