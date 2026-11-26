Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Gewinner?

Die Kehrtwende der US-Techwerte bringt die Chipwerte zurück. Infineon holt damit den Großteil des Verlusts vom Mittwoch auf.

Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?

Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.

Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?

Rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent.