Greenbushes produzierte von Juli bis September 435.000 Tonnen Spodumenkonzentrat, 12 Prozent mehr als im Vorquartal und so viel wie in keinem Quartal zuvor. Die dritte Aufbereitungsanlage erreichte im September ihre Nennleistung. Die Cash-Kosten sanken um 7 Prozent auf 418 australische Dollar je Tonne, der erzielte Preis fiel ebenfalls um 7 Prozent auf 2.130 US-Dollar. Verkauft wurden 376.000 Tonnen.

Für IGO selbst sprang ein bereinigtes EBITDA von 176 Millionen australischen Dollar heraus, 49 Prozent mehr als im Vorquartal. Darin steckt allerdings ein Bewertungsgewinn auf börsennotierte Beteiligungen von 31,9 Millionen Dollar. Der Anteil am Gewinn des Gemeinschaftsunternehmens mit Tianqi Lithium sank um 5 Prozent auf 114 Millionen Dollar, der bereinigte freie Cashflow auf 40 Millionen. In der Kasse lagen Ende September 376 Millionen australische Dollar.