Die Jacobs-Solutions-Aktie (ISIN: US46982L1089, WKN: A3DTNN, Handelssymbol: J) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,69 Prozent, legte am Freitag aber um 0,74 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 1,19 Prozent.
Jacobs-Solutions-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Ingenieurdienstleister verliert – trotz Freitagsplus von 0,7 Prozent
Die Jacobs-Solutions-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,69 Prozent bleibt der Ingenieurdienstleister in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg; am Freitag legte die Aktie 0,74 Prozent zu. Die Analyse ordnet ein.
JJ
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
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Die Gründe für den Kursverlust
Gegen den Markttrend
Jacobs gab in der Rekordwoche leicht nach, erholte sich aber am Freitag minimal.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Jacobs gehörte zu den wenigen Werten im Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Freitag leicht im Plus
0,74 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Moderates Minus, offene Ursache
Das Wochenminus ist moderat und im Vergleich zur Marktbewegung vor allem relativ auffällig.
Häufige Fragen zur Jacobs-Aktie
Warum ist die Jacobs-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 2,69 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US46982L1089, WKN A3DTNN, Handelssymbol J.
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