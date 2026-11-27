Die Inflation in Deutschland hat sich im Oktober auf 2,8 Prozent abgeschwächt, nach 3,3 Prozent im September. Das meldete das Statistische Bundesamt (Destatis) in seiner Vorabschätzung vom 30. Oktober. Der Preisdruck kommt weiter aus der Energie: Sie verteuerte sich um 12,2 Prozent, während die Kerninflation auf 2,1 Prozent fiel. Am Aktienmarkt stand der DAX am Freitag um 12:09 Uhr (MEZ, Xetra, finanzen.net) bei 25.433,73 Punkten, ein Plus von 0,87 Prozent, und damit gut 5 Prozent unter dem Jahreshoch von 27.001,67 Punkten.
Inflation Deutschland: Energie 12,2 Prozent teurer, Kernrate nur 2,1 Prozent – was heißt das für EZB und DAX?
Die Inflation in Deutschland sank im Oktober auf 2,8 Prozent, doch Energie bleibt der Preistreiber. Die Kernrate fiel auf 2,1 Prozent. Was die Zahlen für die EZB, die Konjunktur und den DAX bedeuten.
Die Zahlen
Wie hoch ist die Inflation in Deutschland aktuell – und woher kommt der Druck?
Nach Destatis stiegen die Verbraucherpreise im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,8 Prozent, gegenüber September sanken sie um 0,2 Prozent. Nach dem EU-harmonisierten Index (HVPI) lag die Rate ebenfalls bei 2,8 Prozent. Dienstleistungen verteuerten sich um 2,5 Prozent, Waren um 3,0 Prozent, Nahrungsmittel nur um 0,4 Prozent.
|Monat
|Inflationsrate
|Energie
|Juli
|2,8 %
|+8,3 %
|August
|2,9 %
|+10,5 %
|September
|3,3 %
|+14,9 %
|Oktober
|2,8 %
|+12,2 %
Oktober: Vorabschätzung vom 30. Oktober 2026.
Quelle: Destatis
Die Tabelle zeigt: Der Rückgang der Gesamtrate im Oktober geht vor allem auf den nachlassenden Energieeffekt zurück. Die Kerninflation lag von Juli bis September noch bei 2,4 Prozent und sank im Oktober auf 2,1 Prozent.
Die Notenbank
Was bedeutet die Inflation für die EZB – und für die Zinsen?
Eine Gesamtrate von 2,8 Prozent liegt weiter über dem EZB-Ziel von 2 Prozent, die Kerninflation von 2,1 Prozent kommt ihm dagegen nahe. Für die Europäische Zentralbank ist das ein gemischtes Bild: Energiepreise, auf die sie nur indirekt Einfluss hat, treiben die Rate, die Kernrate entspannt sich. In den USA hat die Fed dagegen mit einer Inflation von rund 3 Prozent und mehr (Kern-PCE) zu tun und steht laut Terminmarkt vor einer Zinserhöhung im Dezember. Einschätzung der Redaktion: Der Zinsabstand zwischen Dollar und Euro bleibt ein wichtiger Faktor für den Euro und für exportstarke DAX-Konzerne.
Das große Bild
Welche Aktien profitieren, welche leiden – Energieaktien, Konsum und Industrie im DAX?
Hohe Energiepreise belasten energieintensive Branchen wie Chemie, Stahl und Papier, sie stützen dagegen Energieversorger und Ölwerte. Der Konsum leidet unter geringer Kaufkraft: Bleibt die Gesamtinflation über der Lohnentwicklung, bremst das Handels- und Konsumaktien. Banken- und Versicherungsaktien reagieren auf das Zinsniveau, nicht auf die Inflation allein. Für den DAX bedeutet die sinkende Kernrate zunächst eine Entlastung, solange Energie nicht erneut anzieht.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Nächste Inflationszahlen: Die Vorabschätzung für November folgt von Destatis zum Monatswechsel.
EZB-Sitzung im Dezember: Neue Projektionen zu Inflation und Wachstum.
Fed-Entscheid am 9. Dezember: Der Zinspfad in den USA beeinflusst Dollar und Renditen.
Häufige Fragen zur Inflation in Deutschland
Wie hoch war die Inflationsrate in Deutschland im Oktober 2026? Laut Destatis-Vorabschätzung 2,8 Prozent, nach 3,3 Prozent im September.
Warum sind die Energiepreise so hoch? Energie war im Oktober um 12,2 Prozent teurer als vor einem Jahr; Destatis nennt in der Mitteilung keine einzelnen Ursachen.
Was ist die Kerninflation? Die Rate ohne Energie und Nahrungsmittel; sie lag im Oktober bei 2,1 Prozent.
Was bedeutet die Inflation für DAX-Anleger? Sie beeinflusst über Zinsen und Kaufkraft die Bewertung von Aktien, die Wirkung hängt vom Einzelwert ab.
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