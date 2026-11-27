Die Intel Aktie hat einen der härtesten Tage ihrer Börsengeschichte hinter sich. Nach den Quartalszahlen brach sie um rund 28,6 Prozent auf 65,76 Dollar ein. Dabei waren die Zahlen gut: Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,52 Dollar.
Intel Aktie: Rechenzentrum plus 78 Prozent, Chef kauft für fast 10 Millionen – nach dem 29-Prozent-Crash die Chance?
Einer der größten Tagesverluste der Firmengeschichte, dann ein Millionenkauf des Chefs: Die Intel Aktie erlebt einen dramatischen Herbst. Das KI-Geschäft boomt, die Fertigung verbrennt Milliarden. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Intel Aktie trägt die ISIN US4581401001 und die WKN 855681. In Deutschland lautet das Handelssymbol INL, in den USA wird sie an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol INTC gehandelt.
Der Absturz
Der Ausblick schlug die Zahlen
Der Grund für den Einbruch war der Ausblick. Für das vierte Quartal erwartet Intel einen Umsatz von 15 bis 16 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von nur 0,25 Dollar, weniger als der Markt erhofft hatte. Im PC-Geschäft bremst der Mangel an bezahlbarem Arbeitsspeicher die Nachfrage.
Bei Intel stehen zwei Unternehmen in einer Bilanz: ein boomender KI-Chiplieferant und eine Fabrik, die noch Milliarden verbrennt.
Das Signal
Der Chef greift zu
Intel-Chef Lip-Bu Tan kaufte über einen Familientrust 150.000 Aktien zu durchschnittlich 64,73 Dollar, insgesamt fast 10 Millionen Dollar. Operativ boomt das Geschäft mit Rechenzentren und KI: Der Umsatz stieg um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar. Die Chipfertigung verbuchte dagegen einen operativen Verlust von 1,85 Milliarden Dollar. Für die Intel Aktie bleibt die Foundry damit der entscheidende Prüfstein.
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum brach die Aktie ein?
Der Ausblick für das vierte Quartal lag unter den Erwartungen.
Wie viele Aktien kaufte der Chef?
150.000 Aktien zu durchschnittlich 64,73 Dollar.
Wie läuft das KI-Geschäft?
Der Umsatz mit Rechenzentren und KI stieg um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar.
Welche ISIN und WKN hat die Intel Aktie?
ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC.
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