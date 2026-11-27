Platz 15, aber im Plus: Die IONOS Aktie gewinnt am Freitag 1,51 Prozent auf 34,86 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und schließt die Liste der 15 größten TecDAX Gewinner ab. Am Donnerstag hatte der Webhoster aus Montabaur bei 34,34 Euro geschlossen.
IONOS Aktie: TecDAX Gewinner – 1,5 Prozent Plus, sieben Millionen Kunden geben dem Webhoster Halt
Die IONOS Aktie schließt am Freitag 1,51 Prozent höher bei 34,86 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Webhoster aus Montabaur holt einen Teil der Verluste seit dem Jahreshoch auf. Das Geschäft wächst stabil.
Warum steigt die IONOS Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. IONOS steigt mit dem Markt. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und weitete seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Technologiewerte waren zum Wochenschluss erneut gesucht.
Ein Geschäft, das leise wächst
IONOS vermietet Internetadressen, Webseiten-Baukästen und Cloud-Speicher, vor allem an kleine und mittlere Unternehmen. Das Geschäft läuft über Abonnements und ist entsprechend berechenbar. Seit Jahresbeginn ist die Kundenzahl um 370.000 auf sieben Millionen gestiegen.
Die Prognose für 2026 hat der Vorstand mit den Neunmonatszahlen bestätigt: rund 8 Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum, ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro und eine Marge von 37 bis 38 Prozent.
An der Börse gehörte IONOS in diesem Jahr lange zu den stärksten Werten. Mitte November schloss die Aktie noch bei 37,68 Euro. Im Ausverkauf der Technologiewerte gab sie nach und liegt nun rund 7,5 Prozent unter diesem Niveau.
Was jetzt für die IONOS Aktie zählt
Das Kundenwachstum
Es ist der wichtigste Treiber für Umsatz und Bewertung.
Die Marke von 36 Euro
Darüber käme das Jahreshoch wieder in Sicht.
Die Zahlen für das Gesamtjahr
Sie sind für den 1. April 2027 angekündigt.
Stammdaten
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
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