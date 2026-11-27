Wie hoch war die Inflationsrate in Deutschland im Oktober 2026? Laut Destatis-Vorabschätzung 2,8 Prozent, nach 3,3 Prozent im September.

Warum sind die Energiepreise so hoch? Energie war im Oktober um 12,2 Prozent teurer als vor einem Jahr; Destatis nennt in der Mitteilung keine einzelnen Ursachen.

Was ist die Kerninflation? Die Rate ohne Energie und Nahrungsmittel; sie lag im Oktober bei 2,1 Prozent.

Was bedeutet die Inflation für DAX-Anleger? Sie beeinflusst über Zinsen und Kaufkraft die Bewertung von Aktien, die Wirkung hängt vom Einzelwert ab.