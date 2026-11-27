Jin-Air-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 3,62 Prozent – Billigflieger im Gegenwind

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 1 Min.

Die Jin-Air-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Die Billigflugtochter von Korean Air fällt um 3,62 Prozent auf 7.460 Won. Fluggesellschaften gaben nach, während der Index 4,34 Prozent gewann.

Die Jin-Air-Aktie (ISIN: KR7272450008, KRX-Kürzel: 272450) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier der Billigflugtochter von Korean Air schloss in Seoul bei 7.460 Won und damit 3,62 Prozent unter dem Vortag. 272450 272450 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 272450 — — — Tagesminus der Jin-Air-Aktie -3,62 % Schlusskurs in Seoul 7.460 KRW Jeju Air am Freitag -4,20 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Jin Air gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Mit Jeju Air verlor eine zweite Billigfluglinie ähnlich stark, das spricht für einen Branchengrund. Nach unserer Einschätzung wirkt dieselbe Nachricht, die Rüstungswerte steigen ließ: Berichten zufolge haben die Huthi eine Raffinerie in Saudi-Arabien angegriffen. Spannungen im Nahen Osten nähren die Sorge vor höheren Kerosinkosten. Dazu kommt die Leitzinserhöhung, die Reisebudgets belastet. Jin Air schreibt auf Sicht der letzten zwölf Monate Verluste. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Kerosin: Höhere Ölpreise schlagen direkt auf die Kosten durch.

Verluste: Der Gewinn je Aktie war zuletzt negativ.

Wettbewerb: Der Markt für Billigflüge ist hart umkämpft. Häufige Fragen zur Jin-Air-Aktie Warum ist die Jin-Air-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Jin-Air-Aktie fiel um 3,62 Prozent auf 7.460 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Fluggesellschaften litten unter der Sorge vor höheren Treibstoffkosten. Fazit: Öl bleibt der Taktgeber Die Jin-Air-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Die Erholung des Markts ging an den Fluglinien vorbei.

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