Warum ist die Inditex-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?

Die Inditex-Aktie fällt um 0,34 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach dem Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Inditex-Aktie?

Die ISIN lautet ES0148396007, die WKN A11873. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IXD1 gehandelt, in den USA unter IDEXF (OTC).

Wie stark fällt die Inditex-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Inditex-Aktie bei 58,42 Euro und damit 0,34 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (58,62 Euro).

Wann notierte die Inditex-Aktie auf Rekordhoch?

Am 5. November 2026 notierte die Inditex-Aktie erstmals über 60 Euro, der Börsenwert lag bei rund 189 Milliarden Euro.