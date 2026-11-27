Warum brach die Aktie ein?

Der Ausblick für das vierte Quartal lag unter den Erwartungen.

Wie viele Aktien kaufte der Chef?

150.000 Aktien zu durchschnittlich 64,73 Dollar.

Wie läuft das KI-Geschäft?

Der Umsatz mit Rechenzentren und KI stieg um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar.

Welche ISIN und WKN hat die Intel Aktie?

ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC.