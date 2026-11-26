Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Jenoptik stieg mit dem Technologiesektor, der sich nach drei verlustreichen Tagen erholte. Auslöser war die Kehrtwende der US-Techwerte am Mittwochabend. Der Nasdaq 100 hatte kurz vor seinem Tief seit April Schnäppchenkäufer angezogen und schloss nur 0,64 Prozent schwächer.

In Frankfurt beendete der DAX den Donnerstag 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX gewann 2,34 Prozent. Die US-Börsen blieben wegen Thanksgiving geschlossen. Ein Analyst des Brokers Etoro sprach von einer willkommenen Gelegenheit zum Durchatmen.