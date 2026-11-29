Am 20. Oktober legte der Konzern aus Sunnyvale Quartalszahlen vor, die kaum Wünsche offenließen. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 3,05 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,00 Dollar klar über den erwarteten 2,65 Dollar. Die Zahl der Eingriffe wuchs um rund 15 Prozent. Intuitive platzierte 546 da-Vinci-Systeme nach 427 im Vorjahr, darunter 315 der neuen Generation da Vinci 5. Mehr als 2.000 dieser Geräte stehen inzwischen in den Kliniken.

Entscheidend ist das Modell dahinter: Jeder verkaufte oder vermietete Roboter bringt über Jahre Erlöse mit Instrumenten und Zubehör. Dieser Posten wuchs um 18 Prozent auf 1,80 Milliarden Dollar und macht mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Allein im dritten Quartal kaufte der Konzern für 2,94 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück.