Hier liegt der Kern des Problems. Zwischen den Investitionskosten von 1,68 Milliarden Dollar und dem Staatskredit von 996 Millionen Dollar klafft eine Lücke von knapp 700 Millionen Dollar. Das ist eine vereinfachte Redaktionsrechnung, die Finanzierungskosten und Reserven nicht berücksichtigt. Der Börsenwert von ioneer liegt bei 3,09 Milliarden Aktien und einem Kurs von 0,083 australischen Dollar bei rund 260 Millionen australischen Dollar, umgerechnet etwa 180 Millionen US-Dollar. Das fehlende Eigenkapital ist also fast viermal so groß wie das ganze Unternehmen.

Deshalb sucht ioneer einen strategischen Partner, der sich am Projekt beteiligt. Der Abschluss dieses Prozesses war zunächst für das erste Halbjahr 2026 erwartet worden. Im Quartalsbericht vom 27. Oktober heißt es nun, er werde wegen der Genehmigungsfristen bei den Gegenparteien im vierten Quartal enden. Geschäftsführer Bernard Rowe betont, das Interesse am Projekt sei weiterhin groß. Im Juli unterzeichnete ioneer unverbindliche Absichtserklärungen mit der südkoreanischen Staatsgesellschaft KIND, die eine Beteiligung prüft, und mit Hyundai Engineering für die Beschaffung. Eine Garantie für verbindliche Verträge ist das nicht. Der Termin für die endgültige Investitionsentscheidung ist offen; zuvor will das Unternehmen die Projektrechnung aktualisieren. Die Bauzeit veranschlagt ioneer auf rund 36 Monate.