Die Intel Aktie (Ticker INTC, Nasdaq) gehört am Black Friday zu den Gewinnern der Chip-Erholung: Vorbörslich notierte sie am 27. November 2026 um 8:10 Uhr ET bei 57,08 US-Dollar, ein Plus von 4,79 Prozent zum Schlusskurs von 54,47 Dollar am Mittwoch. Im Handelsverlauf meldeten Datenanbieter ein Plus zwischen 3 und 3,5 Prozent; einen Schlusskurs gab es zum Redaktionsschluss nicht. Trotz der Erholung liegt der Titel rund 60 Prozent unter dem Hoch von 142,35 Dollar vom 30. Juni. Diese Intel Aktienanalyse ordnet ein, warum die Aktie so schwankt, was die Intel Aktienprognose des Marktes trägt und wo die Risiken liegen.
Intel Aktienanalyse: 60 Prozent unter dem Hoch, erster 18A-Kunde, Konsens nur „Halten“ – ist die Foundry-Wende schon im Kurs?
Die Intel Aktie hat in der Chip-Rally vom Black Friday vorbörslich rund 4,8 Prozent zugelegt, liegt aber etwa 60 Prozent unter ihrem Hoch. Diese Intel Aktienanalyse zeigt Bewertung, Analystenkonsens, Charttechnik und die Aktienprognose des Marktes nach Gewinnwarnung und Foundry-Fortschritt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation
- Ticker und Börse
- INTC, Nasdaq
- 52-Wochen-Spanne
- 34,95 USD (24.12.2025) bis 142,35 USD (30.6.2026)
- Konsens
- Halten (49 Analysten, S&P Global)
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Angaben; ein Schlusskurs vom 27.11. lag zum Redaktionsschluss nicht vor
Der Auslöser
Was ist passiert – und warum bewegt sich die Intel Aktie so stark?
Die Schlusskurse der vergangenen Handelstage zeigen die Achterbahnfahrt: Am Montag, 23. November, sprang die Aktie laut FinanceFeeds um 16,3 Prozent auf 59,66 Dollar, am Dienstag fiel sie um 8,2 Prozent auf 54,80 Dollar, am Mittwoch schloss sie bei 54,47 Dollar (Tagestief 49,16 Dollar). Der Hintergrund: Ende Oktober hatte Intel laut StockAnalysis vor Bestellverzögerungen von PC-Kunden wegen hoher Speicherpreise gewarnt; die Aktie verlor am Folgetag 28,6 Prozent. Zuletzt kamen positive Foundry-Signale hinzu, und am Black Friday zog die gesamte Chipbranche an: Vorbörslich lagen laut Investing.com AMD rund 7 Prozent, Micron 6 Prozent, Broadcom und Nvidia je 4,7 Prozent im Plus.
Das Geschäft
Wie verdient Intel Geld – und was bringt die Foundry-Strategie?
Intel verdient sein Geld mit Prozessoren für PCs und Server sowie mit Auftragsfertigung für andere Chipentwickler (Foundry). Beim letzteren Feld liegt die Hoffnung: Am 18. November sagte Konzernchef Lip-Bu Tan beim TomorrowX Summit in Austin, dass der Konzern die Fertigung im 18A-Verfahren hochfahre und „gerade den ersten Kunden unterschrieben“ habe (Investing.com über Finwire, CNBC über FinanceFeeds); die Ausbeute liege bei 70 Prozent. Der Kunde ist nicht benannt. Laut Quiver, das sich auf Intel beruft, nutzt Microsoft das EMIB-Packaging von Intel Foundry für eigene Azure-Chips und hat zudem eine mehrjährige Xeon-Lieferzusage gegeben. Ein Analyst von Creative Strategies nannte den Microsoft-Deal laut Finwire „einen großen Gewinn für die Foundry“. Zugleich legt Intel laut TradingKey die Fab 28 in Israel still, was rund 300 Millionen Dollar Umsatz kosten soll.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um die Zahlen – und was kostet die Intel Aktie?
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz letztes Geschäftsjahr
|52,85 Mrd. USD
|Nettoergebnis letztes Geschäftsjahr
|−267 Mio. USD
|Q4-Umsatzprognose des Managements
|15,0 bis 16,0 Mrd. USD
|Q4-Umsatzkonsens (FactSet)
|17,3 Mrd. USD
|KGV (Gewinnschätzung)
|rund 39
|Marktkapitalisierung
|rund 290 Mrd. USD
Q4-Prognose und Konsens laut TradingKey; Quartalszahlen Q3 2026 lagen in unseren Quellen nicht vor.
Quelle: TradingKey, FinanceFeeds (StockAnalysis), Stand 27.11.2026
Die Bewertung zeigt, warum Anleger zögern: Bei einem Börsenwert von rund 290 Milliarden Dollar, einem Jahresverlust und einem KGV von etwa 39 auf Basis der Gewinnschätzungen ist viel Erholung eingepreist. Die Q4-Prognose des Managements von 15 bis 16 Milliarden Dollar liegt klar unter dem Konsens von 17,3 Milliarden. Für 2027 verweist TradingKey auf einen negativen Free-Cashflow-Ausblick.
Analysten
Was sagen die Analysten – wie sieht die Intel Aktienprognose aus?
|Anbieter
|Konsens
|Durchschnittliches Kursziel
|S&P Global (über StockAnalysis)
|Halten (49 Analysten)
|90,42 USD
|Investing.com (über Finwire)
|Halten
|96,93 USD
|TradingKey (letzter Monat)
|–
|91,99 USD (Spanne 63 bis 160 USD)
Die Zahlen weichen ab, weil Datenanbieter unterschiedliche Zeiträume und Analystenkreise nutzen.
Quelle: StockAnalysis/FinanceFeeds (S&P Global), Finwire (Investing.com), TradingKey, Quiver
Der Konsens lautet damit im Schnitt „Halten“, die Ziele liegen aber deutlich über dem Kurs. Zuletzt trübte sich die Stimmung ein: Laut Finwire und TradingKey hat Bernstein die Aktie am 25. November von „Strong Buy“ auf „Hold“ herabgestuft, Zacks Research am 26. November auf „Hold“. Als Begründung nennt TradingKey einen negativen Free-Cashflow-Ausblick für 2027. Ein eigenes Urteil gibt aktiencheck.de nicht ab.
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Intel Aktie aus – wo liegen die Marken?
Der Titel hat in einer Woche eine Spanne von 49 bis knapp 60 Dollar durchmessen. Als Unterstützung gilt laut FinanceFeeds und Finwire die runde Marke von 50 Dollar, nahe dem Tagestief vom 25. November (49,16 Dollar). Nach oben markiert der Schlusskurs vom 23. November (59,66 Dollar) den jüngsten Widerstand. Die Indikatoren sind laut TradingKey neutral: RSI bei rund 38, MACD bei 2,66. Der Titel liegt damit deutlich unter dem Hoch von Ende Juni, ist aber mehr als 55 Prozent über dem Tief vom Dezember 2025.
Ausblick
Worauf achten Anleger jetzt – und welche Termine stehen an?
Im Fokus stehen der Name des ersten 18A-Kunden, weitere Foundry-Aufträge und Aussagen zur Q4-Prognose. Auch die Sammelklagen und der Free-Cashflow-Ausblick bleiben Themen.
FAQ
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum ist die Intel Aktie so stark gefallen? Laut StockAnalysis löste eine Warnung vor PC-Bestellverzögerungen Ende Oktober einen Kurssturz von 28,6 Prozent aus; zusätzlich belasten ein schwacher Q4-Ausblick und Sammelklagen.
Was bedeutet die Intel Aktienanalyse für 18A? Der Konzern hat laut CEO den ersten externen 18A-Kunden unterschrieben; der Name ist nicht öffentlich.
Wie sieht die Intel Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet laut S&P Global „Halten“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 90 Dollar; aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Wo liegen wichtige Marken bei der Intel Aktie? Als Unterstützung gilt die Marke von 50 Dollar, als Widerstand der Schlusskurs vom 23. November bei 59,66 Dollar.
Welche Rolle spielt Nvidia? Nvidia hat laut Quiver (13F, Q3 2026) 25 Prozent seiner Intel-Aktien verkauft.
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