IONOS vermietet Internetadressen, Webseiten-Baukästen und Cloud-Speicher, vor allem an kleine und mittlere Unternehmen. Das Geschäft läuft über Abonnements und ist entsprechend berechenbar. Seit Jahresbeginn ist die Kundenzahl um 370.000 auf sieben Millionen gestiegen.

Die Prognose für 2026 hat der Vorstand mit den Neunmonatszahlen bestätigt: rund 8 Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum, ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro und eine Marge von 37 bis 38 Prozent.

An der Börse gehörte IONOS in diesem Jahr lange zu den stärksten Werten. Mitte November schloss die Aktie noch bei 37,68 Euro. Im Ausverkauf der Technologiewerte gab sie nach und liegt nun rund 7,5 Prozent unter diesem Niveau.