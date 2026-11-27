Die IQVIA-Aktie (ISIN: US46266C1053, WKN: A2JSPM, Handelssymbol: IQV) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,96 Prozent auf 248,70 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
IQVIA-Aktie S&P 500 Verlierer: Gesundheitsdaten-Konzern gibt nach – warum die Aktie um 1 Prozent fällt
Die IQVIA-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,96 Prozent auf 248,70 US-Dollar gibt der Anbieter von Gesundheitsdaten und Studienservices im starken Markt nach.
IQVIQV
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Die Gründe für den Kursverlust
Gesundheitswert im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Gesundheitswerte wie IQVIA bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
IQVIA unterstützt Pharmakonzerne bei klinischen Studien und liefert Marktdaten. Ein Minus von knapp 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur IQVIA-Aktie
Warum ist die IQVIA-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 0,96 Prozent auf 248,70 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US46266C1053, WKN A2JSPM, Handelssymbol IQV.
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