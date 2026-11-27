Japan-Steel-Works-Aktie: Schwermaschinenbauer springt um zehn Prozent

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Japan-Steel-Works-Aktie steigt im Nikkei 225 um fast zehn Prozent und zählt zu den stärksten Gewinnern des Tages.

Die Japan-Steel-Works-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 9,99 Prozent auf 28,18 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu, getragen von der Erholung der KI-Werte. J9R J9R — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr J9R — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Japan-Steel-Works-Aktie antreibt Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung der Japan-Steel-Works-Aktie konnte ich nicht belegen. Das Papier gehört zu den schwankungsstarken Werten im Nikkei 225: Am 10. September hatte es zu den größten Verlierern des Tages gezählt. Heute profitiert es offenbar von der breiten Kauflaune am Markt. Japan-Steel-Works-Aktie bei comdirect am Morgen +9,99 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Starke Tagesgewinne können schnell wieder abgegeben werden. Ein belegter Anlass fehlt bislang. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Japan-Steel-Works-Aktie, dass die Rally heute über die Chipwerte hinausgeht.

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