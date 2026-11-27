Die IREN Aktie (NASDAQ: IREN, ISIN AU0000185993) hat sich binnen drei Wochen vom Börsenliebling zum Sorgenkind entwickelt. Nach den Quartalszahlen am 5. November schloss das Papier bei 18,03 US-Dollar, 17 Prozent im Minus (crypto.news, 6.11.2026). Am 24. November fiel die Aktie um weitere 11 Prozent auf 12,95 Dollar, in der Nacht zum Mittwoch folgten über 3 Prozent Abschlag (StockTwits, 25.11.2026, 03:43 Uhr New Yorker Zeit). Seit Jahresbeginn beträgt das Minus mehr als 65 Prozent. Einen Schlusskurs vom Donnerstag gibt es wegen des US-Feiertags nicht; heute handelt die NASDAQ bis 13 Uhr New Yorker Zeit.
IREN Aktie: 20,3 Milliarden Dollar Auftragsbestand, Bitcoin-Mining fast am Ende, Kurs bei rund 13 Dollar – reicht der KI-Umbau?
Die IREN Aktie hat seit der Quartalsbilanz am 5. November massiv verloren und notierte zuletzt bei knapp 13 US-Dollar. Der frühere Bitcoin-Miner macht 88 Prozent seines Umsatzes mit KI-Cloud. Was Auftragsbestand, Microsoft-Verzögerung und die offene Finanzierung von etwa 6 Milliarden Dollar für Anleger und den Bitcoin Kurs bedeuten.
Die Zahlen
Was zeigt die Bilanz des Umbaus?
IREN verabschiedet sich vom Bitcoin-Mining und setzt auf Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 zeigt, wie weit der Umbau ist.
Der Umsatz stieg im Quartal bis 30. September auf 228 Millionen US-Dollar, 66 Prozent mehr als im Vorquartal. Auf die KI-Cloud entfielen 200 Millionen Dollar (plus 182 Prozent), davon 135 Millionen aus KI-Cloud-Diensten und 65 Millionen aus Cloud-Vermietung. Das Bitcoin-Mining brachte nur noch 28 Millionen Dollar, nach 67 Millionen im Vorquartal und 233 Millionen vor einem Jahr. Die Produktion sank auf 402 Bitcoin, die durchschnittliche Rechenleistung auf 8,8 Exahash pro Sekunde. Der Nettoverlust betrug 263 Millionen Dollar nach 684 Millionen im Vorquartal; das bereinigte EBITDA lag bei 66 Millionen Dollar (crypto.news, 6.11.2026).
Umsatz nach Quartalen: Bitcoin-Mining und KI-Cloud
Mio. USD
- Bitcoin-Mining
- KI-Cloud
Quartale zum 31. Dezember 2025 sowie 31. März, 30. Juni und 30. September 2026.
Quelle: StockTwits (25.11.2026), nach Unternehmensangaben
Daten als Tabelle
|Quartal
|Bitcoin-Mining
|KI-Cloud
|Dez. 2025
|167
|17,3
|März 2026
|111
|33,6
|Juni 2026
|67
|71
|Sept. 2026
|28
|200
Der Anteil der KI-Cloud am Umsatz liegt bei rund 88 Prozent, nach etwa 52 Prozent im Juni. Einer Bruttomarge von 86 Prozent im KI-Geschäft steht ein hoher Investitionsbedarf gegenüber. Mit dem Mining will IREN nach der Bilanz laut Einreichung bis 31. Dezember 2026 im Wesentlichen abgeschlossen haben, unwesentliche Mengen laufen bis 2027 weiter (crypto.news). Andere Berichte sprechen von einem „vollständigen“ Ausstieg zum Jahresende, die Formulierung der Einreichung ist maßgeblich.
Der Auftragsbestand
Wie sicher ist das Wachstum?
Der Auftragsbestand liegt bei 20,3 Milliarden Dollar, rund zwei Drittel mit Kunden guter Bonität. Die laufenden wiederkehrenden Erlöse nennt Co-Chef Daniel Roberts rund eine Milliarde Dollar. Das Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar vertraglich gesicherter Erlöse hat IREN von Dezember 2026 auf Januar 2027 verschoben; ein Abrutschen in den Februar ist laut crypto.news möglich. Für Microsoft baut IREN in Childress, Texas, eine Anlage mit 200 Megawatt. Dort rückt die Fertigstellung von Hallen laut StockTwits auf 2027, weil Microsoft Änderungen am Netzwerkdesign verlangte; Vertragsstrafen erwartet IREN nicht.
Teuer wird die Expansion. Für das laufende Geschäftsjahr bleiben rund 15 Milliarden Dollar Investitionen, davon sind etwa 9 Milliarden durch Barmittel, zugesagte Finanzierungen und Kundenvorauszahlungen gedeckt. Etwa 6 Milliarden Dollar hängen von einer Finanzierung ab, die noch zu erreichen ist und von den Marktbedingungen abhängt (crypto.news, StockTwits). Ein Vergleich mit anderen Berichten fällt schwer: Simply Wall St nennt für dieses Jahr 25 bis 30 Milliarden Dollar, die Quelle scheint abweichend zu rechnen.
Das große Bild
Was heißt das für die IREN Aktie und den Bitcoin Kurs?
Der Fall IREN steht für einen Trend im Sektor: Miner wandeln sich zu Betreibern von Rechenzentren, weil Bitcoin-Mining bei dem Bitcoin Kurs von rund 61.500 Dollar (wallstreet-online, 27.11.2026, 09:00 Uhr MEZ) wenig abwirft. Auch die MARA Aktie zieht Konsequenzen: Der Miner verkaufte nach dem dritten Quartal Bitcoin, um 750 Millionen Dollar bitcoinbesicherte Schulden zu tilgen, und plant ein neues Rückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar (TIKR/Yahoo Finance, 19.11.2026). Für IREN bedeutet der Ausstieg, dass der Kurs weniger am Bitcoin hängt und stärker an KI-Nachfrage, Finanzierungskosten und Lieferterminen.
Auf diesem Weg liegen Stolpersteine. Fällt die Risikostimmung an den Technologiebörsen, leiden KI-Werte schnell, wie die Verluste am 24. und 25. November zeigen. Zugleich bleibt offen, ob die noch fehlende Finanzierung zu akzeptablen Konditionen gelingt und ob Verwässerung für Aktionäre droht; Kleinanleger diskutieren diese Frage laut StockTwits. Kurse und Kursziele Dritter nennen die geprüften Quellen für IREN nicht.
Häufige Fragen
Was Leser zur IREN Aktie wissen wollen
Wie hoch ist der Kurs der IREN Aktie? Zuletzt 12,95 US-Dollar zum Schluss am 24. November 2026; das Papier liegt seit Jahresbeginn mehr als 65 Prozent im Minus (StockTwits).
Warum ist die IREN Aktie so stark gefallen? Nach den Quartalszahlen am 5. November fiel der Kurs um 17 Prozent; Verzögerungen bei Microsoft, offene Finanzierung und die Schwäche bei KI- und Krypto-Werten kamen hinzu.
Steigt IREN aus dem Bitcoin-Mining aus? Ja, bis 31. Dezember 2026 will das Unternehmen den Umbau im Wesentlichen abschließen.
Wie hängt IREN mit dem Bitcoin Kurs zusammen? Der Bitcoin-Anteil am Umsatz sank auf 12 Prozent; die Aktie reagiert dennoch auf die Stimmung im Kryptomarkt.
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