Warum ist die Ivanhoe Mines Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 3,05 Prozent auf 6,595 kanadische Dollar, weil der Kupferpreis um mehr als 4 Prozent zulegte.

Wie viel Kupfer produziert Kamoa-Kakula 2026?

Ivanhoe nennt 290.000 bis 310.000 Tonnen.