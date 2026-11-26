Warum steigt die Infineon Aktie heute?

Die Chipwerte erholen sich nach der Kehrtwende an der Nasdaq und in Asien. Am Donnerstagabend lag die Aktie 4,01 Prozent im Plus bei 42,535 Euro.

Warum ist die Infineon Aktie zuvor so stark gefallen?

Mit dem weltweiten Ausverkauf bei Halbleitern, verstärkt durch Sorgen vor US-Zöllen und steigenden Zinsen. Unternehmensnachrichten gab es nicht.

Zu welchem Preis hat Infineon eigene Aktien zurückgekauft?

Im Durchschnitt zu 49,43 Euro je Aktie.

Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?

ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY.