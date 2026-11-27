Indien und die USA stehen nach Aussage von Handelsminister Piyush Goyal kurz vor einem Handelsabkommen. Auf einem Branchenkongress sagte er am Freitag, 27. November 2026: „The US trade deal is close to culmination“ (Reuters). Einen Tag zuvor hatte US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer laut Reuters und AFP erklärt, Indien werde bei einer Einigung mit einem Zoll von 17 Prozent belegt; ohne Einigung könne er auf bis zu 25 Prozent steigen. An den Börsen Asiens legten die Indizes am Freitag deutlich zu: Der Nikkei 225 stieg um 2,11 Prozent auf 58.711,11 Punkte, der Kospi um 4,34 Prozent auf 4.915,68 Punkte (Malay Mail/dpa-AFX, Freitag). Ob der Indien-Deal dabei eine Rolle spielte, ist nicht belegt – die Berichte nennen vor allem Chipwerte und die Marktstützung aus China.
Indien-USA-Handelsdeal: Minister Goyal sieht Abschluss nahe, 17 Prozent Zoll im Raum – was heißt das für Asien-Börsen und den S&P 500?
Indiens Handelsminister Piyush Goyal sagt, das Handelsabkommen mit den USA stehe kurz vor dem Abschluss. Washington nennt 17 statt bis zu 25 Prozent Zoll. Was der Deal für Textil, Pharma, Maschinenbau und die Börsen bedeuten könnte.
Handelspolitik
Was steht im Handelsdeal zwischen Indien und den USA – und wo hakt es noch?
Nach AFP-Angaben nimmt der Weg zum Abschluss, der den Deal bislang aufgehalten habe, nun Gestalt an. Neu-Delhi will besseren Zugang zum US-Markt für Textilien, Pharma und Maschinenbau (Engineering Goods). Washington verlangt mehr Marktzugang für US-Produkte und eine engere Angleichung der Handelsregeln. Ein Interimsabkommen gab es bereits im Februar. Die neuen US-Zölle unterliegen laut AFP einer öffentlichen Konsultation und sollen im kommenden Jahr greifen.
Laut Reuters prüft das indische Handelsministerium die Mitteilung des US-Handelsbeauftragten (USTR). Indien habe während der Untersuchung erklärt, es gebe in keiner Branche strukturelle Überkapazitäten. Details zu einzelnen Zolllinien nennen die Berichte nicht.
|Punkt
|Stand
|Zoll bei Einigung
|17 % auf indische Waren
|Zoll ohne Einigung
|bis zu 25 %
|Zeitplan neue Zölle
|nach öffentlicher Konsultation, im kommenden Jahr
|Indiens Interessen
|Textilien, Pharma, Maschinenbau
|US-Interessen
|mehr Zugang für US-Produkte, Angleichung der Regeln
|Vorgeschichte
|Interimsabkommen im Februar 2026
Quelle: Reuters, AFP (Asia Financial), Investing.com
Märkte
Wie reagieren die Börsen – und welche Aktien sind betroffen?
Der Freitag war ein starker Börsentag in Asien. Laut AFP stieg der CSI 300 um 4 Prozent, der Shenzhen Component um 7,2 Prozent auf 10.814,02 Punkte, der STAR Composite um 14,2 Prozent. Tokio und Seoul gewannen über 2 beziehungsweise über 4 Prozent. Treiber waren Chipwerte wie SK Hynix, Samsung, Advantest und Kioxia nach Abverkäufen der Vorwoche sowie die angekündigte Marktstützung aus Peking. Der S&P 500 (Index, Wall Street) profitierte am Freitag von der KI-Erholung; die Nasdaq-Futures lagen laut AFP zeitweise über 2 Prozent im Plus.
Für Anleger ist der Indien-Deal vor allem ein Handelsthema mit Signalwirkung: Gelingt der Abschluss, würde Washington einen weiteren großen Partner einbinden – zu einem Zeitpunkt, an dem die USA laut AFP eine zweite Zollwelle gegen China (plus 20 Prozent) vorbereiten und die Zoll-Waffenruhe mit Peking am 10. Januar ausläuft. Branchen mit Indien-Bezug sind Textil, Pharma und Maschinenbau; kursbezogene Belege für einzelne Aktien liegen nicht vor. Dass Anbieter von Generika und Zulieferer mit Indien-Geschäft betroffen sein könnten, ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was sollten Anleger jetzt beobachten – welche Termine zählen?
Im Blick stehen eine mögliche Unterzeichnung des Abkommens, das Ergebnis der US-Konsultation zu den neuen Zöllen, das Ende der Zoll-Waffenruhe mit China am 10. Januar sowie der G20-Gipfel im Dezember. Hinzu kommen die Fed-Entscheidung am 9. Dezember und die Bank-of-Japan-Sitzung am 18. Dezember. Eine belastbare Zusage mit Datum nennt keine der Quellen.
Häufige Fragen zum Indien-USA-Handelsdeal
Was hat Piyush Goyal gesagt?
Goyal sagte laut Reuters, der Handelsdeal mit den USA stehe kurz vor dem Abschluss. Der Prozess nehme Gestalt an.
Welcher Zollsatz ist im Gespräch?
US-Handelsbeauftragter Greer nannte 17 Prozent bei einer Einigung, bis zu 25 Prozent ohne Einigung.
Welche Branchen sind betroffen?
Indien will Zugang für Textilien, Pharma und Maschinenbau; die USA wollen mehr Marktzugang für US-Produkte.
Wie reagierten die Börsen?
Asiens Börsen legten am Freitag deutlich zu, getrieben von Chipwerten und Chinas Marktstützung. Ein direkter Einfluss des Indien-Deals ist nicht belegt.
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