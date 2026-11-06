IonQ Aktie: Quantencomputer werden zu einem knappen Gut

Gleichzeitig baue IonQ seine Kooperation mit dem Chipgiganten Nvidia weiter aus. Das Superion-256-System werde als erster Quantenrechner im Accelerated Quantum Research Center von Nvidia direkt an dessen Hochleistungs-Supercomputing-Architektur angebunden. Ziel sei ein hybrides Rechenmodell: Konventionelle GPUs und CPUs würden das Gros der Rechenlast stemmen, während Quantenprozessoren für hochkomplexe Optimierungs- und Simulationsprobleme zugeschaltet würden. Flankiert werde dies durch staatliche Aufträge, unter anderem in der nächsten Stufe der DARPA-Quantum Benchmarking Initiative mit einem potenziellen Volumen von bis zu 300 Millionen US-Dollar.