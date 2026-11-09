Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Q4 2026 Zahlen zu? 102,00 oder 64,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Infineon Technologies AG wird am 10. November die Zahlen zum 4. Quartal 2026 vorlegen.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von Bernstein. Das US-Analysehaus hat die Einstufung für Infineon auf "outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Im Geschäft mit der Automobilindustrie komme in der Chipbranche eine Erholung in die Gänge, so Analyst David Dai in einer am 07. September vorliegenden Studie. Der Endmarkt für Kraftfahrzeuge bleibe zwar schwach, doch eine sich verbessernde Preisentwicklung sei ein unterschätzter Hebel für die Ertragskraft. Unter den Herstellern analoger Chips bevorzuge der Experte in Europa Infineon und Reseas, in den USA Analog Devices.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sehe mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am 25. September geschrieben habe. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben.

Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie vor Bekanntgabe der Q4 2026 Zahlen auf einen Blick: