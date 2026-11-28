International-Paper-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Verpackungsriese steigt – warum die Aktie um 12,9 Prozent zulegt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:51 1 Min.

Die International-Paper-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,94 Prozent und einem Freitagsplus von 6,89 Prozent profitiert der Papier- und Verpackungskonzern von der Erholung zyklischer Werte. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die International-Paper-Aktie (ISIN: US4601461035, WKN: 851413, Handelssymbol: IP) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,94 Prozent, am Freitag um 6,89 Prozent. Der Materialsektor führte die Sektorwertung mit plus 7,9 Prozent an. IP IP — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr IP — — — International-Paper-Wochenplus +12,94 % International Paper am Freitag +6,89 % Materialsektor in der Woche +7,9 % International Paper auf Jahressicht -12,88 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026; Myweeklystock Die Gründe für den Kursgewinn Sektorrally ohne Einzelnachricht Der Materialsektor war der stärkste der Woche, International Paper stieg darüber hinaus. In der besten Börsenwoche seit April 2025 griffen Anleger bei zyklischen Werten zu. Eine eigene Unternehmensnachricht haben wir nicht gefunden. 01 Sektorführer Material stärkster Sektor. 02 Starker Freitag 6,89 Prozent an einem Tag. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Konjunkturwette, offene Ursache International Paper hängt an Verpackungsnachfrage und Konjunktur. Was für die International-Paper-Aktie spricht Sektorrückenwind: Material führt die Erholung an.

Breite Kundenbasis: Viele Branchen. Was die International-Paper-Aktie belasten kann Konjunktur: Schwache Nachfrage träfe den Konzern.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der International-Paper-Aktie Unternehmen: International Paper Company

ISIN: US4601461035 · WKN: 851413

Handelssymbol: IP (NYSE)

Branche: Papier, Verpackung Häufige Fragen zur International-Paper-Aktie Warum ist die International-Paper-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 12,94 Prozent im Zuge der Sektorerholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US4601461035, WKN 851413, Handelssymbol IP. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche International Paper Die International-Paper-Aktie steigt mit dem Materialsektor. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

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