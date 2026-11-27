Die IREN Aktie (Ticker IREN, ISIN AU0000185993, Nasdaq) ist der Prüfstein dafür, wie weit sich ein Bitcoin-Miner von Bitcoin lösen kann. Im Quartal bis 30. September 2026 erlöste IREN mit Bitcoin-Mining nur noch 28 Millionen Dollar, die KI-Cloud kam auf rund 200 Millionen Dollar; den Umbau soll das Unternehmen laut 10-Q bis 31. Dezember 2026 weitgehend abschließen (The Block, 6. November). Der Bitcoin Kurs liegt am Freitagabend bei rund 59.835 Dollar (Finexus, 21:10 Uhr MEZ), und für IREN spielt das nur noch begrenzt eine Rolle. Für Krypto-Aktien wie MARA, Riot Platforms, CleanSpark, Core Scientific und Hut 8, die ebenfalls auf KI-Rechenzentren setzen, ist das ein wichtiger Vergleich.
IREN Aktie: Bitcoin-Mining schrumpft auf 28 Millionen Dollar, KI-Cloud bringt rund 200 Millionen – wie viel Bitcoin-Miner steckt vor dem Abschied zum Jahresende noch im Kurs?
Die IREN Aktie wandelt sich vom Bitcoin-Miner zum KI-Cloud-Anbieter: Im Quartal bis 30. September fielen die Mining-Erlöse um 58 Prozent auf 28 Millionen Dollar, die KI-Cloud lieferte rund 200 Millionen Dollar. Bis 31. Dezember soll der Umbau weitgehend abgeschlossen sein.
Die Zahlen
Wie stark ist IREN vom Bitcoin Kurs noch abhängig?
Laut The Block stammt der Großteil des Umsatzes inzwischen aus der KI-Cloud: Von 228 Millionen Dollar Quartalsumsatz entfielen rund 200 Millionen auf den KI-Bereich, der Bitcoin-Mining-Umsatz fiel um 58 Prozent auf 28 Millionen Dollar nach 67 Millionen Dollar im Vorquartal und 233 Millionen Dollar vor einem Jahr. IREN schürfte nur noch 402 Bitcoin (vor einem Jahr 2.039), die durchschnittliche Rechenleistung sank auf 8,8 Exahash je Sekunde nach 45,3 vor einem Jahr. Zum Quartalsende hielt das Unternehmen keine Bitcoin mehr. Der Nettoverlust betrug 263 Millionen Dollar nach 684 Millionen Dollar im Vorquartal, das bereinigte EBITDA stieg auf 66 Millionen Dollar nach 19 Millionen Dollar.
Die KI-Cloud wuchs nach The Block um 182 Prozent; ob dieser Wert zum Vorquartal oder zum Vorjahr gilt, geht aus den Quellen nicht eindeutig hervor.
|Kennzahl
|Wert
|Vergleich
|Gesamtumsatz
|228 Mio. $
|plus 66 % zum Vorquartal
|KI-Cloud-Umsatz
|rund 200 Mio. $
|plus 182 %
|Bitcoin-Mining-Umsatz
|28 Mio. $
|minus 58 % zum Vorquartal, minus 88 % zum Vorjahr
|Geschürfte Bitcoin
|402
|Vorjahr: 2.039
|Bereinigtes EBITDA
|66 Mio. $
|Vorquartal: 19 Mio. $
|Nettoverlust
|263 Mio. $
|Vorquartal: 684 Mio. $
Die Vergleichsbasis bei den Wachstumsraten der KI-Cloud ist in den Quellen nicht einheitlich.
Quelle: The Block, 6.11.2026
Der Umbau
Warum steigt IREN aus dem Bitcoin-Mining bis Silvester aus?
IREN hatte nach The Block bereits im März 2025 angekündigt, die Expansion im Mining zu stoppen und auf KI und Hochleistungsrechnen zu setzen. Im 10-Q heißt es, man wolle den Übergang bis zum 31. Dezember 2026 weitgehend abschließen; unwesentliches Mining soll bis in das Kalenderjahr 2027 laufen. Als Kunden der KI-Cloud nennt The Block Nvidia und Microsoft sowie 13 weitere. Die Konzernbilanz weist laut The Block Vermögenswerte von 20,6 Milliarden Dollar aus, davon rund 6 Milliarden Dollar Rechenzentren.
Der Kurs
Wie reagiert die IREN Aktie auf den Umbau?
Der Kurs schwankt stark. Am 5. November verlor die IREN Aktie 17 Prozent und schloss bei 18,03 Dollar, Auslöser war nach The Block ein breiter Ausverkauf bei KI- und Tech-Werten. Am 16. November markierte sie mit 15,17 Dollar ein 52-Wochen-Tief, am 18. November lag sie vorbörslich 7,2 Prozent im Plus, nachdem Nvidia Zahlen und Aussagen zur KI-Nachfrage geliefert hatte (Finviz). Einen aktuellen Kurs vom 27. November konnte die Redaktion nicht belegen.
Der Zusammenhang mit Bitcoin bleibt indirekt: Fällt der Bitcoin Kurs, belastet das die verbliebenen Mining-Erlöse kaum noch, Stimmung und Risikoappetit für Krypto-Aktien schlagen aber weiter auf die IREN Aktie durch. Gleichzeitig hängt der Kurs jetzt stärker an der KI-Nachfrage, an Nvidia-Zahlen und an der Finanzierung der Rechenzentren.
Termine
Welche Termine bestimmen die IREN Aktie als Nächstes?
Häufige Fragen zur IREN Aktie
Was macht IREN? IREN betreibt Rechenzentren und baut das KI-Cloud-Geschäft aus, das Bitcoin-Mining läuft aus.
Wie hoch ist der Umsatz aus Bitcoin-Mining? 28 Millionen Dollar im Quartal bis 30. September 2026, minus 58 Prozent zum Vorquartal.
Hält IREN noch Bitcoin? Laut The Block hielt das Unternehmen zum Quartalsende keine Bitcoin.
Wie hängen Krypto-Aktien am Bitcoin Kurs? Reine Bitcoin-Miner reagieren oft überproportional; bei IREN rückt die KI-Nachfrage in den Vordergrund.
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