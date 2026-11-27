Was erwartet Infineon für 2027?

Rund 20 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von mehr als 20 Prozent.

Warum ist die Aktie gefallen?

Zweifel an den KI-Investitionen haben weltweit Halbleiterwerte belastet.

Wie wichtig ist das KI-Geschäft?

Der Umsatz mit KI-Stromversorgung soll von 2,2 auf fast 4 Milliarden Euro steigen.

Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?

ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY.