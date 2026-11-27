Isuzu-Motors-Aktie: Nutzfahrzeughersteller legt über drei Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Isuzu-Motors-Aktie steigt im Nikkei 225 um 3,24 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Isuzu-Motors-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,24 Prozent auf 11,955 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. ISU ISU — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr ISU — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Isuzu-Motors-Aktie bewegt Einen konkreten Anlass für das Plus der Isuzu-Motors-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Nutzfahrzeughersteller profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nikkei 225. Isuzu-Motors-Aktie bei comdirect am Morgen +3,24 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Ohne belegten Anlass bleibt der Anstieg ein Stimmungseffekt. Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Isuzu-Motors-Aktie in die Erholung ein.

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