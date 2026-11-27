Nicht nur Gold dreht, auch Kupfer: Die Ivanhoe Mines Aktie (ISIN: CA46579R1047, WKN: A1W4VG, Handelssymbol Toronto: IVN, US-Handelssymbol: IVPAF, Frankfurt: IYAA) stieg kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 3,05 Prozent auf 6,595 kanadische Dollar. Der Kupferkonzern von Bergbau-Milliardär Robert Friedland gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Ivanhoe Mines Aktie: S&P/TSX Gewinner dank Kupfer-Comeback – größter Tagessprung des Metalls seit Januar
Die Ivanhoe Mines Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,05 Prozent auf 6,595 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Kupfer verteuert sich um mehr als 4 Prozent. Für den Betreiber des Kamoa-Kakula-Komplexes im Kongo ist das eine Atempause in einem Jahr des Wiederaufbaus.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Kupfer erholt sich – weil die KI-Sorgen nachlassen
Kupfer hatte wochenlang unter Zweifeln gelitten, ob die Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren und Stromnetze Bestand haben. Beides braucht große Mengen des Metalls. Am Freitag stabilisierten sich die Technologiewerte, und Kupfer sprang um mehr als 4 Prozent. Die Ivanhoe Mines Aktie hängt wie kaum ein anderer Titel im S&P/TSX am Kupferpreis: Der Kamoa-Kakula-Komplex in der Demokratischen Republik Kongo ist das Herz des Unternehmens.
Kupferpreis springt
Mehr als 4 Prozent Plus an einem Tag hat es seit Januar nicht gegeben.
Produktion erholt sich
Kamoa-Kakula lieferte im dritten Quartal 76.401 Tonnen Kupfer, 19 Prozent mehr als im Vorquartal.
Rekordumsatz
Der Komplex erzielte erstmals mehr als eine Milliarde Dollar Quartalsumsatz. Ivanhoe wies 45 Millionen Dollar Gewinn aus.
Hintergrund
Nach der Flutung: der lange Weg zurück
Im Jahr 2025 hatten Erdstöße Teile der Kakula-Mine unter Wasser gesetzt. Seitdem pumpt Ivanhoe ab, saniert Stollen und fährt die Förderung schrittweise hoch. Für 2026 liegt das Produktionsziel bei 290.000 bis 310.000 Tonnen Kupfer. Den Ausblick für 2027 hat das Unternehmen zuletzt um 19 Prozent gekürzt, weil die Arbeiten länger dauern als gedacht. Das Fernziel von mehr als 500.000 Tonnen pro Jahr ab 2028 bleibt bestehen. An Kamoa-Kakula halten Ivanhoe und der chinesische Konzern Zijin je 39,6 Prozent, der kongolesische Staat 20 Prozent. Daneben betreibt Ivanhoe die Zinkmine Kipushi und baut in Südafrika das Platinprojekt Platreef aus.
Häufige Fragen zur Ivanhoe Mines Aktie
Warum ist die Ivanhoe Mines Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 3,05 Prozent auf 6,595 kanadische Dollar, weil der Kupferpreis um mehr als 4 Prozent zulegte.
Wie viel Kupfer produziert Kamoa-Kakula 2026?
Ivanhoe nennt 290.000 bis 310.000 Tonnen.
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