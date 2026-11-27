Ghalibaf sagte laut iranischem Staatsfernsehen am 24. November: „Iran wird erst verhandeln, wenn seine sieben Bedingungen erfüllt sind.“ Die Regierung hat sie nicht öffentlich genannt; staatliche Medien nennen laut Handelsblatt drei: die Aufhebung der Sanktionen, das Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen und die Freigabe beschlagnahmter Vermögenswerte. US-Präsident Donald Trump will über neue größere Angriffe erst nach Jahresbeginn sprechen: „Wir haben Zeit“, sagte er laut Reuters am 19. November. Laut Handelsblatt stecken beide Seiten in einer Sackgasse.

Das US-Finanzministerium verhängte am 23. November neue Sanktionen gegen Dutzende Personen und Einrichtungen, darunter etwa zwei Dutzend iranische Devisenhändler und Tarnfirmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Hongkong. Eine Analyse der Behörde FinCEN nennt Finanztransaktionen von fast 15 Milliarden Dollar zwischen Januar 2025 und August 2026, die mit dem Schattenbankensystem zusammenhängen könnten.