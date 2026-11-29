Es gibt wenige Rohstoffprojekte, die so viel Rückenwind aus Washington haben wie Rhyolite Ridge. Das Lithium-Bor-Vorkommen in Nevada ist genehmigt, ein Bundesgericht hat die Genehmigung bestätigt, das US-Energieministerium hat einen Kredit über 996 Millionen US-Dollar zugesagt. Und trotzdem hat die ioneer Aktie in diesem Jahr mehr als die Hälfte verloren. Im Februar platzierte das Unternehmen neue Aktien zu 0,18 australischen Dollar. Am 12. November fiel der Kurs um gut 10 Prozent auf 0,088 Dollar, am 18. November schloss das Papier in Sydney bei 0,083 Dollar. Seither pendelt es knapp über 8 Cent.
ioneer Aktie: 996 Millionen Dollar vom Staat, 8 Cent an der Börse – wo bleibt der Partner?
Die ioneer Aktie ist auf rund 8 australische Cent gefallen, obwohl das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge in Nevada genehmigt ist und Washington fast eine Milliarde Dollar Kredit zugesagt hat. Der entscheidende Baustein fehlt seit Monaten. Die große Analyse.
Das Projekt
Lithium und Bor aus einer Grube
Rhyolite Ridge liegt im Bezirk Esmeralda in Nevada und gehört ioneer zu 100 Prozent. Die Besonderheit ist das Gestein: Es enthält neben Lithium auch Bor, das als Borsäure verkauft werden soll. Das Unternehmen bezeichnet das Vorhaben als das einzige genehmigte und baureife Lithium-Bor-Projekt der USA. Seit 2016 hat ioneer nach eigenen Angaben mehr als 220 Millionen Dollar investiert und über 70 Prozent der Detailplanung abgeschlossen. Die jüngste Projektrechnung nennt Investitionskosten von 1,68 Milliarden US-Dollar, eine Laufzeit von 77 Jahren und eine Jahresproduktion von 27.800 Tonnen Lithiumhydroxid. Abnahmeverträge bestehen unter anderem mit Ford.
Die Lücke
Der Kredit ist da, das Eigenkapital nicht
Hier liegt der Kern des Problems. Zwischen den Investitionskosten von 1,68 Milliarden Dollar und dem Staatskredit von 996 Millionen Dollar klafft eine Lücke von knapp 700 Millionen Dollar. Das ist eine vereinfachte Redaktionsrechnung, die Finanzierungskosten und Reserven nicht berücksichtigt. Der Börsenwert von ioneer liegt bei 3,09 Milliarden Aktien und einem Kurs von 0,083 australischen Dollar bei rund 260 Millionen australischen Dollar, umgerechnet etwa 180 Millionen US-Dollar. Das fehlende Eigenkapital ist also fast viermal so groß wie das ganze Unternehmen.
Deshalb sucht ioneer einen strategischen Partner, der sich am Projekt beteiligt. Der Abschluss dieses Prozesses war zunächst für das erste Halbjahr 2026 erwartet worden. Im Quartalsbericht vom 27. Oktober heißt es nun, er werde wegen der Genehmigungsfristen bei den Gegenparteien im vierten Quartal enden. Geschäftsführer Bernard Rowe betont, das Interesse am Projekt sei weiterhin groß. Im Juli unterzeichnete ioneer unverbindliche Absichtserklärungen mit der südkoreanischen Staatsgesellschaft KIND, die eine Beteiligung prüft, und mit Hyundai Engineering für die Beschaffung. Eine Garantie für verbindliche Verträge ist das nicht. Der Termin für die endgültige Investitionsentscheidung ist offen; zuvor will das Unternehmen die Projektrechnung aktualisieren. Die Bauzeit veranschlagt ioneer auf rund 36 Monate.
Die Nebenschauplätze
Ein Berufungsverfahren und ein Auftrag der Armee
Umweltverbände hatten gegen die Genehmigung geklagt. Das Bundesbezirksgericht in Nevada wies die Klage am 27. März 2026 ab, die Kläger zogen vor das Berufungsgericht des neunten Bezirks. Mit einer Entscheidung rechnet ioneer Mitte 2027 und erwartet nicht, dass das Verfahren den Baubeginn verzögert.
Daneben arbeitet das Unternehmen mit der US-Armee an einem Werk für Borcarbid im Bundesstaat Utah, einem Werkstoff für Schutzausrüstung. Eine Vorstudie vom September sieht 10.000 Tonnen Jahreskapazität vor; die Armee hatte im Juni einen vorläufigen Zuschlag erteilt. Das Bor soll aus Rhyolite Ridge kommen – was wiederum voraussetzt, dass die Mine gebaut wird.
Beim aktuellen Mittelverbrauch reicht die Kasse laut Quartalsbericht für knapp 13 Quartale. Für den Bau reicht sie nicht.
ioneer hat fast alles, was ein Minenprojekt braucht: Genehmigung, Kredit, Kunden. Es fehlt nur der, der den Rest bezahlt.
Die Szenarien
Drei Wege für die ioneer Aktie
Der Partner kommt
Unterschreibt bis Jahresende ein finanzstarker Partner, wäre der Weg zur Investitionsentscheidung frei. Entscheidend wären dann die Konditionen: Wie viel vom Projekt gibt ioneer ab?
Die Frist rutscht erneut
Verschiebt sich der Abschluss ein weiteres Mal, bleibt die Aktie ein Spielball der Stimmung im Lithiummarkt. Die Kasse verschafft Zeit, aber keinen Fortschritt.
Finanzierung über die Börse
Ohne Partner müsste ioneer Eigenkapital am Markt beschaffen. Bei einem Börsenwert, der nur einen Bruchteil der Lücke ausmacht, wäre das mit einer sehr hohen Verwässerung verbunden.
Häufige Fragen zur ioneer Aktie
Warum ist die ioneer Aktie so stark gefallen?
Die Partnersuche für Rhyolite Ridge dauert länger als angekündigt, und der Lithiumpreis ist deutlich gesunken. Ohne Partner ist offen, wie der Eigenkapitalanteil des Projekts finanziert wird.
Hat ioneer den Staatskredit schon bekommen?
Der Kreditvertrag über 996 Millionen US-Dollar mit dem US-Energieministerium wurde im Januar 2025 geschlossen. Zum Stand der Auszahlung macht der jüngste Quartalsbericht keine Angaben.
Wann fällt die Investitionsentscheidung?
Einen Termin gibt es nicht. Sie hängt nach Unternehmensangaben vom Ausgang der Partnersuche und von einer aktualisierten Projektrechnung ab.
Wo wird die ioneer Aktie gehandelt?
In Sydney unter dem Kürzel INR. An der Nasdaq werden Hinterlegungsscheine unter IONR gehandelt; ein Schein entspricht 40 Aktien.
Stammdaten der ioneer Aktie
- Unternehmen
- ioneer Ltd
- ISIN
- AU0000028946
- WKN
- A2N80Y
- Handelssymbol
- INR (Sydney)
- Handelssymbol Frankfurt
- 4G1
- US-Handelssymbol
- IONR (Hinterlegungsschein, ISIN US46211L1017, WKN A3DRN4)
- Schlusskurs
- 0,083 AUD
Stand: 18.11.2026, Schlusskurs ASX vom 18. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: Ford Motor (ISIN US3453708600, WKN 502391, Handelssymbol F in New York, FMC1 in Frankfurt, US-Handelssymbol F) und Lithium Americas (ISIN CA53681J1030, WKN A3ERHF, Handelssymbol LAC in New York und Toronto, WUC in Frankfurt, US-Handelssymbol LAC).
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