Statt Umsatz von 300 bis 330 Mio. Euro erwartet JDC für 2026 nun 280 bis 300 Mio. Euro, beim EBITDA statt 35 bis 38 Mio. Euro nur noch 28 bis 32 Mio. Euro. Der Grund liegt nicht in einem operativen Einbruch: Zum 1. Januar 2027 tritt die Altersvorsorgereform in Kraft, die das Riester-System durch ein flexibleres, kapitalmarktnäheres Modell ersetzt. Die Förderung soll bis zu 540 Euro pro Jahr plus 300 Euro je Kind und Jahr betragen. Kunden schieben Lebensversicherungsabschlüsse, die sie für das vierte Quartal geplant hatten, deshalb ins neue Jahr. Das übliche Jahresendgeschäft fällt 2026 entsprechend schwächer aus.

Das Management spricht von einer Verlagerung, nicht von verlorenem Geschäft. Ein großer Teil soll nach Unternehmensangaben im ersten Halbjahr 2027 anfallen. CEO Sebastian Grabmaier sagt sinngemäß, derzeit warte alles auf die neue Regelung, CFO Ralph Konrad beschreibt die Stimmung der Bevölkerung als auf einem Tiefpunkt.