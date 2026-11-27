Es war ein schwarzer Freitag für Intel. Nach den Quartalszahlen brach die Intel Aktie um rund 28,6 Prozent ein – einer der größten Tagesverluste in der Geschichte des Konzerns. Dabei waren die Zahlen gar nicht schlecht: Das KI-Geschäft boomt. Doch der Ausblick enttäuschte, und die Chipfertigung verbrennt Milliarden. Ausgerechnet der Konzernchef setzt nun ein Zeichen.
Intel Aktie: Minus 29 Prozent an einem Tag, CEO kauft 150.000 Aktien – Ausverkauf oder Einstiegschance?
Umsatz plus 21 Prozent, KI-Geschäft plus 78 Prozent – und trotzdem einer der größten Tagesverluste der Firmengeschichte. Der Chef kauft dagegen. Die Intel Aktie zwischen Absturz und Aufbruch.
Intel Corporation · ISIN: US4581401001 · WKN: 855681 · Handelssymbol: INL · US-Handelssymbol: INTC
Die Zahlen
KI boomt, Fertigung blutet
Im dritten Quartal 2026 steigerte Intel den Umsatz um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,52 Dollar. Besonders stark lief das Geschäft mit Rechenzentren und KI: Der Umsatz stieg um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar. Die Kehrseite: Die Chipfertigung Intel Foundry verbuchte einen operativen Verlust von 1,85 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt Intel Erlöse von 15,0 bis 16,0 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,25 Dollar in Aussicht – der Umsatzausblick lag unter den Erwartungen der Wall Street. Im Client-Geschäft bremst zudem knapper Arbeitsspeicher die Nachfrage.
Intel verdient mit KI-Prozessoren wieder gutes Geld, verbrennt es aber in der eigenen Fertigung. Für die Intel Aktie entscheidet sich, ob die Foundry rechtzeitig profitabel wird.
Das Signal
Der Chef kauft selbst
Konzernchef Lip-Bu Tan meldete am 2. November den Kauf von 150.000 Intel-Aktien über einen Familientrust zu einem gewichteten Durchschnittspreis von rund 64,73 Dollar. Finanziell ist Intel abgesichert: Ende September lagen Zahlungsmittel und kurzfristige Anlagen bei rund 54 Milliarden Dollar. Allerdings hat der Konzern dafür auch neue Aktien ausgegeben – ein öffentliches Angebot brachte in den ersten neun Monaten 2026 netto rund 22,6 Milliarden Dollar ein.
Die Bank of America senkte ihr Kursziel für die Intel Aktie auf 100 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum fiel die Intel Aktie so stark?
Vor allem wegen eines Umsatzausblicks unter den Erwartungen und hoher Verluste in der Chipfertigung.
Wie stark wächst das KI-Geschäft?
Der Umsatz mit Rechenzentren und KI stieg im dritten Quartal um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar.
Hat der Intel-Chef Aktien gekauft?
Ja, Lip-Bu Tan meldete am 2. November den Kauf von 150.000 Aktien.
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