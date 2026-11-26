Warum ist die Indra-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Indra-Aktie stieg um 5,00 Prozent. Rückenwind gab der am Mittwoch vorgestellte Strategieplan Forward2030 mit dem Ziel von mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz bis 2030, dazu die breite Erholung am spanischen Markt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Indra-Aktie?

Die ISIN lautet ES0118594417, die WKN 873570. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IDA gehandelt, in den USA unter ISMAF (OTC).

Wie stark ist die Indra-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Indra-Aktie schloss bei 56,70 Euro und damit 5,00 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (54,00 Euro).

Was sieht der Plan Forward2030 vor?

Indra will bis 2030 mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und über 1,5 Milliarden Euro EBIT erreichen. Der Cashflow von 2026 bis 2030 soll zusammen über 3,1 Milliarden Euro liegen, für 2035 sind 20 Milliarden Euro Umsatz angepeilt.