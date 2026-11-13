Infineon Aktienanalyse: Rekordquartal, 20-Milliarden-Ausblick, KI-Boom – und die Aktie 43 Prozent unter dem Rekord

Die Infineon Aktienanalyse zeigt einen Konzern im Umbruch zum Besseren: Rekordumsatz, eine Marge auf dem Weg in den mittleren 20-Prozent-Bereich und ein Ausblick, der für 2027 mehr als 20 Prozent Wachstum verspricht. Mit knapp 4 Milliarden Euro aus dem Rechenzentrumsgeschäft wird Infineon zu einem der wichtigsten europäischen Profiteure des KI-Ausbaus. An der Börse überwiegt dennoch die Vorsicht – wegen der Nervosität im Chipsektor, des schwachen freien Cashflows und der Frage, ob 20 Milliarden Euro tatsächlich erreichbar sind. Mit einem KGV von rund 18 auf Basis der Schätzungen für 2027 ist ein großer Teil dieser Skepsis eingepreist. Ob die Infineon-Aktie davon profitiert, entscheidet sich weniger in Neubiberg als in Santa Clara: Die Nvidia-Zahlen am 17. November dürften die Richtung für den gesamten Sektor vorgeben. Anleger sollten sich auf weiterhin kräftige Schwankungen einstellen.