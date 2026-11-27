Der Irankrieg kostet die USA bislang 48,3 Milliarden Dollar, und eine diplomatische Lösung ist nicht in Sicht: Der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf schließt Verhandlungen mit den USA vorerst aus, wie das Handelsblatt in seinem Live-Blog berichtet (Stand 26.11.2026). Für den DAX (Xetra, ISIN DE0008469008), der am Freitagmorgen um 09:11 Uhr bei 25.411,95 Punkten und damit 0,78 Prozent im Plus stand (finanzen.net, 27.11.2026), bleibt die Lage im Nahen Osten ein Dauerrisiko: über Energiepreise, Lieferketten und Rüstungsaufträge.
Iran-Krieg: Pentagon-Kosten steigen auf 48,3 Milliarden Dollar, Teheran lehnt Gespräche ab – wie lange trägt der Ölmarkt die Sackgasse?
Die Kosten des Irankriegs für die USA liegen bei 48,3 Milliarden Dollar, durch die Straße von Hormus fließt nur noch gut die Hälfte des Rohöls, neue Sanktionen treffen Irans Schattenbanken, und Israels Verteidigungsminister droht mit einer Gaza-Offensive. Was das für DAX, Ölwerte, Rüstungsaktien und Anleger bedeutet.
Die Kosten
Was kostet der Irankrieg die USA – und wer zahlt am Ende?
Arthur Miller, Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagons, nannte bei einer Anhörung im US-Senat am 19. November Kosten von 48,3 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro), aufgelaufen bis zum 13. November. Enthalten sind laut Handelsblatt Munition, Ersatzausrüstung und Betriebskosten; nicht enthalten sind Ausgaben für Einrichtungen, also wohl Reparaturen angegriffener US-Anlagen. Wie die Summe finanziert wird, geht aus den vorliegenden Meldungen nicht hervor; ein Ergänzungshaushalt wird dort nicht erwähnt. Für Anleger relevant ist, dass hohe Verteidigungs- und Kriegsausgaben die Staatsverschuldung und die Nachfrage nach Munition und Ersatzsystemen erhöhen, was Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie zugutekommen kann, aber nicht muss.
Die Ölroute
Wie viel Öl fließt noch durch die Straße von Hormus – und was melden die Reedereien?
Nach vorläufigen Zahlen des Schifffahrtsdatenanbieters Kpler (19.11.2026) passierten zuletzt 8,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag die Meerenge, etwa halb so viel wie zu Monatsbeginn. Über alle Routen erreichen rund 15 Millionen Barrel pro Tag aus dem Nahen Osten den Markt, etwa 64 Prozent des Vorkriegsstands; im Oktober waren es 97 Prozent. Die britische Behörde UKMTO meldete am 21. November drei Angriffe auf Tanker, und die iranischen Revolutionsgarden berichteten am 25. November, zwei Schiffe seien auf Seeminen gefahren. Die Angabe ist nicht unabhängig geprüft.
|Datum
|Meldung
|19.11.
|Kpler: 8,5 Mio. Barrel Rohöl pro Tag durch Hormus, 64 % des Vorkriegsstands über alle Routen
|21.11.
|UKMTO meldet drei Angriffe auf Tanker, Irna einen Brand nach Seemine
|23.11.
|US-Finanzministerium sanktioniert iranisches Schattenbankensystem
|24.11.
|Ghalibaf: Verhandlungen erst nach Erfüllung von sieben Bedingungen
|25.11.
|Revolutionsgarden melden zwei Schiffe auf Seeminen
|26.11.
|Kuwait meldet Drohnenangriff, zwei Techniker von Rheinmetall Italia getötet
Quelle: Handelsblatt-Live-Blog (Kpler, UKMTO, Irna, Revolutionsgarden)
Diplomatie und Sanktionen
Gibt es Verhandlungen – und was verlangt Teheran?
Ghalibaf sagte laut iranischem Staatsfernsehen am 24. November: „Iran wird erst verhandeln, wenn seine sieben Bedingungen erfüllt sind.“ Die Regierung hat sie nicht öffentlich genannt; staatliche Medien nennen laut Handelsblatt drei: die Aufhebung der Sanktionen, das Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen und die Freigabe beschlagnahmter Vermögenswerte. US-Präsident Donald Trump will über neue größere Angriffe erst nach Jahresbeginn sprechen: „Wir haben Zeit“, sagte er laut Reuters am 19. November. Laut Handelsblatt stecken beide Seiten in einer Sackgasse.
Das US-Finanzministerium verhängte am 23. November neue Sanktionen gegen Dutzende Personen und Einrichtungen, darunter etwa zwei Dutzend iranische Devisenhändler und Tarnfirmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Hongkong. Eine Analyse der Behörde FinCEN nennt Finanztransaktionen von fast 15 Milliarden Dollar zwischen Januar 2025 und August 2026, die mit dem Schattenbankensystem zusammenhängen könnten.
Weitere Fronten
Was bedeuten Kuwait und Gaza für die Märkte – und wie reagiert Iran?
Am 26. November meldete Kuwait einen iranischen Drohnenangriff mit vier Verletzten; Italiens Außenminister Antonio Tajani bestätigte laut dpa, dass zwei Beschäftigte von Rheinmetall Italia an einer Luftabwehr-Überwachungsstation ums Leben kamen. Irans Außenminister Abbas Araghtschi wies die Verantwortung zurück und schrieb auf X: „Der Vorfall wirkt verdächtig und wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg.“ Zudem drohte Israels Verteidigungsminister Israel Katz am 26. November mit einer groß angelegten Offensive im Gazastreifen, falls die Hamas ihre Waffen nicht abgibt; eine Million Menschen würden dann zur Flucht aufgefordert (Handelsblatt, Live-Blog, 14:51 Uhr).
Einschätzung der Redaktion: Ein belegter Kurszusammenhang zwischen den einzelnen Meldungen und dem DAX liegt nicht vor. Der Blog nennt keinen Ölpreis, und die vorliegenden Quellen zeigen unterschiedliche Brent-Stände ohne Uhrzeit; sie werden hier deshalb nicht verwendet. Beobachter achten auf die Hormus-Durchfahrten, auf den nächsten Sanktionsschritt und auf die Frage, ob die Verhandlungsbedingungen Irans öffentlich werden.
Häufige Fragen
Was Leser zum Irankrieg und zur Straße von Hormus wissen wollen
Was kostet der Irankrieg die USA? Laut Pentagon-Vertreter Arthur Miller 48,3 Milliarden Dollar bis zum 13. November, ohne Einrichtungen.
Wie viel Öl fließt durch die Straße von Hormus? Laut Kpler zuletzt 8,5 Millionen Barrel pro Tag, etwa die Hälfte des Niveaus zu Monatsbeginn.
Gibt es Verhandlungen zwischen den USA und Iran? Nach Angaben von Ghalibaf erst, wenn sieben iranische Bedingungen erfüllt sind; einen Durchbruch gibt es laut Handelsblatt nicht.
Was heißt das für DAX und Rüstungsaktien? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; relevant sind Energiepreise, Lieferketten und Aufträge.
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