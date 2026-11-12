IREN Aktie: Alles im grünen Bereich

Die KI-Branche kommenicht zur Ruhe. Mitten in die ohnehin schon große Verunsicherung habe sich ausgerechnet AI-Godfather Jensen Huang mit einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin selbst in die Schusslinie gebracht. Hoffnung würden aber die neuesten Zahlen von CoreWeave machen. Nach den guten Zahlen des weltweit führenden Anbieters von Rechenzentren und auch zuvor IREN schöpfe die KI-Branche auf jeden Fall Hoffnung. IREN mache große Fortschritte beim Bau seiner Rechenzentren und bei der Finanzierung. Und man bekomme weitere Aufträge. Die Aktie sei zu Unrecht so stark unter Druck gekommen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2026)