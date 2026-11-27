Ein Tag ist ausradiert: Die Infineon Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,25 Prozent auf 43,73 Euro (Stand 09:07 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Dienstag hatte der Münchner Chipkonzern nach einem Minus von 9,7 Prozent bei 43,74 Euro geschlossen. Der Kurs steht also fast auf den Cent genau wieder dort.
Infineon Aktie: TecDAX Gewinner – 3 Prozent Plus, der Kurs steht wieder dort, wo der Absturz am Dienstag endete
Die Infineon Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,25 Prozent auf 43,73 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Damit ist der Verlust vom Mittwoch vollständig aufgeholt. Asiens Chipwerte und feste Nasdaq-Futures liefern die Vorlage.
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Die Vorgaben stimmen. Asiens Börsen legten am Freitag deutlich zu, vor allem die technologielastigen Märkte in Japan und Südkorea. Händler verweisen auf die wieder gestiegene Risikobereitschaft. Die Futures auf den Nasdaq liegen im Plus, gestützt von Nvidia.
In Frankfurt stieg der DAX in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte. Seit dem Tief der Vorwoche hat der Leitindex damit 2,5 Prozent aufgeholt. Der europäische Technologieindex Stoxx Europe 600 Technology gewann am Morgen 2 Prozent.
Die Rechnung der Woche
Der Wochenverlauf lässt sich in vier Zahlen erzählen. Montag 48,42 Euro nach der Huang-Rally. Dienstag 43,74 Euro. Mittwoch 40,90 Euro, der tiefste Stand seit April. Heute 43,73 Euro. Der Mittwoch ist damit aufgeholt, der Dienstag noch nicht.
Am Donnerstag hatte die Aktie 3,57 Prozent gewonnen, wobei das Plus im Tagesverlauf kleiner geworden war. Heute setzt sie höher an. Operativ hat sich nichts verändert: Infineon erzielte im Geschäftsjahr 2026 rund 16,35 Milliarden Euro Umsatz und stellt für 2027 ein Wachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht. Zuletzt schloss der Konzern einen Rückkauf von sieben Millionen eigenen Aktien für rund 346 Millionen Euro ab.
Was jetzt für die Infineon Aktie zählt
Ein Schlusskurs über 43,74 Euro
Er würde zeigen, dass die Erholung über das Niveau vom Dienstag hinausreicht.
Die Zone um 40 Euro
Sie hat am Mittwoch gehalten und bleibt die zentrale Unterstützung.
Der Black Friday in den USA
Der verkürzte Handel gilt als Stimmungstest für die kommende Woche.
Stammdaten
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Nvidia Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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