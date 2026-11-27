Warum fiel die Intel Aktie so stark?

Vor allem wegen eines Umsatzausblicks unter den Erwartungen und hoher Verluste in der Chipfertigung.

Wie stark wächst das KI-Geschäft?

Der Umsatz mit Rechenzentren und KI stieg im dritten Quartal um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar.

Hat der Intel-Chef Aktien gekauft?

Ja, Lip-Bu Tan meldete am 2. November den Kauf von 150.000 Aktien.