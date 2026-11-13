Selten lagen Zahlen und Kurs so weit auseinander. Am 10. November meldete Infineon das umsatzstärkste Quartal seiner Geschichte, einen Margensprung auf fast 24 Prozent und einen Ausblick, der für das neue Geschäftsjahr mehr als 20 Prozent Wachstum verspricht. Drei Tage später ist die Infineon-Aktie das Schlusslicht im DAX: Sie fällt am Freitag um 2,43 Prozent auf 49,91 Euro und rutscht wieder unter die Marke von 50 Euro. Vom Rekordhoch bei 87,79 Euro aus dem Juni trennen sie damit rund 43 Prozent. Diese Infineon Aktienanalyse geht der Frage nach, ob der Markt Infineon gerade unterschätzt – oder ob er etwas sieht, das in den Rekordzahlen nicht steht.
Infineon Aktienanalyse: Rekordquartal, 20-Milliarden-Ausblick, KI-Boom – und die Aktie 43 Prozent unter dem Rekord
Rekordumsatz, Margensprung, mehr als 20 Prozent Wachstum für 2027 in Aussicht – und trotzdem ist die Infineon-Aktie heute das Schlusslicht im DAX und notiert 43 Prozent unter ihrem Hoch. Unsere große Infineon Aktienanalyse zerlegt die Quartalszahlen vom 10. November, den 20-Milliarden-Ausblick, das KI-Geschäft mit Rechenzentren, Bewertung, Cashflow und Analystenstimmen – und zeigt, was die Infineon-Aktie jetzt bewegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Sitz
- Neubiberg bei München
- ISIN / WKN
- DE0006231004 / 623100
- Kurs
- 49,91 Euro (−2,43 %)
- Rekordhoch
- 87,79 Euro (2. Juni 2026)
- KGV 2026 (bereinigt)
- rund 29
- Dividendenvorschlag
- 0,38 Euro je Aktie
- Nächste Zahlen
- 3. Februar 2027
Stand: 13.11.2026, Kurs Lang & Schwarz am 13.11.2026 gegen 17:45 Uhr; KGV und Rendite eigene Rechnung
Die Ausgangslage
Vom KI-Liebling zum DAX-Schlusslicht: fünf Monate, 43 Prozent
Die Infineon-Aktie ist derzeit zwei Aktien in einer: ein Unternehmen mit Rekordzahlen – und ein Börsenwert, der an der Stimmung im KI-Sektor hängt.
Anfang Juni feierte die Börse Infineon als europäischen Gewinner des KI-Booms, die Aktie stieg auf 87,79 Euro. Dann drehte die Stimmung: Sorgen um Überkapazitäten bei KI-Chips, ein schwächerer Halbleitersektor und der Ausverkauf nach den US-Zwischenwahlen schickten das Papier auf Talfahrt. Am 5. November erreichte es bei 45,37 Euro sein bisheriges Korrekturtief. Seit den Zahlen schwankt die Aktie heftig: Am Zahlentag gab sie ein Plus von bis zu 7 Prozent komplett wieder ab, am Mittwoch sprang sie um 6,6 Prozent, heute fällt sie im Sog schwacher US-Chipwerte erneut. Zusätzlich drückt die Führungskrise bei Nvidia, dem wichtigsten Taktgeber für KI-Infrastruktur, auf den gesamten Sektor.
Die Quartalszahlen
Rekord bei Umsatz und Marge: das stärkste Quartal der Firmengeschichte
Für jede seriöse Infineon Aktienanalyse gilt: Operativ hat der Konzern geliefert – und zwar deutlich.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, stieg der Umsatz um 13 Prozent zum Vorquartal und um 19 Prozent zum Vorjahr auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis legte um 56 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro zu, die Marge sprang auf 23,8 Prozent – nach 19,1 Prozent im Vorquartal und 18,2 Prozent ein Jahr zuvor. Die bereinigte Bruttomarge kletterte auf 45,1 Prozent. Zum Wachstum trugen vor allem Automotive, Green Industrial Power und Power & Sensor Systems bei, nur das Geschäft mit Connected Secure Systems ging zurück.
Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro, zu konstanten Wechselkursen sogar um 15 Prozent. Das Segmentergebnis erreichte 3,223 Milliarden Euro bei 19,7 Prozent Marge, der bereinigte Gewinn je Aktie 1,73 Euro. Der Gewinn nach Steuern stieg von 1,015 auf 1,512 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,35 auf 0,38 Euro je Aktie steigen.
Wir erwarten im Geschäftsjahr 2027 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Profitabilität.
Infineon: Umsatz je Quartal
Mrd. Euro
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr endet am 30. September. Q1 GJ 2027: Ausblick, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Infineon, Mitteilungen vom 12. November 2025, 5. August 2026 und 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q4 GJ 2025
|3,94
|Q3 GJ 2026
|4,17
|Q4 GJ 2026
|4,71
|Q1 GJ 2027
|rund 4,6
Das Kleingedruckte erklärt einen Teil der Zurückhaltung. Die Börse misst Infineon zunehmend nicht nur am Umsatz, sondern am Geld, das vom Wachstum übrig bleibt. Und genau dort sind die hohen Investitionen in neue Fabriken für die kommenden Jahre eine Belastung.
Der Ausblick
20 Milliarden Euro: der größte Sprung seit Jahren
Das eigentliche Ausrufezeichen der Zahlen ist der Ausblick. Er macht aus der Infineon-Aktie eine Wachstumsgeschichte.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Infineon bei einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro – mehr als 20 Prozent Wachstum. Die Segmentergebnis-Marge soll in den mittleren 20-Prozent-Bereich steigen, rund 5 Prozentpunkte mehr als 2026, die bereinigte Bruttomarge in den mittleren bis hohen 40-Prozent-Bereich. Der bereinigte freie Cashflow soll rund 2,2 Milliarden Euro erreichen, der freie Cashflow rund 1,8 Milliarden Euro. Laut Analystenkonferenz rechnet Infineon im Autogeschäft mit Wachstum im mittleren und bei Edge Systems im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
Infineon: Umsatz nach Geschäftsjahren
Mrd. Euro
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr jeweils bis 30. September. GJ 2027: Ausblick von rund 20 Milliarden Euro, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Infineon, Geschäftsbericht 2025 und Mitteilung vom 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|GJ 2024
|14,96
|GJ 2025
|14,66
|GJ 2026
|16,35
|GJ 2027
|rund 20
Infineon: Segmentergebnis-Marge
Prozent
- Ausblick: mittlerer 20-Prozent-Bereich
GJ 2027 als Spanne für den angekündigten mittleren 20-Prozent-Bereich dargestellt, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Infineon, Geschäftsbericht 2025 und Mitteilung vom 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Marge
|GJ 2024
|20,8
|GJ 2025
|17,5
|GJ 2026
|19,7
|GJ 2027
|24–26
Die KI-Story
Stromlieferant der Rechenzentren: knapp 4 Milliarden Euro im Visier
Der wichtigste Wachstumstreiber der Infineon-Aktie sitzt nicht im Auto, sondern im Rechenzentrum.
Rechenzentren: fast eine Verdopplung
Mit Stromversorgungen für Rechenzentren setzte Infineon im abgelaufenen Jahr rund 2,2 Milliarden Euro um, davon 1,7 Milliarden Euro mit KI-Rechenzentren. Für 2027 peilt der Konzern knapp 4 Milliarden Euro an. Jeder KI-Server braucht hocheffiziente Leistungshalbleiter – genau Infineons Spezialität.
Drei Materialien in 300 Millimeter
Am 9. November stellte Infineon den weltweit ersten 300-Millimeter-Wafer aus Siliziumkarbid für Leistungshalbleiter vor. Er bietet rund 2,3-mal so viel Platz für Chips wie ein 200-Millimeter-Wafer. Damit beherrscht Infineon Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid im 300-Millimeter-Format.
Partnerschaft mit Nvidia
Im Oktober vertiefte Infineon die Zusammenarbeit mit Nvidia bei Stromversorgungen auf Basis von Galliumnitrid für künftige KI-Rechenzentren.
Auto und Energie als zweites Standbein
Das Autogeschäft zieht nach zwei schwachen Jahren wieder an, getrieben von Elektroautos und softwaredefinierten Fahrzeugen. Hinzu kommt der Ausbau der Stromnetze, der Green Industrial Power antreibt.
Für die Infineon Aktienanalyse ist dieser Wandel zentral: Jahrzehntelang galt Infineon als zyklischer Zulieferer der Autoindustrie. Mit dem Rechenzentrumsgeschäft entsteht ein zweiter, strukturell wachsender Pfeiler. Er macht die Aktie allerdings auch anfälliger für Stimmungsschwankungen im KI-Sektor – das zeigt der heutige Tag.
Die Bewertung
KGV von 29 auf 18: teuer auf Sicht von heute, moderat auf Sicht von morgen
Die Bewertung ist der Dreh- und Angelpunkt jeder Infineon Aktienanalyse – und sie hängt am Ausblick.
Auf Basis des bereinigten Gewinns je Aktie von 1,73 Euro für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 29. Rechnet man mit den Gewinnschätzungen der Analysten für 2027, sinkt es auf rund 18 – für einen Konzern, der um mehr als 20 Prozent wachsen und seine Marge um 5 Prozentpunkte steigern will, ein moderater Wert. Der Börsenwert liegt überschlägig bei rund 65 Milliarden Euro, die Dividendenrendite bei unter 1 Prozent. Der Haken: Für 20 Milliarden Euro Umsatz muss Infineon nach einem ersten Quartal mit rund 4,6 Milliarden Euro in den drei Folgequartalen im Schnitt gut 5,1 Milliarden Euro umsetzen – jeweils neue Rekorde.
Der Ausblick des Halbleiterkonzerns dürfte sich als konservativ erweisen.
Die Analysten
Kursziele gesenkt – aber weit über dem Kurs
Die Analysten loben die Zahlen – und senken trotzdem ihre Kursziele. Jefferies kappte das Ziel von 96 auf 74 Euro, JPMorgan von 96 auf 80 Euro, die Deutsche Bank von 85 auf 75 Euro, UBS von 64 auf 55 Euro. Der Grund ist fast überall derselbe: Die Bewertungen der gesamten Chipbranche sind gefallen, also sinken auch die fairen Werte. An den Gewinnschätzungen liegt es nicht – die Deutsche Bank hat ihre Prognosen nach den Zahlen sogar angehoben. Am optimistischsten bleibt Berenberg mit 100 Euro. Selbst nach den Kürzungen liegt der Durchschnitt der hier genannten Häuser bei rund 76 Euro. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Infineon-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 13. November 2026 gegen 17:45 Uhr: 49,91 Euro (Lang & Schwarz). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, boerse.de, 4investors, finanzen.ch; Studien vom 10. bis 13. November 2026, Morgan Stanley Stand vor den Zahlen
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Berenberg
|100
|Bernstein
|82
|JPMorgan
|80
|DZ Bank
|77
|Deutsche Bank
|75
|Jefferies
|74
|Morgan Stanley
|65
|UBS
|55
Die Szenarien
Drei Wege für die Infineon-Aktie
Szenario 1: Die KI-Entwarnung
Nvidia bestätigt am 17. November die Investitionspläne der Cloudkonzerne, die Stimmung im Chipsektor dreht. Dann könnte der Markt beginnen, den 20-Milliarden-Ausblick einzupreisen. Den nächsten fundamentalen Beleg liefert Infineon am 3. Februar mit dem ersten Quartal.
Szenario 2: Die Bodenbildung
Die KI-Stimmung bleibt nervös, die Aktie pendelt zwischen dem Korrekturtief von rund 45 Euro und der Zone um 55 Euro. Nach einem Absturz von mehr als 40 Prozent wäre eine solche Phase nicht ungewöhnlich.
Szenario 3: Der nächste Ausverkauf
Enttäuscht Nvidia oder kürzen Cloudkonzerne ihre Investitionen, könnte die Infineon-Aktie unter das Korrekturtief vom 5. November fallen – trotz voller Auftragsbücher.
Häufige Fragen zur Infineon Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Infineon?
Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge auf 23,8 Prozent. Im Gesamtjahr erreichte der Umsatz 16,353 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern 1,512 Milliarden Euro.
Was erwartet Infineon für 2027?
Einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro, also mehr als 20 Prozent Wachstum, und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Mit Stromversorgungen für Rechenzentren will Infineon knapp 4 Milliarden Euro umsetzen.
Warum fällt die Infineon-Aktie trotz guter Zahlen?
Die Aktie hängt an der Stimmung im KI- und Chipsektor, die nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und einer neuen Verkaufswelle bei US-Technologiewerten belastet ist. Zudem haben mehrere Banken ihre Kursziele wegen gesunkener Branchenbewertungen gesenkt.
Wie ist die Infineon-Aktie bewertet?
Auf Basis des bereinigten Gewinns 2026 liegt das KGV bei rund 29, auf Basis der Schätzungen für 2027 bei rund 18.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 55 Euro (UBS) über 74 Euro (Jefferies) und 80 Euro (JPMorgan) bis 100 Euro (Berenberg).
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