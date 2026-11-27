Die Insulet-Aktie (ISIN: US45784P1012, WKN: A0MQX8, Handelssymbol: PODD) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 2,55 Prozent auf 139,04 US-Dollar. Eine Unternehmensmeldung zum Tag wurde nicht gefunden.
Insulet-Aktie S&P 500 Verlierer: Insulinpumpen-Hersteller unter Druck – warum die Aktie um 2,6 Prozent fällt
Die Insulet-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 2,55 Prozent auf 139,04 US-Dollar gibt der Hersteller von Insulinpumpen nach, während der Gesamtmarkt kräftig steigt.
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Die Gründe für den Kursverlust
Abschlag im starken Markt
Für den Abschlag am Black Friday gibt es keine bekannte Unternehmensnachricht. Eine mögliche Erklärung ist die Umschichtung von defensiven Gesundheitswerten in Technologiewerte; belegt ist sie nicht. Laut Trefis wuchs die Kundenbasis von Insulet im dritten Quartal um mehr als 20 Prozent, die Aktie liegt aber auf Zwölfmonatssicht deutlich im Minus.
Keine Nachricht
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt.
Umschichtung möglich
Tech-Rally zieht Kapital aus Gesundheitswerten.
Schwache Jahresbilanz
Die Aktie liegt auf Zwölfmonatssicht deutlich im Minus.
Einordnung
Kleiner Abschlag, offene Ursache
Mit gut 2,5 Prozent fällt der Verlust moderat aus. Ohne Nachricht bleibt er ein Marktphänomen.
Häufige Fragen zur Insulet-Aktie
Warum ist die Insulet-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 2,55 Prozent auf 139,04 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US45784P1012, WKN A0MQX8, Handelssymbol PODD.
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