Die JDC Group Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, FSE: JDC) erlebt eine Woche zwischen Enttäuschung und Zuversicht: Am 17. November senkte der Finanzvermittler seine Jahresziele, am 26. November kündigte der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm an. Dazwischen lieferte JDC nach eigenen Angaben ein Rekord-Quartal. Diese JDC Group Aktienanalyse zeigt, was hinter der Prognosesenkung steckt, warum der Rückkauf als Signal gelesen wird und was die JDC Group Aktie Prognose bis 2027 offenlässt.
JDC Group Aktienanalyse: Prognose gesenkt, Rückkauf über 5 Mio. Euro - Verschiebung statt Verlust?
Die JDC Group senkt wegen der Altersvorsorgereform die Prognose 2026, verdoppelt aber das EBITDA im dritten Quartal und startet am 30. November einen Aktienrückkauf von bis zu 5 Mio. Euro. Die JDC Group Aktienanalyse mit Zahlen, Chartbild und JDC Group Aktie Prognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- JDC Group Aktiengesellschaft
- Börse / Ticker
- Xetra, JDC (Segment Scale)
- ISIN
- DE000A0B9N37
- Kerngeschäft
- Plattform für Versicherungs- und Finanzvermittlung (Advisortech, Advisory)
- Prognose 2026
- Umsatz 280 bis 300 Mio. €, EBITDA 28 bis 32 Mio. €
- Rückkauf
- 30.11.2026 bis spätestens 30.06.2027
- Nächste Termine
- Start Rückkauf 30.11.2026, Altersvorsorgereform ab 01.01.2027
Stand: 27.11.2026, Kurs: finanzen.net, 27.11.2026, 12:46 Uhr; Zahlen: Quartalsmitteilung Q3 2026
Die aktuellen News
Prognose gesenkt - aber nur verschoben, sagt das Management
Statt Umsatz von 300 bis 330 Mio. Euro erwartet JDC für 2026 nun 280 bis 300 Mio. Euro, beim EBITDA statt 35 bis 38 Mio. Euro nur noch 28 bis 32 Mio. Euro. Der Grund liegt nicht in einem operativen Einbruch: Zum 1. Januar 2027 tritt die Altersvorsorgereform in Kraft, die das Riester-System durch ein flexibleres, kapitalmarktnäheres Modell ersetzt. Die Förderung soll bis zu 540 Euro pro Jahr plus 300 Euro je Kind und Jahr betragen. Kunden schieben Lebensversicherungsabschlüsse, die sie für das vierte Quartal geplant hatten, deshalb ins neue Jahr. Das übliche Jahresendgeschäft fällt 2026 entsprechend schwächer aus.
Das Management spricht von einer Verlagerung, nicht von verlorenem Geschäft. Ein großer Teil soll nach Unternehmensangaben im ersten Halbjahr 2027 anfallen. CEO Sebastian Grabmaier sagt sinngemäß, derzeit warte alles auf die neue Regelung, CFO Ralph Konrad beschreibt die Stimmung der Bevölkerung als auf einem Tiefpunkt.
Die Zahlen
Rekord-Q3 mit verdoppeltem EBITDA
Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 17,2% auf 64,5 Mio. Euro, das EBITDA verdoppelte sich auf 5,6 Mio. Euro. Nach neun Monaten liegt das EBITDA um 82,1% über dem Vorjahr, das Konzernergebnis hat sich auf 6,1 Mio. Euro fast verdoppelt. Ohne die 2025 übernommene FMK-Gruppe wuchs der Umsatz im dritten Quartal um 5,4%, das EBITDA verdoppelte sich auch in dieser Betrachtung.
|Kennzahl
|2026
|Vorjahr
|Veränderung
|Umsatz Q3
|64,5 Mio. €
|55,1 Mio. €
|+17,2%
|EBITDA Q3
|5,6 Mio. €
|2,5 Mio. €
|mehr als +120%
|Konzernergebnis Q3
|0,9 Mio. €
|-0,9 Mio. €
|-
|Umsatz 9 Monate
|208,0 Mio. €
|175,9 Mio. €
|+18,2%
|EBITDA 9 Monate
|20,1 Mio. €
|11,0 Mio. €
|+82,1%
|Konzernergebnis 9 Monate
|6,1 Mio. €
|3,1 Mio. €
|+97,6%
Segmente nach neun Monaten 2026: Advisortech Umsatz 179,0 Mio. € (+21,0%), EBITDA 19,3 Mio. € (+73,2%); Advisory Umsatz 44,9 Mio. € (+10,8%), EBITDA 4,5 Mio. € (+36,5%).
Quelle: JDC Group AG, Quartalsmitteilung Q3 2026 (18.11.2026)
Aus der neuen Prognose lässt sich rechnerisch ableiten, was das Schlussquartal liefern muss: Nach 208,0 Mio. Euro Umsatz und 20,1 Mio. Euro EBITDA in den ersten neun Monaten braucht JDC im vierten Quartal einen Umsatz von 72 bis 92 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 7,9 bis 11,9 Mio. Euro (Redaktionsrechnung). Zum Vergleich: Im dritten Quartal waren es 64,5 Mio. Euro und 5,6 Mio. Euro. Das Schlussquartal gilt bei JDC traditionell als stark, 2025 endete laut Unternehmen mit einem historisch starken vierten Quartal.
Der Rückkauf
Der Vorstand kauft eigene Aktien
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 26. November 2026 ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Vom 30. November 2026 bis spätestens 30. Juni 2027 sollen bis zu 350.000 eigene Aktien über die Börse erworben werden, das entspricht rund 2,5% des Grundkapitals. Das Volumen ist auf höchstens 5 Mio. Euro begrenzt, das Programm endet, sobald eine der beiden Obergrenzen erreicht ist. Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Juli 2022, die Durchführung übernimmt eine beauftragte Bank.
Am Markt wird der Rückkauf als Signal gelesen, dass der Vorstand die Aktie nach dem Kursrückgang für zu günstig hält (Einschätzung der Redaktion). Zur Einordnung: Das Programm ist eine Obergrenze, keine Verpflichtung. Das Programm 2023/24 sah ebenfalls bis zu 350.000 Aktien und 5 Mio. Euro vor, am Ende kaufte JDC 147.113 Aktien für rund 2,9 Mio. Euro zurück, 1,08% des Kapitals. Im April 2026 hatte JDC zudem ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot über bis zu 222.222 Aktien zu 22,50 Euro je Aktie aufgelegt. Bei einem Kurs von rund 15,50 Euro liegt das aktuelle Niveau rund 31% darunter. Bezogen auf einen Börsenwert von rund 210 Mio. Euro entsprechen 5 Mio. Euro gut 2% (Redaktionsrechnung).
Das Chartbild
Von 23 Euro im August auf rund 15 Euro
Die JDC Group Aktie hat deutlich nachgegeben: Im August notierte sie laut Edison Research noch bei 23,40 Euro (5. August) und 20,90 Euro (21. August), vor einem Jahr bei 27,40 Euro. Am 19. November lag der Kurs morgens bei 14,10 Euro, seit Jahresbeginn ein Minus von rund 44%. Am 26. November notierte die Aktie in Stuttgart bei 14,35 Euro (+1,77%), am 27. November bei 15,50 Euro (+3,68%). Seit August hat sich die Aktie damit um rund ein Drittel verbilligt (Redaktionsrechnung). Charttechnisch ist der Kurs nach dem Prognoseschock stabilisiert, eine Trendwende ist damit noch nicht belegt (Einschätzung der Redaktion).
Die Analysten
Berenberg bleibt bei Buy
Berenberg hat das Kursziel für die JDC Group Aktie am 19. November von 36,00 auf 31,50 Euro gesenkt und die Einstufung "Buy" bestätigt. Die BankM bewertete die Aktie vor der Prognosesenkung am 27. August mit "Kaufen" und einem Kursziel von 33,34 Euro. Beide Einschätzungen stammen von Dritten und werden unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen und gibt keine eigenen Kursziele ab.
Die Prognose
JDC Group Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist nach einem Prognoseschock nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit beobachtbaren Auslösern. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Rückkauf trifft Verunsicherung
Mit dem Rückkauf ab 30. November kommt ein zusätzlicher Käufer in den Markt, Kunden und Berater warten aber bis 2027. Entscheidend ist, ob JDC im vierten Quartal die rechnerisch nötigen 7,9 bis 11,9 Mio. Euro EBITDA erreicht.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der Nachholeffekt entscheidet
Gelingt es, verschobene Abschlüsse im ersten Halbjahr 2027 abzuarbeiten, könnte die JDC Group Aktie die Prognosesenkung als Delle verbuchen. Bleibt der Nachholeffekt aus oder fällt kleiner aus, drohen Gewinnrevisionen.
Langfristig (ab 2027): Plattform und Skalierung
Langfristig zählt, ob JDC mit der Plattform und der eigenen Datenbasis weiter überproportional wächst und die Fixkosten besser verteilt. Das Management erwartet ab 2027 ein deutlich beschleunigtes organisches Wachstum.
Die Termine
Was Anleger der JDC Group Aktie jetzt beobachten
30.11.2026: Start des Aktienrückkaufprogramms.
01.01.2027: Start der Altersvorsorgereform.
Voraussichtlich 10.03.2027: Zahlen zum vierten Quartal 2026 (laut Datenanbieter, nicht bestätigt).
Voraussichtlich 13.05.2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027 (laut Datenanbieter, nicht bestätigt).
Spätestens 30.06.2027: Ende des Rückkaufprogramms.
FAQ
Häufige Fragen zur JDC Group Aktie
Warum hat JDC die Prognose gesenkt? Weil Kunden Lebensversicherungsabschlüsse wegen der Altersvorsorgereform ab 1. Januar 2027 ins neue Jahr verschieben. Das Management spricht von einer zeitlichen Verlagerung.
Wie groß ist der Aktienrückkauf? Bis zu 350.000 Aktien, rund 2,5% des Grundkapitals, maximal 5 Mio. Euro, vom 30. November 2026 bis spätestens 30. Juni 2027.
Wie lautet die neue Prognose 2026? Umsatz von 280 bis 300 Mio. Euro und EBITDA von 28 bis 32 Mio. Euro.
Wie lautet die JDC Group Aktie Prognose der Analysten? Berenberg bestätigte am 19. November "Buy" bei einem Kursziel von 31,50 Euro, zuvor 36,00 Euro. Das ist die Einschätzung eines Dritten.
Wie lautet die JDC Group Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig dominiert die Verschiebung, mittelfristig entscheidet der Nachholeffekt 2027, langfristig die Skalierung der Plattform. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die JDC Group Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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- Empfehlung
JDC Group AG (JDC): Kaufen, Kursziel 31,50 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg vom 19.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
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- aktiencheck.de AG
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Quelle der Empfehlung: Berenberg.
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