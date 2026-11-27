Die Imperial-Brands-Aktie gibt am Freitagmorgen bei Xetra um 0,44 Prozent auf 41,14 Euro nach und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Das Minus ist klein, der Umsatz von rund 554.000 Euro aber hoch. Anleger sortieren sich nach dem Kurssprung vom Vortag.
Imperial-Brands-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Tabakkonzern gibt 0,4 Prozent ab – Übernahmespekulation kühlt ab
Die Imperial-Brands-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Nach einem Sprung von über 15 Prozent am Vortag nehmen Anleger Gewinne mit, das Unternehmen dementiert Gespräche.
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Die Hintergründe
Ein Sprung, ein Dementi, Gewinnmitnahmen
Am Donnerstag war die Aktie bei Xetra um 15,61 Prozent auf 41,32 Euro gesprungen, bei einem Umsatz von 16,4 Millionen Euro. Auslöser waren Spekulationen über ein Interesse von Altria und Japan Tobacco an dem Konzern. Danach teilte Imperial Brands mit, es habe weder Gespräche geführt noch einen Übernahmeversuch von Altria erhalten.
Nach einem solchen Sprung sind Gewinnmitnahmen üblich; das Dementi nimmt der Imperial-Brands-Aktie zusätzlich Übernahmefantasie. Das Minus bleibt aber gering, ein Großteil des Vortagsgewinns steht noch im Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Imperial Brands PLC
- ISIN
- GB0004544929
- Symbol London
- IMB
- US-Symbol
- IMBBY (OTC)
- Kurs
- 41,14 Euro
- Veränderung
- −0,44 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:23 Uhr
Warum fällt die Imperial-Brands-Aktie?
Gewinnmitnahmen nach dem Vortagssprung und ein Dementi zu Übernahmegesprächen.
Wie stark stieg die Aktie am Vortag?
Bei Xetra um 15,61 Prozent auf 41,32 Euro.
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