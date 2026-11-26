Die Indra-Aktie (ISIN: ES0118594417, WKN: 873570, deutsches Handelssymbol: IDA, US-Handelssymbol: ISMAF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 56,70 Euro und damit 5,00 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Indra damit Platz zwei. Rückenwind kommt vom neuen Strategieplan Forward2030.
Indra-Aktie IBEX 35 Gewinner: Plus 5 Prozent – der Strategieplan Forward2030 zündet weiter
Die Indra-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner des Tages: Mit einem Plus von 5,00 Prozent auf 56,70 Euro belegt der Rüstungs- und Technologiekonzern Platz zwei. Rückenwind liefert der neue Strategieplan Forward2030, der eine Verdopplung des Umsatzes bis 2030 vorsieht. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Die Indra-Aktie profitierte gleich doppelt: von der allgemeinen Erholung und vom Rückenwind des neuen Strategieplans.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Forward2030: Umsatz soll sich mehr als verdoppeln
Am Mittwoch hatte Indra seinen Strategieplan Forward2030 vorgestellt. Der Konzern will den Umsatz bis 2030 auf mehr als 12 Milliarden Euro steigern, nach 5,46 Milliarden Euro im Jahr 2025. Das operative Ergebnis (EBIT) soll 2030 über 1,5 Milliarden Euro liegen, der Cashflow von 2026 bis 2030 zusammen über 3,1 Milliarden Euro. Für 2035 peilt Indra 20 Milliarden Euro Umsatz an. Die Aktie hatte darauf bereits am Mittwoch mit einer Kurslücke nach oben reagiert. Am Donnerstag setzte sich der Anstieg im freundlichen Gesamtmarkt fort.
Ehrgeizige Ziele
Mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und über 1,5 Milliarden Euro EBIT bis 2030.
Großer Auftragsbestand
Indra beziffert den Auftragsbestand auf über 22 Milliarden Euro, rund 70 Prozent sollen bis 2030 in Umsatz umgewandelt werden.
Erholung nach Rückschlag
Am 17. November war die Aktie nach einem Medienbericht über Prüfungen der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft zu Rüstungsverträgen um 6,41 Prozent gefallen.
Das Unternehmen
Indra: Verteidigung, Raumfahrt und IT
Indra Sistemas mit Sitz in Alcobendas bei Madrid ist Spaniens wichtigster Anbieter von Verteidigungselektronik. Daneben ist der Konzern in der Raumfahrt, der Flugsicherung und über die Tochter Minsait im IT-Geschäft tätig. Forward2030 ist der erste Strategieplan unter Präsident Ángel Simón und CEO Josep Maria Recasens. Im Verteidigungsgeschäft plant Indra für 2030 einen Umsatz von 5,17 Milliarden Euro.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Indra-Aktie
Warum ist die Indra-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Indra-Aktie stieg um 5,00 Prozent. Rückenwind gab der am Mittwoch vorgestellte Strategieplan Forward2030 mit dem Ziel von mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz bis 2030, dazu die breite Erholung am spanischen Markt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Indra-Aktie?
Die ISIN lautet ES0118594417, die WKN 873570. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IDA gehandelt, in den USA unter ISMAF (OTC).
Wie stark ist die Indra-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Indra-Aktie schloss bei 56,70 Euro und damit 5,00 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (54,00 Euro).
Was sieht der Plan Forward2030 vor?
Indra will bis 2030 mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und über 1,5 Milliarden Euro EBIT erreichen. Der Cashflow von 2026 bis 2030 soll zusammen über 3,1 Milliarden Euro liegen, für 2035 sind 20 Milliarden Euro Umsatz angepeilt.
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