Zwei Tage, zwei Gewinne, zusammen fast 4 Prozent. Die IMCD-Aktie (ISIN: NL0010801007, WKN: A116P8, Handelssymbol Amsterdam: IMCD, Xetra-Kürzel: INX, US-Handelssymbol: IMCDY) schließt am Donnerstag 2,55 Prozent höher bei 106,55 Euro. IMCD ist damit AEX Gewinner und markiert den höchsten Kurs der Woche.
IMCD-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,6 Prozent auf 106,55 Euro – der Chemiehändler zieht an
Die IMCD-Aktie schließt am Donnerstag 2,55 Prozent höher bei 106,55 Euro und ist AEX Gewinner. Der Spezialchemie-Händler legt den zweiten Tag in Folge zu.
Die Gründe
Ein ruhiger Wert in freundlichem Markt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. IMCD profitiert vom breiten Aufschwung: Der AEX schloss 1,86 Prozent höher, die Midkap 2,4 Prozent. Auffällig ist, dass die Aktie schon am schwachen Mittwoch zulegte, als der AEX 1,3 Prozent verlor. Das Geschäft des Zwischenhändlers für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten gilt als wenig schwankungsanfällig.
Wachsendes Ergebnis
Nach neun Monaten lag das operative EBITA bei 425 Millionen Euro, 8 Prozent über dem Vorjahr.
Starkes Jahr
Seit Jahresbeginn hat die Aktie laut Lynx rund ein Drittel gewonnen.
Zölle weniger hart
Für einen weltweit tätigen Händler ist die mildere Haltung der Märkte zu den US-Vorschlägen hilfreich.
Häufige Fragen zur IMCD-Aktie
Warum ist die IMCD-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 2,55 Prozent höher bei 106,55 Euro und folgte dem Aufschwung am Gesamtmarkt. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der IMCD-Aktie?
ISIN NL0010801007, WKN A116P8, Symbol in Amsterdam IMCD.
Was macht IMCD?
IMCD vertreibt Spezialchemikalien und Zutaten für Pharma, Lebensmittel, Kosmetik und Lacke.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.