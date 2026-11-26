Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) behauptet ihr Comeback bis zum Abend. Am Donnerstagabend steht das Papier des Münchner Chipkonzerns bei 42,535 Euro, ein Plus von 4,01 Prozent. Damit gehört Infineon zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Am Mittwoch war die Infineon-Aktie noch um 6,72 Prozent eingebrochen und hatte den DAX nach unten angeführt.
Infineon Aktie: DAX Gewinner am Abend – Chip-Riese holt den Crash-Tag fast komplett zurück, war das schon der Boden?
Die Infineon Aktie gehört am Donnerstagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 4,01 Prozent auf 42,535 Euro. Einen Tag nach dem Absturz um fast sieben Prozent trägt die Wende der US-Techwerte den Münchner Chipkonzern durch den ganzen Handelstag. Was hinter dem Anstieg der Infineon Aktie steckt.
Der Auslöser
Kehrtwende der US-Techwerte: warum die Infineon Aktie steigt
Die Nasdaq stand kurz vor einem Tief seit April. Dann kamen die Schnäppchenjäger – und Europas Chipwerte folgten.
Getrieben wurde die Erholung von der Kehrtwende der US-Techwerte: Die Nasdaq hatte am Mittwoch kurz vor einem Tief seit April gestanden, ehe Schnäppchenjäger übernahmen. Das inspirierte laut dpa-AFX auch den europäischen Technologiesektor. Die Infineon Aktie profitiert als Lieferant von Stromchips für KI-Rechenzentren besonders. Jochen Stanzl von der Consorsbank sprach am Morgen von einem technisch getriebenen Markt, der an einem Boden arbeite, das volle Vertrauen in die KI sei aber noch nicht zurück.
Nasdaq-Wende
Die Erholung der US-Techwerte zieht die Chipwerte mit.
Ganztägig stabil
Das Plus hielt bis zum Handelsschluss.
Starker Ausblick
Infineon peilt 2027 mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum an.
Tiefe Bewertung
Seit dem Rekord im Juni hat die Aktie rund die Hälfte verloren.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal und KI-Strom: die Zahlen passen nicht zum Kurs
Im Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro, im Schlussquartal erreichte die Segmentergebnis-Marge 23,8 Prozent. Für 2027 stellt Konzernchef Jochen Hanebeck rund 20 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 25 Prozent in Aussicht. Allein mit der Stromversorgung von Rechenzentren will Infineon knapp 4 Milliarden Euro umsetzen. Genau diese KI-Abhängigkeit macht die Aktie anfällig für Stimmungsschwankungen.
Die Marken
Infineon Aktie: 44 Euro als Prüfstein
Charttechnisch hat die Infineon Aktie einen Großteil des Einbruchs vom Mittwoch wettgemacht. Die nächste Hürde ist die Zone um 44 Euro, wo sie vor dem Absturz notierte. Nach unten bildet das Mittwochsniveau um 41 Euro die entscheidende Unterstützung.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Gewinner?
Die Kehrtwende der US-Techwerte bringt die Chipwerte zurück. Infineon holt damit den Großteil des Verlusts vom Mittwoch auf.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent.
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