Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Gewinner?

Die KI- und Chipwerte erholen sich weiter, nach Kursgewinnen in Asien und einem freundlich erwarteten Nasdaq.

Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?

Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.

Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?

Rund 20 Milliarden Euro bei einer Marge von etwa 25 Prozent.