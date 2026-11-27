Die Japan-Steel-Works-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 9,99 Prozent auf 28,18 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu, getragen von der Erholung der KI-Werte.
Japan-Steel-Works-Aktie: Schwermaschinenbauer springt um zehn Prozent
Die Japan-Steel-Works-Aktie steigt im Nikkei 225 um fast zehn Prozent und zählt zu den stärksten Gewinnern des Tages.
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Nikkei 225 Gewinner
Was die Japan-Steel-Works-Aktie antreibt
Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung der Japan-Steel-Works-Aktie konnte ich nicht belegen. Das Papier gehört zu den schwankungsstarken Werten im Nikkei 225: Am 10. September hatte es zu den größten Verlierern des Tages gezählt. Heute profitiert es offenbar von der breiten Kauflaune am Markt.
Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Japan-Steel-Works-Aktie, dass die Rally heute über die Chipwerte hinausgeht.
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