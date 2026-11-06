Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IonQ Inc. (ISIN: US46222L1089, WKN: A3C4QT, Ticker: IONQ) unter die Lupe.
IonQ Aktie: Quantencomputer werden zu einem knappen Gut
IonQ erhöht die Umsatzprognose und meldet ausgebuchte Kapazitäten für 2027, doch hohe operative Verluste bleiben die Bewährungsprobe.
In seinen täglichen Aktien News werfe Klatt heute einen detaillierten Blick auf die IONQ Aktie. Das Quantencomputing verlasse schrittweise die rein akademische Forschungsphase und schlage sich in realen Industrieaufträgen nieder. IonQ demonstriere dies eindrucksvoll: Das Unternehmen habe seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 505 bis 515 Millionen US-Dollar angehoben (zuvor: 450 bis 460 Millionen USD). Gleichzeitig habe das Management gemeldet, dass sämtliche Kapazitäten des Flaggschiff-Systems Superion 256 für das Jahr 2027 bereits vertraglich vergeben seien. Für Anleger ein klares Signal: Großkunden würden Rechenleistung mittlerweile Jahre im Voraus reservieren.
Rekordzahlen mit Sondereffekt: SkyWater im Fokus
Im dritten Quartal habe IonQ einen Rekordumsatz von 173,8 Millionen US-Dollar erwirtschaftet – ein Zuwachs von 336% gegenüber dem Vorjahresquartal und das sechste Quartal in Folge mit historischen Höchstwerten.
Als Analyst rate Klatt Anlegern jedoch stets, bei solchen Wachstumsraten genau hinzuschauen:
IonQ Platform: Der eigentliche Kernbereich rund um Quantencomputing-Lösungen habe 90,3 Millionen US-Dollar erlöst (+127% im Jahresvergleich). Dies reflektiere die genuine organische Nachfrage nach Quantenhardware und -algorithmen.
SkyWater Foundry Services: Der neu konsolidierte Halbleiterfertiger habe 83,5 Millionen US-Dollar beigesteuert. Dieser Zukauf verleihe der Gruppe industrielle Fertigungstiefe, verwässere aber den reinen Quantum-Pure-Play-Charakter.
Geschäftsbereich: IonQ Platform Q3-Umsatz: 90,3 Mio. USD YoY-Wachstum: +127% Strategische Relevanz: Gradmesser für Quanten-Kommerzialisierung
Geschäftsbereich: SkyWater Foundry Q3-Umsatz: 83,5 Mio. USD YoY-Wachstum: Akquisition Strategische Relevanz: Skalierung, Chipproduktion & Foundry-Services
Gesamtumsatz Q3-Umsatz: 173,8 Mio. USD YoY-Wachstum: +336% Strategische Relevanz: Erhöhte Guidance 2026: 505–515 Mio. USD
Kapazitätsengpass & Nvidia-Allianz als Kurskatalysator
Das Marktnarrativ rund um die IONQ Aktie fokussiere sich zunehmend auf die technologische Roadmap. Nicht nur das Kontingent für 2027 sei ausgebucht; auch für 2028 würden sich die Orderbücher zügig füllen. Der limitierende Faktor sei damit nicht mehr die Kundennachfrage, sondern die fristgerechte Fertigung und Bereitstellung der Systeme.
Gleichzeitig baue IonQ seine Kooperation mit dem Chipgiganten Nvidia weiter aus. Das Superion-256-System werde als erster Quantenrechner im Accelerated Quantum Research Center von Nvidia direkt an dessen Hochleistungs-Supercomputing-Architektur angebunden. Ziel sei ein hybrides Rechenmodell: Konventionelle GPUs und CPUs würden das Gros der Rechenlast stemmen, während Quantenprozessoren für hochkomplexe Optimierungs- und Simulationsprobleme zugeschaltet würden. Flankiert werde dies durch staatliche Aufträge, unter anderem in der nächsten Stufe der DARPA-Quantum Benchmarking Initiative mit einem potenziellen Volumen von bis zu 300 Millionen US-Dollar.
Die fundamentale Kehrseite: Cash-Burn und Verwässerung
Wo viel Licht sei, sehe Klatt an der Börse auch Schatten. Ein steigender Umsatz bedeute keineswegs die Gewinnschwelle:
Bereinigter EBITDA-Verlust: Im dritten Quartal habe sich das operative Minus auf 133,6 Millionen US-Dollar ausgeweitet.
Nettogewinn-Verzerrung: Der auf dem Papier ausgewiesene Reingewinn von 564 Millionen US-Dollar sei ein reiner Buchgewinn, resultierend aus der bilanziellen Neubewertung von Optionsscheinen (Warrants), und kein operativer Cashflow.
Immerhin verschaffe sich IonQ strategische Luft: Nach einer Kapitalerhöhung über 2 Milliarden US-Dollar im Oktober sitze das Management auf rund 3,7 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln. Diese Kriegskasse garantiere die Finanzierung von Forschung, Lieferketten und SkyWater-Integration auf Jahre hinaus – wenngleich bestehende Aktionäre den Preis der Verwässerung hätten zahlen müssen.
Jens Klatts Fazit für Anleger
Die IONQ Aktie bleibe ein hochvolatiler Vorreiter in einem entstehenden Zukunftsmarkt. Positiv falle ins Gewicht, dass die Kommerzialisierung messbar Fahrt aufnehme und Kunden konkretes Geld für Rechenzeit binden würden. Die eigentliche Bewährungsprobe für die Aktie liege nun in der operativen Marge: Könne IonQ die vollen Auftragsbücher ohne Lieferengpässe abarbeiten und den massiven operativen Verlust eindämmen? Für risikobewusste Technologie-Investoren bleibe das Papier eine der spannendsten Beimischungen im Segment, verlange jedoch einen kühlen Kopf beim Risikomanagement. (Analyse vom 06.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.