Intel verdient sein Geld mit Prozessoren für PCs und Server sowie mit Auftragsfertigung für andere Chipentwickler (Foundry). Beim letzteren Feld liegt die Hoffnung: Am 18. November sagte Konzernchef Lip-Bu Tan beim TomorrowX Summit in Austin, dass der Konzern die Fertigung im 18A-Verfahren hochfahre und „gerade den ersten Kunden unterschrieben“ habe (Investing.com über Finwire, CNBC über FinanceFeeds); die Ausbeute liege bei 70 Prozent. Der Kunde ist nicht benannt. Laut Quiver, das sich auf Intel beruft, nutzt Microsoft das EMIB-Packaging von Intel Foundry für eigene Azure-Chips und hat zudem eine mehrjährige Xeon-Lieferzusage gegeben. Ein Analyst von Creative Strategies nannte den Microsoft-Deal laut Finwire „einen großen Gewinn für die Foundry“. Zugleich legt Intel laut TradingKey die Fab 28 in Israel still, was rund 300 Millionen Dollar Umsatz kosten soll.