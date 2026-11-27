Die Infineon Aktie erholt sich vom Halbleiter-Ausverkauf. Am Donnerstag stieg sie um 3,6 Prozent auf 42,36 Euro und gehörte zu den stärksten Werten im DAX. Am 10. November hatte sie nach den Jahreszahlen noch zeitweise mehr als 52 Euro gekostet. Seitdem hat sie rund ein Fünftel verloren, obwohl Infineon die stärkste Prognose seit Jahren vorgelegt hat.
Infineon Aktie: Rekordprognose von 20 Milliarden, Kurs 19 Prozent unter dem Novemberhoch – ist der Chip-Ausverkauf übertrieben?
Umsatzsprung um mehr als 20 Prozent, KI-Stromgeschäft fast verdoppelt: Infineon hat die stärkste Prognose seit Jahren vorgelegt. Doch der Halbleiter-Ausverkauf hat die Infineon Aktie wieder tief gedrückt. Am Donnerstag folgt ein Plus von 3,6 Prozent. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Infineon Aktie trägt die ISIN DE0006231004 und die WKN 623100. In Deutschland lautet das Handelssymbol IFX, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol IFNNY gehandelt.
Die Prognose
Mehr als 20 Prozent Wachstum
Vorstandschef Jochen Hanebeck erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent. Die Segmentergebnismarge soll in den mittleren 20-Prozent-Bereich steigen. Wichtigster Treiber sind Leistungshalbleiter, die in Rechenzentren den Strom steuern: Hier soll der Umsatz von 2,2 auf fast 4 Milliarden Euro steigen. Aufträge und laufende Verhandlungen summieren sich nach Unternehmensangaben auf mehr als 10 Milliarden Euro.
Wir erwarten im Geschäftsjahr 2027 eine deutliche Steigerung von Umsatz und Profitabilität.
Der Rückschlag
Im Sog der KI-Zweifel
Der Kursrutsch hat wenig mit Infineon selbst zu tun. Zweifel an den Milliardeninvestitionen in Rechenzentren haben weltweit Halbleiterwerte belastet, und die Infineon Aktie konnte sich dem nicht entziehen. Gleichzeitig sendet das wichtige Autogeschäft erste positive Signale. Gelingt die zyklische Erholung dort, hätte Infineon ein zweites Standbein neben dem KI-Geschäft.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Was erwartet Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von mehr als 20 Prozent.
Warum ist die Aktie gefallen?
Zweifel an den KI-Investitionen haben weltweit Halbleiterwerte belastet.
Wie wichtig ist das KI-Geschäft?
Der Umsatz mit KI-Stromversorgung soll von 2,2 auf fast 4 Milliarden Euro steigen.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY.
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