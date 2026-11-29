Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal um 33 Prozent. Der Rohertrag wuchs auf 49,6 Crore Rupien, die operative Marge lag bei 25,4 Prozent. In den ersten sechs Monaten setzte ideaForge rund 160 Crore Rupien um, mehr als in jedem früheren Halbjahr. Über die Hälfte des Auftragsbestands zu Jahresbeginn wurde bereits geliefert.

72 Prozent des Quartalsumsatzes kamen vom Militär, 28 Prozent aus dem zivilen Geschäft, etwa Vermessung und Drohnen-Dienste. Zudem brachte ideaForge eine Kampfvariante seiner Drohne ZOLT auf den Markt.