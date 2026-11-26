Warum ist die IMCD-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 2,55 Prozent höher bei 106,55 Euro und folgte dem Aufschwung am Gesamtmarkt. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der IMCD-Aktie?

ISIN NL0010801007, WKN A116P8, Symbol in Amsterdam IMCD.

Was macht IMCD?

IMCD vertreibt Spezialchemikalien und Zutaten für Pharma, Lebensmittel, Kosmetik und Lacke.