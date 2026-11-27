Die Inditex-Aktie (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, deutsches Handelssymbol: IXD1, US-Handelssymbol: IDEXF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Verlierern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 58,42 Euro und damit 0,34 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Inditex damit Platz 31. Am Donnerstag hatte Inditex noch 2,02 Prozent zugelegt.
Inditex-Aktie IBEX 35 Verlierer: Zara-Mutter gibt am Black Friday nach – Gewinnmitnahmen vor dem Weihnachtsgeschäft
Die Inditex-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Verlierern: Mit einem Minus von 0,34 Prozent auf 58,42 Euro gibt der Zara-Konzern am Black Friday leicht nach. Wir zeigen die Gründe für den Kursverlust.
IBEX 35 am Morgen
IBEX 35 im Plus: warum einige Werte trotzdem nachgeben
Ausgerechnet am Black Friday gibt die Zara-Mutter nach. Die Inditex-Aktie gehört zu den Verlierern im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Inditex-Aktie heute nachgibt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger nach dem Anstieg vom Donnerstag Gewinne mit. Die Aktie notiert nur wenige Prozent unter ihrem Rekordhoch von Anfang November. Am Morgen schichten Anleger zudem eher in Banken und Rohstoffwerte um. Der Black Friday selbst liefert erst in den kommenden Wochen Hinweise auf das Weihnachtsgeschäft.
Gewinnmitnahmen
Am Donnerstag stieg die Aktie um 2,02 Prozent.
Nahe am Rekord
Anfang November notierte die Aktie erstmals über 60 Euro.
Umschichtung
Anleger bevorzugen am Morgen zyklische Werte.
Das Unternehmen
Inditex: der größte Modekonzern der Welt
Inditex mit Sitz in Arteixo bei A Coruña ist die Muttergesellschaft von Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear und Bershka. Gründer Amancio Ortega ist über seine Holdinggesellschaften Mehrheitsaktionär. Inditex ist gemessen am Börsenwert das wertvollste Unternehmen Spaniens.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Inditex-Aktie
Warum ist die Inditex-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?
Die Inditex-Aktie fällt um 0,34 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach dem Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Inditex-Aktie?
Die ISIN lautet ES0148396007, die WKN A11873. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IXD1 gehandelt, in den USA unter IDEXF (OTC).
Wie stark fällt die Inditex-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Inditex-Aktie bei 58,42 Euro und damit 0,34 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (58,62 Euro).
Wann notierte die Inditex-Aktie auf Rekordhoch?
Am 5. November 2026 notierte die Inditex-Aktie erstmals über 60 Euro, der Börsenwert lag bei rund 189 Milliarden Euro.
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