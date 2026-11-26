Bei den Neocloud-Anbietern bleibe die Nervosität hoch. Derweil habe IREN hochprofitable Rechenzentrumsverträge, darunter einen Fünfjahresvertrag mit Microsoft, gemeldet. Das Geschäft des australischen Unternehmens laufe gut. Nichtsdestotrotz habe die Aktie seit Juni rund 80% an Wert verloren. Die KI-Nachfrage steige aber weiter und es sehe derzeit nicht so aus als ob sie einbrechen würde, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)