Das Plus hat gehalten und ist gewachsen: Die Jenoptik Aktie gewinnt am Donnerstag 5,34 Prozent auf 33,14 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und ist drittgrößter TecDAX Gewinner. Am Morgen hatte der Jenaer Photonik-Konzern die Liste mit 4,8 Prozent Plus angeführt.
Jenoptik Aktie: TecDAX Gewinner – 5,3 Prozent Erholung, doch der Montag bleibt unerreicht
Die Jenoptik Aktie schließt am Donnerstag 5,34 Prozent höher bei 33,14 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Der Photonik-Konzern baut sein Morgenplus aus. Bis zum Niveau nach der Huang-Rally fehlen noch knapp 9 Prozent.
Warum steigt die Jenoptik Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Jenoptik stieg mit dem Technologiesektor, der sich nach drei verlustreichen Tagen erholte. Auslöser war die Kehrtwende der US-Techwerte am Mittwochabend. Der Nasdaq 100 hatte kurz vor seinem Tief seit April Schnäppchenkäufer angezogen und schloss nur 0,64 Prozent schwächer.
In Frankfurt beendete der DAX den Donnerstag 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX gewann 2,34 Prozent. Die US-Börsen blieben wegen Thanksgiving geschlossen. Ein Analyst des Brokers Etoro sprach von einer willkommenen Gelegenheit zum Durchatmen.
Die Woche im Rückblick
Der Wochenverlauf gleicht einer Achterbahn. Am Montag sprang die Jenoptik Aktie um mehr als 13 Prozent auf 36,06 Euro, nachdem Jensen Huang an die Nvidia-Spitze zurückgekehrt war. Bis Mittwochabend fiel sie auf 31,46 Euro zurück. Mit dem heutigen Schlusskurs ist gut ein Drittel dieses Rückschlags aufgeholt.
Jenoptik liefert Optiken und Lasersysteme für die Chipindustrie und hängt damit an der Stimmung im Halbleitersektor. Dazu kommen Medizintechnik, industrielle Messtechnik und Verkehrsüberwachung, die das Geschäft breiter aufstellen als bei reinen Chipwerten.
Was jetzt für die Jenoptik Aktie zählt
Kapitalmarkttag am 3. Dezember
In Dresden will das Management seine mittelfristigen Ziele und die Rolle des Halbleitergeschäfts erläutern.
Die Marke von 36 Euro
Dort endete die Rally vom Montag. Bis dahin fehlen knapp 9 Prozent.
Das Wochentief
Bei 31,46 Euro schloss die Aktie am Mittwoch. Diese Marke sollte halten.
Stammdaten
Jenoptik AG: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
Nvidia Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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