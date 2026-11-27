Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) setzt ihre Erholung fort. Am Freitagabend steht das Papier des Münchner Chipkonzerns bei 43,49 Euro, ein Plus von 2,68 Prozent. Damit gehört Infineon zu den drei größten DAX Gewinnern am Abend. Am Mittag hatte die Infineon-Aktie mit einem Plus von 4,7 Prozent sogar an der DAX-Spitze gelegen, einen Teil davon gab sie bis zum Abend wieder ab.
Infineon Aktie: DAX Gewinner am Abend – KI-Werte suchen den Boden, Infineon springt mit, war das schon die Wende nach dem Sechsmonatstief?
Die Infineon Aktie gehört am Freitagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 2,68 Prozent auf 43,49 Euro. Die Erholung der KI- und Chipwerte geht weiter, zeitweise lag das Plus sogar bei fast 5 Prozent. Was hinter dem Anstieg der Infineon Aktie steckt.
Der Auslöser
Bodenbildung bei KI-Werten: warum die Infineon Aktie steigt
Nach Wochen voller Sorgen um Finanzierung, Rendite und die Führungskrise bei Nvidia kehren die Käufer zurück.
Laut dpa-AFX verdichten sich die Anzeichen für eine Bodenbildung im KI-Sektor. Schon in Asien hatten Technologiewerte kräftig angezogen, die Aktie des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers SK hynix gewann mehr als 6 Prozent. Für den Nasdaq 100 signalisierte der Broker IG ein Plus von fast 3 Prozent. Die Infineon Aktie und Siemens Energy zogen im Tagesverlauf jeweils um etwa 5 Prozent an. Hinter dem Sektor liegt eine turbulente Phase, geprägt von Finanzierungs- und Rentabilitätssorgen und der Führungskrise bei Nvidia.
Sektor erholt sich
KI- und Chipwerte setzen die Gegenbewegung fort.
Rückenwind aus Asien
SK hynix gewinnt mehr als 6 Prozent.
Gewinne abgegeben
Vom Tageshoch rutschte die Aktie wieder etwas zurück.
Starker Ausblick
Infineon peilt 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz an.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal und KI-Strom: die Zahlen stützen
Im Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro. Für 2027 stellt Konzernchef Jochen Hanebeck rund 20 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 25 Prozent in Aussicht. Allein mit der Stromversorgung von Rechenzentren will Infineon knapp 4 Milliarden Euro umsetzen. Trotzdem hatte die Aktie zuvor binnen einer Woche knapp 15 Prozent verloren und war auf ein Sechsmonatstief gefallen. Die Sorgen galten dem gesamten Chipsektor, nicht den Zahlen von Infineon.
Die Marken
Infineon Aktie: 44 Euro als Prüfstein
Charttechnisch ist die Infineon Aktie an der Zone um 44 Euro gescheitert, wo sie vor dem Einbruch zur Wochenmitte notierte. Erst ein Schlusskurs darüber wäre ein klares Erholungssignal. Nach unten bildet der Bereich um 42 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Gewinner?
Die KI- und Chipwerte erholen sich weiter, nach Kursgewinnen in Asien und einem freundlich erwarteten Nasdaq.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro bei einer Marge von etwa 25 Prozent.
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