Insulet-Aktie S&P 500 Verlierer: Insulinpumpen-Hersteller unter Druck – warum die Aktie um 2,6 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:29 2 Min.

Die Insulet-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 2,55 Prozent auf 139,04 US-Dollar gibt der Hersteller von Insulinpumpen nach, während der Gesamtmarkt kräftig steigt.

Die Insulet-Aktie (ISIN: US45784P1012, WKN: A0MQX8, Handelssymbol: PODD) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 2,55 Prozent auf 139,04 US-Dollar. Eine Unternehmensmeldung zum Tag wurde nicht gefunden. PODD PODD — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr PODD — — — Insulet im laufenden Handel -2,55 % Kurs im laufenden Handel 139,04 $ Wachstum der Kundenbasis im dritten Quartal laut Trefis über 20 % Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Quelle : Kurse am 27. November 2026; Trefis Die Gründe für den Kursverlust Abschlag im starken Markt Für den Abschlag am Black Friday gibt es keine bekannte Unternehmensnachricht. Eine mögliche Erklärung ist die Umschichtung von defensiven Gesundheitswerten in Technologiewerte; belegt ist sie nicht. Laut Trefis wuchs die Kundenbasis von Insulet im dritten Quartal um mehr als 20 Prozent, die Aktie liegt aber auf Zwölfmonatssicht deutlich im Minus. 01 Keine Nachricht Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. 02 Umschichtung möglich Tech-Rally zieht Kapital aus Gesundheitswerten. 03 Schwache Jahresbilanz Die Aktie liegt auf Zwölfmonatssicht deutlich im Minus. Einordnung Kleiner Abschlag, offene Ursache Mit gut 2,5 Prozent fällt der Verlust moderat aus. Ohne Nachricht bleibt er ein Marktphänomen. Was für die Insulet-Aktie spricht Kundenwachstum: Kundenbasis wächst deutlich.

Marktposition: Insulinpumpen ohne Schlauch. Was die Insulet-Aktie belasten kann Schwache Entwicklung: Zwölfmonatsbilanz im Minus.

Rotation: Defensive Werte sind weniger gefragt. Steckbrief der Insulet-Aktie Unternehmen: Insulet Corporation

ISIN: US45784P1012 · WKN: A0MQX8

Handelssymbol: PODD (Nasdaq)

Branche: Medizintechnik Häufige Fragen zur Insulet-Aktie Warum ist die Insulet-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 2,55 Prozent auf 139,04 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US45784P1012, WKN A0MQX8, Handelssymbol PODD. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Insulet ohne Nachricht Die Insulet-Aktie gibt moderat nach, ohne bekannten Auslöser. Maßgeblich bleiben Quartalszahlen.

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