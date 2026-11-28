Die International-Paper-Aktie (ISIN: US4601461035, WKN: 851413, Handelssymbol: IP) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,94 Prozent, am Freitag um 6,89 Prozent. Der Materialsektor führte die Sektorwertung mit plus 7,9 Prozent an.
International-Paper-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Verpackungsriese steigt – warum die Aktie um 12,9 Prozent zulegt
Die International-Paper-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,94 Prozent und einem Freitagsplus von 6,89 Prozent profitiert der Papier- und Verpackungskonzern von der Erholung zyklischer Werte. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Sektorrally ohne Einzelnachricht
Der Materialsektor war der stärkste der Woche, International Paper stieg darüber hinaus.
In der besten Börsenwoche seit April 2025 griffen Anleger bei zyklischen Werten zu. Eine eigene Unternehmensnachricht haben wir nicht gefunden.
Sektorführer
Material stärkster Sektor.
Starker Freitag
6,89 Prozent an einem Tag.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Konjunkturwette, offene Ursache
International Paper hängt an Verpackungsnachfrage und Konjunktur.
Häufige Fragen zur International-Paper-Aktie
Warum ist die International-Paper-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 12,94 Prozent im Zuge der Sektorerholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US4601461035, WKN 851413, Handelssymbol IP.
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