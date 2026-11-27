Die Vorgaben stimmen. Asiens Börsen legten am Freitag deutlich zu, vor allem die technologielastigen Märkte in Japan und Südkorea. Händler verweisen auf die wieder gestiegene Risikobereitschaft. Die Futures auf den Nasdaq liegen im Plus, gestützt von Nvidia.

In Frankfurt stieg der DAX in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte. Seit dem Tief der Vorwoche hat der Leitindex damit 2,5 Prozent aufgeholt. Der europäische Technologieindex Stoxx Europe 600 Technology gewann am Morgen 2 Prozent.