Die Imperial Brands Aktie (ISIN: GB0004544929, FSE: ITB, LSE: IMB) hat am Donnerstag einen der stärksten Handelstage der vergangenen Jahre erlebt: Nachdem der US-Konzern Altria bestätigt hatte, ein Bar-Angebot für den britischen Tabakhersteller zu prüfen, schoss der Kurs in London zeitweise um bis zu 17,6% auf 3.562 Pence und schloss 13% im Plus. Dahinter steht ein möglicher Branchen-Deal: Laut Bloomberg erwägt auch Japan Tobacco eine Übernahme und eine Aufteilung der Imperial-Geschäfte nach Regionen. Ein verbindliches Angebot gibt es nicht, Imperial spricht sogar von fehlendem Kontakt. Diese Imperial Brands Aktie Prognose ordnet die Lage kurzfristig nach News, Zahlen und Chartbild ein, mittel- bis langfristig nach den Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Imperial Brands Aktie: Altria prüft Bar-Offerte, Japan Tobacco im Hintergrund - Wie viel Übernahmefantasie steckt im Kurs?
Die Imperial Brands Aktie springt um 13%, nachdem Altria ein mögliches Bar-Angebot bestätigt hat und Japan Tobacco laut Bloomberg mitmischen könnte. Die Imperial Brands Aktie Prognose nach News, Zahlen und Chartbild - und was das große Bild für die Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Imperial Brands PLC
- Börse / Ticker
- London, IMB (FTSE 100)
- ISIN
- GB0004544929
- Kerngeschäft
- Zigaretten und Tabak, Next Generation Products (u.a. blu), Marken wie Davidoff
- Geschäftsjahr
- endet am 30. September, Zahlen 2026 am 17.11.2026
- Offenes Verfahren
- Möglicher Altria-Offer, Entscheidungsfrist 24.12.2026
- Nächste Termine
- Halbjahreszahlen voraussichtlich Mai 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 27.11.2026, Kurse London, Handelsschluss 26.11.2026
Die aktuellen News
Altria bestätigt die Prüfung - aber ein Gebot liegt nicht vor
Der Auslöser ist eine Pflichtmitteilung: Altria, Mutterkonzern von Philip Morris USA und damit der Marke Marlboro in den Vereinigten Staaten, hat nach den Regeln des britischen Übernahmekodex erklärt, ein mögliches Angebot für Imperial Brands zu prüfen.
Ein solches Angebot würde nach Altrias Angaben voraussichtlich ausschließlich in bar erfolgen. Zugleich betont der Konzern, dass er keine feste Absicht hat, ein Angebot abzugeben, und dass offen ist, ob es überhaupt dazu kommt und zu welchen Bedingungen. Einen Preis nennt Altria nicht. Hinzu kommt ein zweiter Strang: Altria führt Gespräche mit einem nicht genannten Dritten über die Übernahme eines Teils des Imperial-Geschäfts. Eine Einigung gibt es laut Altria nicht.
Imperial selbst dämpft die Erwartungen. Der Vorstand erklärt, weder mit Altria noch mit dem Dritten gesprochen und keinen Vorschlag erhalten zu haben. Aktionäre sollen vorerst nichts unternehmen, einen künftigen Vorschlag werde man prüfen, auch mit Blick auf den Aktionärswert.
Japan Tobacco
Der mögliche Mitspieler - Aufteilung nach Regionen?
Laut Bloomberg, die sich auf Insider beruft, prüft Japan Tobacco eine Übernahme von Imperial, hat dazu Berater konsultiert und spielt Varianten durch: einen Alleingang oder einen gemeinsamen Vorstoß mit einem Partner, bei dem die Imperial-Geschäfte geografisch aufgeteilt würden. Ob Japan Tobacco der von Altria genannte Dritte ist, hat keines der Unternehmen bestätigt. Japan Tobacco lehnte eine Stellungnahme ab, die Aktie des Konzerns legte am Freitag in Tokio zu.
Die Kursreaktion
Bis zu 17,6% Kurssprung - was der Markt schon einpreist
Die Imperial Brands Aktie stieg am Donnerstag zeitweise auf 3.562 Pence, der Börsenwert lag am Tageshoch bei rund 26,77 Mrd. GBP. Das ist der Wert aller Aktien am Markt, kein angebotener Übernahmepreis. Rechnerisch notierte die Aktie vor den Meldungen bei rund 30,3 GBP (Redaktionsrechnung). Der Markt zahlt damit bereits einen erheblichen Aufschlag für eine Fantasie, die weder einen Preis noch ein Gebot noch bestätigte Gespräche kennt. Der FTSE 100 gewann an dem Tag mehr als 182 Punkte, Imperial gehörte zu den Treibern.
Die Zahlen
Geschäftsjahr 2026 - solide, aber kein Wachstumsfeuerwerk
Gut eine Woche vor dem Übernahmesignal hat Imperial am 17. November die Zahlen für das Geschäftsjahr bis 30. September vorgelegt. Sie zeigen einen Konzern, der vor allem vom Preis lebt: Der Tabak-Nettoumsatz stieg um 1,7% und damit das sechste Jahr in Folge, der berichtete Tabakumsatz sank dagegen um 5,0%. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 3,7%, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 8,8%. Die Dividende steigt um 4% auf 166,72 Pence, für 2027 hat Imperial einen Aktienrückkauf über 1,5 Mrd. GBP gestartet, nach 1,45 Mrd. GBP im abgelaufenen Jahr.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Veränderung
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|4.130 Mio. GBP
|+3,7%
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|341,0 Pence
|+8,8%
|Dividende je Aktie
|166,72 Pence
|+4%
|Freier Cashflow
|2,6 Mrd. GBP
|-
|Bereinigte Nettoverschuldung
|8,8 Mrd. GBP
|2,0-fach EBITDA
|Aktienrückkauf
|1,45 Mrd. GBP abgeschlossen
|1,5 Mrd. GBP für 2027 gestartet
Bereinigte Kennzahlen laut Unternehmen. Der Tabak-Nettoumsatz stieg um 1,7%, der berichtete Tabakumsatz sank um 5,0%.
Quelle: Imperial Brands, Ergebnismitteilung vom 17.11.2026
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management einen niedrigen einstelligen Zuwachs beim Tabak-Nettoumsatz, zweistelliges Wachstum bei den Next Generation Products (NGP, etwa E-Zigaretten und Nikotinbeutel) und einen freien Cashflow von mindestens 2,2 Mrd. GBP in Aussicht. Analysten werteten die Zahlen als im Rahmen der Erwartungen und lobten den stetigen Rückkauf. Dass Imperial die NGP-Sparte ausbaut, zeigt auch der Kauf des US-Anbieters Black Buffalo im Mai, der tabakfreie Alternativen zu Kautabak herstellt und für zunächst 150 Mio. USD übernommen wurde.
Chartbild
Neues Terrain - jenseits von 35 Pfund
Charttechnisch hat die Imperial Brands Aktie ein neues Kapitel aufgeschlagen. Monatelang bewegte sie sich unterhalb von 30 Pfund: Am 26. Mai notierte sie bei 2.789 Pence, am 5. August bei 2.747 Pence. Mit dem Tageshoch von 3.562 Pence liegt sie jetzt klar darüber. Als Orientierung dienen das Tageshoch als erste Widerstandsmarke und das Niveau vor den Meldungen um 30 Pfund als Unterstützung, sollte die Fantasie wieder entweichen.
Analysten
Was sagen die Profis zur Imperial Brands Aktie?
Vor dem Kurssprung fielen die Einschätzungen gemischt aus. Jefferies stufte die Imperial Brands Aktie am 19. Oktober von Kaufen auf Halten ab und senkte das Kursziel von 3.500 auf 2.700 Pence, mit Verweis auf mögliche Wachstumsbremsen durch deutsche Tabaksteuerpläne. UBS führt die Aktie mit Neutral und einem Kursziel von 31,50 GBP. Datenanbieter nennen im Sommer ein durchschnittliches Kursziel von rund 34 GBP, bei überwiegenden Kaufempfehlungen. Der Kurs liegt damit nach dem Sprung bereits nahe an diesem Durchschnitt. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Prognose
Imperial Brands Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei einer Aktie im Übernahmepoker nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis 24.12.): Die Lage ist binär
Legt Altria ein verbindliches Angebot vor, richtet sich die Imperial Brands Aktie am Angebotspreis und an der Frage nach, ob ein Konkurrenzgebot kommt. Sagt Altria ab, droht ein Teil des Aufschlags zu verfliegen, das Vorniveau um 30 Pfund wäre dann die Orientierung. Dazwischen liegt die Möglichkeit, dass das Übernahmegremium die Frist verlängert.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Deal oder Fundamentaldaten
Kommt ein Deal, entscheiden Zustimmung der Aktionäre und kartellrechtliche Prüfungen in mehreren Märkten über Tempo und Erfolg. Bleibt er aus, zählen wieder Preissetzung, Mengenentwicklung, die Dividende und der Rückkauf von 1,5 Mrd. GBP.
Langfristig (ab 2028): Konsolidierung im schrumpfenden Zigarettenmarkt
Der Markt für klassische Zigaretten schrumpft, Größe und der Erfolg bei NGP entscheiden über die Zukunft der Branche. Ein Zusammenschluss wäre einer der größten britischen Zukäufe seit rund einem Jahrzehnt. Ohne Deal muss Imperial beweisen, dass die NGP-Sparte die Mengenverluste im Tabak ausgleichen kann.
Termine
Was Anleger der Imperial Brands Aktie jetzt beobachten
24.12.2026, 17:00 Uhr Londoner Zeit: Frist für Altria, ein Angebot anzukündigen oder abzusagen.
Laufend: Mitteilungen von Altria, Japan Tobacco und Imperial zu möglichen Gesprächen.
Laufend: Aktienrückkauf über 1,5 Mrd. GBP.
Mai 2027: Halbjahreszahlen (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Imperial Brands Aktie
Warum steigt die Imperial Brands Aktie? Altria hat bestätigt, ein mögliches Bar-Angebot für Imperial zu prüfen. Laut Bloomberg erwägt auch Japan Tobacco eine Übernahme.
Hat Altria ein Angebot abgegeben? Nein. Altria betont, dass es keine feste Absicht gibt, ein Angebot abzugeben. Einen Preis nennt der Konzern nicht.
Hat Imperial Gespräche geführt? Nach eigenen Angaben nicht. Der Vorstand hat weder mit Altria noch mit einem Dritten gesprochen und keinen Vorschlag erhalten.
Bis wann muss Altria entscheiden? Bis zum 24. Dezember 2026, 17:00 Uhr Londoner Zeit, sofern das Übernahmegremium die Frist nicht verlängert.
Wie lautet die Imperial Brands Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet die Altria-Frist, mittelfristig der Deal oder die Fundamentaldaten, langfristig der Erfolg bei Next Generation Products. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Imperial Brands Aktie ein Kauf? Dieser Beitrag gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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