Ein solches Angebot würde nach Altrias Angaben voraussichtlich ausschließlich in bar erfolgen. Zugleich betont der Konzern, dass er keine feste Absicht hat, ein Angebot abzugeben, und dass offen ist, ob es überhaupt dazu kommt und zu welchen Bedingungen. Einen Preis nennt Altria nicht. Hinzu kommt ein zweiter Strang: Altria führt Gespräche mit einem nicht genannten Dritten über die Übernahme eines Teils des Imperial-Geschäfts. Eine Einigung gibt es laut Altria nicht.

Imperial selbst dämpft die Erwartungen. Der Vorstand erklärt, weder mit Altria noch mit dem Dritten gesprochen und keinen Vorschlag erhalten zu haben. Aktionäre sollen vorerst nichts unternehmen, einen künftigen Vorschlag werde man prüfen, auch mit Blick auf den Aktionärswert.