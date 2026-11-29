Die Inditex Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, am Nachmittag bei 59,06 Euro notiert, 0,89 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag. Am Abend wurden in Stuttgart 58,74 Euro gezahlt. Anfang November hatte das Papier erstmals über 60 Euro gestanden, das Monatshoch liegt bei 60,24 Euro. Am Mittwoch, 2. Dezember, legt der spanische Konzern die Zahlen für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres vor.
Inditex Aktie: Zara-Mutter knapp unter dem Rekord – am Mittwoch legt sie die Karten auf den Tisch
Die Inditex Aktie notiert bei knapp 59 Euro, Anfang November stand sie erstmals über 60 Euro. Am 2. Dezember legt der größte Modehändler der Welt seine Neunmonatszahlen vor.
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) · ISIN: ES0148396007 · WKN: A11873 · Handelssymbol: IXD1 · US-Handelssymbol: IDEXY
Der Kurs
Zurück im Aufwärtstrend
Nach Angaben von boerse.de befindet sich die Inditex Aktie seit dem 15. Oktober in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat seitdem 8,34 Prozent zugelegt. Am Freitag überquerte sie die 20-Tage-Linie. Am Donnerstag hatte sie mit dem gesamten spanischen Leitindex IBEX 35 deutlich gewonnen, als alle 35 Werte im Plus schlossen.
Damit hat sich das Papier von einem schwierigen Jahr erholt. Das Jahrestief lag bei 48,53 Euro. Seit dem 1. Januar steht nach den Monatsdaten von boerse.de nur ein Plus von knapp vier Prozent, gemessen an den Tiefs ist der Abstand zum Rekord inzwischen klein.
Inditex muss am Mittwoch nicht überraschen. Der Kurs nahe am Rekord verlangt nur, dass das Weihnachtsgeschäft gut beginnt.
Der Termin
Was am 2. Dezember zählt
Im Mittelpunkt der Neunmonatszahlen stehen Umsatz und Marge des dritten Quartals. Besonders aufmerksam verfolgen Anleger traditionell die Angabe zum Umsatz in den ersten Wochen des laufenden Quartals. Sie gilt als Hinweis darauf, wie das Weihnachtsgeschäft angelaufen ist.
Die kanadische Bank RBC bestätigte am 20. Oktober ihr Kaufvotum und einen Zielwert von 63 Euro. Nach Angaben von MarketScreener lag der Konsens von 24 Analysten damals bei „Kaufen“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Royal Bank of Canada · ISIN: CA7800871021 · WKN: 852173 · Handelssymbol: RYC · US-Handelssymbol: RY
Häufige Fragen zur Inditex Aktie
Wann legt Inditex Zahlen vor?
Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres.
Wo lag das Hoch im November?
Bei 60,24 Euro.
Zu welchem Konzern gehört Zara?
Zara ist die wichtigste Marke von Inditex.
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