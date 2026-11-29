Mehr als 10.000 Operationen laufen jeden Tag über Maschinen von Intuitive Surgical. Kein Roboterbauer der Welt verdient so verlässlich Geld wie der Erfinder des OP-Systems da Vinci. Die Intuitive Surgical Aktie erlebt trotzdem ein schwaches Jahr: Mit 430,18 Dollar notiert sie rund 24 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn und 29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 603,88 Dollar. Am Geschäft liegt es nicht. Es liegt an drei Rivalen, einem Vergleich und der eigenen Preisliste.
Intuitive Surgical Aktie: 22 Prozent Wachstum, 450 Millionen Dollar Vergleich, drei neue Rivalen – wackelt die Vormacht im OP?
Über die Roboter von Intuitive Surgical laufen mehr als 10.000 Operationen am Tag, der Umsatz wächst um 22 Prozent. Trotzdem hat die Intuitive Surgical Aktie 2026 rund ein Viertel verloren. Medtronic, Johnson & Johnson und Stryker greifen an, ein Kartellstreit kostet 450 Millionen Dollar, und der Marktführer senkt selbst die Preise. Die große Analyse der Intuitive Surgical Aktie.
Die Zahlen
Das Geschäft läuft wie ein Uhrwerk
Am 20. Oktober legte der Konzern aus Sunnyvale Quartalszahlen vor, die kaum Wünsche offenließen. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 3,05 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,00 Dollar klar über den erwarteten 2,65 Dollar. Die Zahl der Eingriffe wuchs um rund 15 Prozent. Intuitive platzierte 546 da-Vinci-Systeme nach 427 im Vorjahr, darunter 315 der neuen Generation da Vinci 5. Mehr als 2.000 dieser Geräte stehen inzwischen in den Kliniken.
Entscheidend ist das Modell dahinter: Jeder verkaufte oder vermietete Roboter bringt über Jahre Erlöse mit Instrumenten und Zubehör. Dieser Posten wuchs um 18 Prozent auf 1,80 Milliarden Dollar und macht mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Allein im dritten Quartal kaufte der Konzern für 2,94 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück.
Der Angriff
Nach 25 Jahren ist das Monopol vorbei
Ein Vierteljahrhundert lang hatte Intuitive den US-Markt für Weichteil-Robotik praktisch für sich. Das ändert sich gerade im Monatstakt. Medtronic erhielt im Dezember 2025 die erste US-Zulassung für seinen Roboter Hugo – und am 17. November die Freigabe für die Allgemeinchirurgie: Galle, Leistenbruch, Magenbypass. Es geht nach Angaben von Medtronic um rund 3,5 Millionen Eingriffe pro Jahr, mehr als die Hälfte aller Weichteil-Operationen in den USA. Johnson & Johnson bekam laut MedTech Dive im Juli die Zulassung für sein System Ottava. Stryker vertreibt künftig den Roboter Versius des britischen Herstellers CMR Surgical in den USA.
Noch ist der Vorsprung gewaltig: 12.094 installierte Systeme, Hunderttausende geschulte Chirurgen. Aber Kliniken haben erstmals eine Wahl – und damit ein Argument in Preisverhandlungen.
Intuitive verliert nicht den Markt – Intuitive verliert die Alleinstellung.
Die Preise
Der Marktführer senkt selbst die Preise
Intuitive reagiert, bevor die Rivalen Fuß fassen. Neue Instrumentenpreise sollen die Erlöse je Eingriff nach Unternehmensangaben um etwa 3 bis 5 Prozent drücken, sobald sie vollständig greifen. In China gilt seit November eine deutliche Preissenkung, in den USA soll die Einführung im ersten Halbjahr 2027 beginnen. Hinzu kommt: In den USA wuchsen die da-Vinci-Eingriffe zuletzt nur noch um 10 Prozent, außerhalb um 20 Prozent.
Und dann ist da der Vergleich. Intuitive zahlt 450 Millionen Dollar, um eine Kartell-Sammelklage beizulegen. Es ging um den Vorwurf, den Service durch Drittanbieter behindert zu haben. Die Zahlung drückte den ausgewiesenen Quartalsgewinn von 704 auf 523 Millionen Dollar. Das Gericht muss noch zustimmen.
Stammdaten: Intuitive Surgical – ISIN US46120E6023, WKN 888024, Handelssymbol IUI1, US-Handelssymbol ISRG (Nasdaq). Medtronic – ISIN IE00BTN1Y115, WKN A14M2J, Handelssymbol 2M6, US-Handelssymbol MDT. Johnson & Johnson – ISIN US4781601046, WKN 853260, Handelssymbol JNJ, US-Handelssymbol JNJ. Stryker – ISIN US8636671013, WKN 864952, Handelssymbol SYK, US-Handelssymbol SYK.
Häufige Fragen zur Intuitive Surgical Aktie
Warum fällt die Intuitive Surgical Aktie 2026?
Trotz guter Zahlen belasten neue Wettbewerber, angekündigte Preissenkungen bei Instrumenten und ein Vergleich über 450 Millionen Dollar.
Was ist der da Vinci 5?
Die jüngste Generation des OP-Roboters. Sie gibt dem Chirurgen unter anderem eine Kraftrückmeldung an den Instrumenten. Im dritten Quartal wurden 315 Systeme platziert.
Wer sind die Konkurrenten von Intuitive Surgical?
Medtronic mit Hugo, Johnson & Johnson mit Ottava und Stryker als US-Vertriebspartner für Versius von CMR Surgical.
Wie verdient Intuitive Surgical sein Geld?
Mehr als die Hälfte des Umsatzes stammt aus Instrumenten und Zubehör, die bei jedem Eingriff verbraucht werden. Hinzu kommen Systeme und Service.
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