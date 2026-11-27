Der Auftragsbestand liegt bei 20,3 Milliarden Dollar, rund zwei Drittel mit Kunden guter Bonität. Die laufenden wiederkehrenden Erlöse nennt Co-Chef Daniel Roberts rund eine Milliarde Dollar. Das Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar vertraglich gesicherter Erlöse hat IREN von Dezember 2026 auf Januar 2027 verschoben; ein Abrutschen in den Februar ist laut crypto.news möglich. Für Microsoft baut IREN in Childress, Texas, eine Anlage mit 200 Megawatt. Dort rückt die Fertigstellung von Hallen laut StockTwits auf 2027, weil Microsoft Änderungen am Netzwerkdesign verlangte; Vertragsstrafen erwartet IREN nicht.

Teuer wird die Expansion. Für das laufende Geschäftsjahr bleiben rund 15 Milliarden Dollar Investitionen, davon sind etwa 9 Milliarden durch Barmittel, zugesagte Finanzierungen und Kundenvorauszahlungen gedeckt. Etwa 6 Milliarden Dollar hängen von einer Finanzierung ab, die noch zu erreichen ist und von den Marktbedingungen abhängt (crypto.news, StockTwits). Ein Vergleich mit anderen Berichten fällt schwer: Simply Wall St nennt für dieses Jahr 25 bis 30 Milliarden Dollar, die Quelle scheint abweichend zu rechnen.