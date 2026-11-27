Die ING-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2JNYR, Handelssymbol Amsterdam: INGA, US-Handelssymbol: ING) steigt am Freitagmorgen 1,43 Prozent auf 27,22 Euro. ING ist damit AEX Gewinner. Am Donnerstag hatte die Aktie 1,74 Prozent auf 26,835 Euro zugelegt.
ING-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,4 Prozent auf 27,22 Euro – die Großbank legt zu
Die ING-Aktie steigt am Freitagmorgen 1,43 Prozent auf 27,22 Euro und ist AEX Gewinner. Die größte niederländische Bank folgt dem Aufschwung der Finanzwerte, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Finanzwerte im Aufwind
Laut IEX stiegen am Morgen ING, ABN AMRO, Aegon und NN Group, einen Grund nennt der Bericht nicht. Der AEX gewinnt 1,24 Prozent. Die Bank profitiert vom freundlichen Markt; eine Meldung des Konzerns liegt nicht vor.
Zweiter Gewinntag
Der Anstieg vom Donnerstag setzt sich fort.
Zinsumfeld
Steigende Zinserwartungen stützen grundsätzlich die Zinsmargen.
Gleichlauf
Auch ABN AMRO, Aegon, NN Group und ASR Nederland liegen im Plus.
Häufige Fragen zur ING-Aktie
Warum ist die ING-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,43 Prozent auf 27,22 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.
Wie lauten ISIN und WKN der ING-Aktie?
ISIN NL0011821202, WKN A2JNYR, Symbol in Amsterdam INGA, in New York ING.
Was macht ING?
ING ist die größte Bank der Niederlande und bietet Privat- und Firmenkundengeschäft in Europa an.
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