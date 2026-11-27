Der Schwergewichtler zieht mit: Die Infineon Aktie gewinnt am Freitag 2,68 Prozent auf 43,49 Euro (Xetra, 17:39 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach SAP war Deutschlands größter Chipkonzern mit 167,62 Millionen Euro der am zweitstärksten gehandelte Wert im Index.
Infineon Aktie: TecDAX Gewinner – 2,7 Prozent Plus und der höchste Umsatz unter den Chipwerten
Die Infineon Aktie schließt am Freitag 2,68 Prozent höher bei 43,49 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Münchner Chipkonzern setzt die Erholung fort. Mit 167,6 Millionen Euro Xetra-Umsatz griffen vor allem große Anleger zu.
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Infineon profitiert von der Erholung der Chipwerte. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren laut dpa-AFX am Freitag in einem weltweit freundlichen Börsenumfeld gefragt. Ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia blieb begrenzt und bremste die Branche nicht.
Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und weitete seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Infineon ist als DAX-Mitglied einer der Werte, über die große Anleger ihre Sicht auf den Sektor umsetzen. Der hohe Umsatz passt dazu.
Zwei Standbeine, zwei Stimmungen
Infineon verdient sein Geld vor allem mit Leistungshalbleitern. Sie regeln den Stromfluss in Autos, Industrieanlagen und zunehmend in KI-Rechenzentren. Am Freitag halfen beide großen Themen: Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets zählt Technologie- und Autowerte zu den interessantesten Geschichten für das kommende Börsenjahr.
Im Vergleich zu den kleineren Chipwerten fiel das Plus moderat aus. Elmos gewann mehr als 9 Prozent, Siltronic gut 5 Prozent. Große Werte schwanken weniger, nach unten wie nach oben.
Was jetzt für die Infineon Aktie zählt
Die Nachfrage aus Rechenzentren
Sie ist der am schnellsten wachsende Teil des Geschäfts.
Die Autowerte
Ihre Erholung stützt das größte Segment des Konzerns.
Der Wochenauftakt an der Wall Street
Nach dem verkürzten Handel am Freitag kehren die US-Anleger am Montag zurück.
Stammdaten
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
NVIDIA Corporation: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq)
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
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