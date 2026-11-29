Es gibt Lithiumminen, die bei den aktuellen Preisen Geld verlieren. Und es gibt Greenbushes. Die Mine im Südwesten Australiens hat im Septemberquartal eine EBITDA-Marge von 83 Prozent erzielt. Wer daran beteiligt ist, müsste eigentlich gelassen bleiben. Die IGO Aktie erzählt eine andere Geschichte: Am 1. Juni stand sie bei 10,05 australischen Dollar, am Freitag, 27. November, schloss sie in Sydney bei 4,77 Dollar. Das Wochenplus von 6 Prozent ändert wenig daran, dass seit Jahresbeginn gut 40 Prozent fehlen.
IGO Aktie: 83 Prozent Marge in Greenbushes, Kurs halbiert – was hier nicht zusammenpasst
Die IGO Aktie hat sich seit Juni mehr als halbiert, obwohl die Lithiummine Greenbushes Rekordmengen zu Kosten von 418 Dollar je Tonne fördert. Der Haken heißt Kwinana – und ein Preis, der schneller fällt, als die Mine wachsen kann. Die große Analyse.
Die Zahlen
Greenbushes liefert wie ein Uhrwerk
Greenbushes produzierte von Juli bis September 435.000 Tonnen Spodumenkonzentrat, 12 Prozent mehr als im Vorquartal und so viel wie in keinem Quartal zuvor. Die dritte Aufbereitungsanlage erreichte im September ihre Nennleistung. Die Cash-Kosten sanken um 7 Prozent auf 418 australische Dollar je Tonne, der erzielte Preis fiel ebenfalls um 7 Prozent auf 2.130 US-Dollar. Verkauft wurden 376.000 Tonnen.
Für IGO selbst sprang ein bereinigtes EBITDA von 176 Millionen australischen Dollar heraus, 49 Prozent mehr als im Vorquartal. Darin steckt allerdings ein Bewertungsgewinn auf börsennotierte Beteiligungen von 31,9 Millionen Dollar. Der Anteil am Gewinn des Gemeinschaftsunternehmens mit Tianqi Lithium sank um 5 Prozent auf 114 Millionen Dollar, der bereinigte freie Cashflow auf 40 Millionen. In der Kasse lagen Ende September 376 Millionen australische Dollar.
Die Struktur
Knapp ein Viertel der Mine – und die Hälfte der Sorgen
IGO gehört Greenbushes nicht direkt. Der Konzern hält 49 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen TLEA, die Mehrheit von 51 Prozent liegt bei Tianqi Lithium. TLEA wiederum besitzt 51 Prozent an Greenbushes, der Rest gehört Albemarle. Durchgerechnet kommt IGO damit auf knapp 25 Prozent an der Mine.
Zu TLEA gehört aber auch die Lithiumhydroxid-Raffinerie in Kwinana. Sie stellte im Quartal 918 Tonnen her, zu Umwandlungskosten von 33.677 australischen Dollar je Tonne. Das Ergebnis: ein EBITDA-Verlust von 65,4 Millionen Dollar, nach 88,4 Millionen im Vorquartal. Wie es mit der Anlage weitergeht, ist offen. Einen gemeinsamen Weg mit Tianqi nennt das Management als Priorität, vereinbart ist er nicht.
Der Preis
Der Abstand zu den Kosten bleibt groß
Der Preisindex von Shanghai Metals Market für australisches Spodumen lag am 27. November bei 1.060 US-Dollar je Tonne und damit nur noch halb so hoch wie der Preis, den Greenbushes im Septemberquartal erzielt hat. Die Cash-Kosten von 418 australischen Dollar entsprechen nach Redaktionsrechnung rund 290 US-Dollar. Selbst der aktuelle Indexpreis liegt also beim gut Dreifachen der reinen Förderkosten; Lizenzabgaben, Fracht und Investitionen sind darin nicht berücksichtigt. Die Mine bleibt profitabel. Was schrumpft, ist der Überschuss, der bei den Eigentümern ankommt.
Die Strategie
Nickel ist Geschichte, Zukäufe sind möglich
IGO baut sich um. Die Nickelmine Nova wurde im Oktober geschlossen, nach einem Schlussquartal über der eigenen Prognose; ein Käufer für den Standort steht fest. Das Nickelprojekt Cosmos soll gegen eine Beteiligung an einem Goldexplorer getauscht werden. Übrig bleibt im Kern Lithium. Auf der Hauptversammlung im November bekräftigte Vorstandschef Ivan Vella, IGO prüfe gezielt Zukäufe bei Lithium und Kupfer – diszipliniert und nur, wenn Qualität, Preis und Strategie passen. Ein konkretes Ziel hat das Unternehmen nicht genannt.
Greenbushes verdient bei fast jedem Lithiumpreis Geld. Die Frage für die IGO Aktie ist, wie viel davon Kwinana wieder verbrennt.
Die Szenarien
Drei Wege für die IGO Aktie
Lösung für Kwinana
Einigen sich IGO und Tianqi auf einen Weg für die Raffinerie, fällt der größte Verlustbringer weg oder wird kleiner. Die Stärke von Greenbushes käme dann deutlicher im Ergebnis an.
Weiter wie bisher
Greenbushes liefert, Kwinana kostet, der Lithiumpreis bestimmt den Rest. Die Aktie bliebe ein Spiegel des Spodumenpreises mit Abschlag für die Raffinerie.
Teurer Zukauf im Tief
Nutzt IGO die Kasse von 376 Millionen Dollar für eine Übernahme, hängt alles am Preis und am Zeitpunkt. Ein Zukauf kann die Abhängigkeit von einem einzigen Asset senken – oder Kapital binden, bevor der Markt dreht.
Häufige Fragen zur IGO Aktie
Wie viel von Greenbushes gehört IGO?
IGO hält 49 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen TLEA, das wiederum 51 Prozent an Greenbushes besitzt. Durchgerechnet sind das knapp 25 Prozent.
Warum fällt die IGO Aktie, wenn Greenbushes so profitabel ist?
Der Spodumenpreis ist stark gefallen, die Raffinerie Kwinana schreibt hohe Verluste, und IGO hat als Minderheitspartner nur begrenzten Einfluss auf Ausschüttungen und Strategie.
Was ist mit dem Nickelgeschäft von IGO?
Die Mine Nova wurde im Oktober 2026 geschlossen und soll unter einem neuen Eigentümer weitergeführt werden. Lithium ist seitdem das Kerngeschäft.
Plant IGO Übernahmen?
Das Management prüft nach eigenen Angaben gezielt Zukäufe bei Lithium und Kupfer, hat aber kein konkretes Ziel genannt und keine Transaktion angekündigt.
Stammdaten der IGO Aktie
- Unternehmen
- IGO Limited
- ISIN
- AU000000IGO4
- WKN
- 765651
- Handelssymbol
- IGO (Sydney)
- Handelssymbol Frankfurt
- IDZ
- US-Handelssymbol
- IPGDF
- Schlusskurs
- 4,77 AUD
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs ASX vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: Tianqi Lithium (H-Aktie: ISIN CNE100005F09, WKN A3DQVD, Handelssymbol 9696 in Hongkong, 2220 in Frankfurt, US-Handelssymbol TQLCF), Albemarle (ISIN US0126531013, WKN 890167, Handelssymbol ALB in New York, AMC in Frankfurt, US-Handelssymbol ALB) und PLS Group (ISIN AU000000PLS0, WKN A0YGCV, Handelssymbol PLS in Sydney, PLR in Frankfurt, US-Handelssymbol PILBF).
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