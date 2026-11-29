Die Inditex Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, am Nachmittag bei 59,06 Euro notiert, 0,89 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag. Am Abend wurden in Stuttgart 58,74 Euro gezahlt. Anfang November hatte das Papier erstmals über 60 Euro gestanden, das Monatshoch liegt bei 60,24 Euro. Am Mittwoch, 2. Dezember, legt der spanische Konzern die Zahlen für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres vor.