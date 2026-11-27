Der Freitag war ein starker Börsentag in Asien. Laut AFP stieg der CSI 300 um 4 Prozent, der Shenzhen Component um 7,2 Prozent auf 10.814,02 Punkte, der STAR Composite um 14,2 Prozent. Tokio und Seoul gewannen über 2 beziehungsweise über 4 Prozent. Treiber waren Chipwerte wie SK Hynix, Samsung, Advantest und Kioxia nach Abverkäufen der Vorwoche sowie die angekündigte Marktstützung aus Peking. Der S&P 500 (Index, Wall Street) profitierte am Freitag von der KI-Erholung; die Nasdaq-Futures lagen laut AFP zeitweise über 2 Prozent im Plus.

Für Anleger ist der Indien-Deal vor allem ein Handelsthema mit Signalwirkung: Gelingt der Abschluss, würde Washington einen weiteren großen Partner einbinden – zu einem Zeitpunkt, an dem die USA laut AFP eine zweite Zollwelle gegen China (plus 20 Prozent) vorbereiten und die Zoll-Waffenruhe mit Peking am 10. Januar ausläuft. Branchen mit Indien-Bezug sind Textil, Pharma und Maschinenbau; kursbezogene Belege für einzelne Aktien liegen nicht vor. Dass Anbieter von Generika und Zulieferer mit Indien-Geschäft betroffen sein könnten, ist eine Einschätzung der Redaktion.