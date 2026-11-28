Jacobs-Solutions-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Ingenieurdienstleister verliert – trotz Freitagsplus von 0,7 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Jacobs-Solutions-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,69 Prozent bleibt der Ingenieurdienstleister in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg; am Freitag legte die Aktie 0,74 Prozent zu. Die Analyse ordnet ein.

Die Jacobs-Solutions-Aktie (ISIN: US46982L1089, WKN: A3DTNN, Handelssymbol: J) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,69 Prozent, legte am Freitag aber um 0,74 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 1,19 Prozent. J J — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr J — — — Jacobs-Wochenminus -2,69 % Jacobs am Freitag +0,74 % Jacobs auf Monatssicht -1,19 % Jacobs auf Jahressicht +7,88 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gegen den Markttrend Jacobs gab in der Rekordwoche leicht nach, erholte sich aber am Freitag minimal. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Jacobs gehörte zu den wenigen Werten im Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Freitag leicht im Plus 0,74 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Moderates Minus, offene Ursache Das Wochenminus ist moderat und im Vergleich zur Marktbewegung vor allem relativ auffällig. Was für die Jacobs-Aktie spricht Auftragsbasis: Infrastruktur- und Ingenieurprojekte.

Jahresbilanz: Plus von knapp 8 Prozent. Was die Jacobs-Aktie belasten kann Relative Schwäche: Der Markt lief davon.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der Jacobs-Aktie Unternehmen: Jacobs Solutions Inc.

ISIN: US46982L1089 · WKN: A3DTNN

Handelssymbol: J (NYSE)

Branche: Ingenieurdienstleistungen Häufige Fragen zur Jacobs-Aktie Warum ist die Jacobs-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 2,69 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US46982L1089, WKN A3DTNN, Handelssymbol J. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche Jacobs Die Jacobs-Aktie bleibt in der Rekordwoche zurück. Die Ursache ist offen.

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