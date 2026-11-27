IQVIA-Aktie S&P 500 Verlierer: Gesundheitsdaten-Konzern gibt nach – warum die Aktie um 1 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die IQVIA-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,96 Prozent auf 248,70 US-Dollar gibt der Anbieter von Gesundheitsdaten und Studienservices im starken Markt nach.

Die IQVIA-Aktie (ISIN: US46266C1053, WKN: A2JSPM, Handelssymbol: IQV) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,96 Prozent auf 248,70 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. IQV IQV — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr IQV — — — IQVIA im laufenden Handel -0,96 % Kurs im laufenden Handel 248,70 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gesundheitswert im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Gesundheitswerte wie IQVIA bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht IQVIA unterstützt Pharmakonzerne bei klinischen Studien und liefert Marktdaten. Ein Minus von knapp 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die IQVIA-Aktie spricht Breite Kundenbasis: Pharma- und Biotechfirmen.

Datengeschäft: Wiederkehrende Erlöse. Was die IQVIA-Aktie belasten kann Rotation: Gesundheitswerte weniger gefragt.

Studienbudgets: Kürzungen bei Kunden. Steckbrief der IQVIA-Aktie Unternehmen: IQVIA Holdings Inc.

ISIN: US46266C1053 · WKN: A2JSPM

Handelssymbol: IQV (NYSE)

Branche: Gesundheitsdienstleistungen Häufige Fragen zur IQVIA-Aktie Warum ist die IQVIA-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 0,96 Prozent auf 248,70 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US46266C1053, WKN A2JSPM, Handelssymbol IQV. Fazit: Der S&P 500 Verlierer IQVIA ohne Nachricht Die IQVIA-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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