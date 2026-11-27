Die Kursschwäche ist nicht in der Bilanz zu finden. Im vierten Geschäftsquartal bis Ende September setzte Infineon nach Angaben von Börse Express 4,71 Milliarden Euro um, 19,35 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht und will die Profitabilität um fünf Prozentpunkte steigern. Für das abgelaufene Geschäftsjahr nannte das Management zuvor rund 16,3 Milliarden Euro Umsatz und einen Free Cashflow von etwa 1,85 Milliarden Euro, angehoben von 1,65 Milliarden.

Dennoch gab die Aktie zuletzt deutlich nach. Am Freitag, dem 20. November, schloss sie laut Börse Express bei 44,42 Euro und damit 8,5 Prozent im Minus. Am Montag sprang sie zeitweise um 6,5 Prozent auf 48,52 Euro, am Mittwoch folgte ein Minus von 6,5 Prozent. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 88,07 Euro hat sich der Kurs in etwa halbiert. Das Muster ist typisch für den KI-Handel dieser Tage: Jede Nachricht aus dem Nvidia-Umfeld wirkt wie ein Hebel auf die ganze Zulieferkette.