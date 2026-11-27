Warum ist die ING-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,43 Prozent auf 27,22 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.

Wie lauten ISIN und WKN der ING-Aktie?

ISIN NL0011821202, WKN A2JNYR, Symbol in Amsterdam INGA, in New York ING.

Was macht ING?

ING ist die größte Bank der Niederlande und bietet Privat- und Firmenkundengeschäft in Europa an.