Infineon profitiert von der Erholung der Chipwerte. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren laut dpa-AFX am Freitag in einem weltweit freundlichen Börsenumfeld gefragt. Ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia blieb begrenzt und bremste die Branche nicht.

Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und weitete seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Infineon ist als DAX-Mitglied einer der Werte, über die große Anleger ihre Sicht auf den Sektor umsetzen. Der hohe Umsatz passt dazu.