Es ist die Art von Woche, in der selbst ein Rekordquartal nicht schützt: Die Infineon-Aktie (ISIN DE0006231004, Handelssymbol IFX) steht bei rund 43 Euro und hat binnen sieben Tagen knapp 15 Prozent eingebüßt. Der neueste Funke kommt aus Kalifornien – und trifft einen Konzern, der in Neubiberg bei München sitzt.
Infineon-Aktie: Nvidia-Lieferstopp lässt Chipwerte zittern – trägt das KI-Strom-Geschäft?
Die Infineon-Aktie hat in einer Woche knapp 15 Prozent verloren. Auslöser: ein Nvidia-Lieferstopp nach Südostasien. Doch das Zahlenwerk des Chipkonzerns sieht anders aus.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN
- DE0006231004
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- Umsatz Q4 GJ 2026
- 4,71 Mrd. €
- Ausblick GJ 2027
- Umsatzwachstum über 20 %
Stand: 26.11.2026, verzögerte Kurse laut Börse Express
Nach einem Bericht der Financial Times hat Nvidia seinen Fertigungspartnern untersagt, Server nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien auszuliefern; Dell und Super Micro sollen betroffene Kunden bereits informiert haben, so die Darstellung von finanzen.net vom 26. November. Ob der Stopp nur vorübergehend ist, ist offen. Hintergrund sind neue US-Handelsregeln vom 16. November zu Cloud-Zugängen chinesischer KI-Entwickler. Zugleich warnen Analysten vor einem sogenannten Death Cross im Nvidia-Chart. Für die Infineon Aktie ist das mehr als ein Nebenschauplatz: Der Konzern gilt am Markt als Stromlieferant der KI-Rechenzentren.
Warum fällt die Infineon-Aktie, obwohl die Zahlen stimmen?
Die Kursschwäche ist nicht in der Bilanz zu finden. Im vierten Geschäftsquartal bis Ende September setzte Infineon nach Angaben von Börse Express 4,71 Milliarden Euro um, 19,35 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht und will die Profitabilität um fünf Prozentpunkte steigern. Für das abgelaufene Geschäftsjahr nannte das Management zuvor rund 16,3 Milliarden Euro Umsatz und einen Free Cashflow von etwa 1,85 Milliarden Euro, angehoben von 1,65 Milliarden.
Dennoch gab die Aktie zuletzt deutlich nach. Am Freitag, dem 20. November, schloss sie laut Börse Express bei 44,42 Euro und damit 8,5 Prozent im Minus. Am Montag sprang sie zeitweise um 6,5 Prozent auf 48,52 Euro, am Mittwoch folgte ein Minus von 6,5 Prozent. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 88,07 Euro hat sich der Kurs in etwa halbiert. Das Muster ist typisch für den KI-Handel dieser Tage: Jede Nachricht aus dem Nvidia-Umfeld wirkt wie ein Hebel auf die ganze Zulieferkette.
|Datum
|Ereignis
|Kurs / Veränderung
|20.11.
|Schlusskurs
|44,42 € (-8,5 %)
|23.11.
|Zeitweises Tageshoch
|48,52 € (+6,5 %)
|25.11.
|DAX-Verlierer
|-6,5 %
|26.11.
|Stand 16:46 Uhr
|42,87 € (-0,3 %)
Kurse verzögert; Handelsplätze können abweichen.
Quelle: Börse Express, finanzen.net (Morning Briefing 26.11.2026)
Was bedeutet der Nvidia-Lieferstopp für Infineon?
Infineon baut keine KI-Beschleuniger, sondern Leistungshalbleiter, die Strom in Rechenzentren effizient verteilen. Nach Angaben von Börse Express vom 9. November haben mehrere große Kunden Kapazitäten im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich reserviert. Dazu kommen Kooperationen wie die mit Qualcomm für Fahrzeugplattformen und eine Absichtserklärung mit SOLUM zu Hochspannungs-Gleichstrom für KI-Rechenzentren vom 5. November. Wer weniger Server ausliefert, braucht kurzfristig weniger Stromtechnik – so lautet die Sorge. Wie stark ein regional begrenzter Stopp tatsächlich auf Infineons Bestellungen durchschlägt, ist bislang nicht belegt.
Was sagen Analysten zur Infineon-Aktie und zum Kursziel?
Die Analysten blieben trotz der Kursrückgänge überwiegend bei positiven Einstufungen, haben die Ziele aber gesenkt. Jefferies bestätigte am 25. November die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 74 Euro, nachdem es zuvor bei 96 Euro gelegen hatte (Börse Express, boerse-global). Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel Mitte November von 85 auf 75 Euro gesenkt und die Kaufempfehlung beibehalten. Jefferies hält die Unternehmensziele zudem für zu vorsichtig; eine Anhebung sei möglich, beschlossen hat Infineon sie nicht. Nach einem Widget von Börse Express liegt das Konsens-Kursziel bei 80 Euro, sechs von sieben erfassten Häusern empfehlen den Kauf, eines „Halten“. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wie steht die Infineon-Aktie nach dem Absturz bewertet da?
Ein Blick auf den Chart zeigt, wie weit die Erwartungen gesunken sind: 52-Wochen-Hoch 88,07 Euro, 52-Wochen-Tief 33,80 Euro, Schnitt der vergangenen zwölf Monate 54,00 Euro. Auf Jahressicht liegt die Aktie laut Börse Express trotz allem noch rund 27 Prozent im Plus. Der Konzern kauft zudem eigene Aktien zurück: Bis zum 13. November wurden rund 2,4 Millionen Aktien zurückgekauft, das Programm läuft nach einer Schlagzeile von Börse Express bis zum 27. November. Wie stark das den Kurs stützt, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten.
Was kommt als Nächstes für die Infineon-Aktie?
Kurzfristig dürfte der Nvidia-Strang den Kurs prägen: die weitere Aufklärung des Lieferstopps und die Anhörung am 3. Dezember. Die nächsten Infineon-Zahlen werden laut Jefferies für den 3. Februar 2027 erwartet; bestätigt ist dieser Termin nicht. Bis dahin entscheidet sich, ob Kunden ihre reservierten Kapazitäten abrufen und ob das Wachstumsversprechen von mehr als 20 Prozent im Geschäftsjahr 2027 hält.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie diese Woche gefallen? Auslöser war laut Medienberichten ein Nvidia-Lieferstopp für Server nach vier südostasiatischen Ländern sowie die allgemeine Unsicherheit im KI-Sektor. Auf Wochensicht verlor die Aktie knapp 15 Prozent.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für die Infineon-Aktie? Jefferies nennt 74 Euro (Buy), die Deutsche Bank 75 Euro (Buy). Das Konsensziel liegt laut Börse Express bei 80 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie liefen die Quartalszahlen von Infineon? Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz auf 4,71 Milliarden Euro, ein Plus von 19,35 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum.
Wann gibt es die nächsten Infineon-Zahlen? Laut Jefferies wird der 3. Februar 2027 erwartet; eine Bestätigung durch das Unternehmen liegt nicht vor.
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