Was macht IREN? IREN betreibt Rechenzentren und baut das KI-Cloud-Geschäft aus, das Bitcoin-Mining läuft aus.

Wie hoch ist der Umsatz aus Bitcoin-Mining? 28 Millionen Dollar im Quartal bis 30. September 2026, minus 58 Prozent zum Vorquartal.

Hält IREN noch Bitcoin? Laut The Block hielt das Unternehmen zum Quartalsende keine Bitcoin.

Wie hängen Krypto-Aktien am Bitcoin Kurs? Reine Bitcoin-Miner reagieren oft überproportional; bei IREN rückt die KI-Nachfrage in den Vordergrund.