Aus einem Quartalsverlust von 19,6 Crore Rupien wurde ein Gewinn von 6,5 Crore. Der indische Drohnenhersteller ideaForge hat im Quartal bis Ende September gezeigt, was ein voller Auftragsbuch bringt: 91,3 Crore Rupien Umsatz, 124 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die ideaForge Aktie notierte am 17. November bei 689,60 Rupien, nachdem sie nach den Zahlen um mehr als 4 Prozent zugelegt hatte.
ideaForge Aktie: Indiens Drohnenbauer dreht mit plus 124 Prozent Umsatz in die Gewinnzone – doch der Auftragsbestand schrumpft
ideaForge hat im Quartal bis September erstmals seit Langem einen Gewinn erzielt. Der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt. Doch der Auftragsbestand ging zurück, und die ideaForge Aktie ist hoch bewertet. Die Analyse.
Die Stammdaten für Anleger: Die ideaForge Aktie hat die ISIN INE349Y01013. Das Handelssymbol an der Nationalen Börse Indiens (NSE) lautet IDEAFORGE, an der BSE ist es die Nummer 543932. Ein US-Handelssymbol gibt es nicht.
Die Zahlen
Vom Verlust in die Gewinnzone
Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal um 33 Prozent. Der Rohertrag wuchs auf 49,6 Crore Rupien, die operative Marge lag bei 25,4 Prozent. In den ersten sechs Monaten setzte ideaForge rund 160 Crore Rupien um, mehr als in jedem früheren Halbjahr. Über die Hälfte des Auftragsbestands zu Jahresbeginn wurde bereits geliefert.
72 Prozent des Quartalsumsatzes kamen vom Militär, 28 Prozent aus dem zivilen Geschäft, etwa Vermessung und Drohnen-Dienste. Zudem brachte ideaForge eine Kampfvariante seiner Drohne ZOLT auf den Markt.
Das Risiko
Weniger Aufträge, hoher Preis
Der Auftragsbestand sank binnen eines Quartals von 256,8 auf 202,2 Crore Rupien. Wer liefert, muss neue Aufträge nachlegen. Zugleich ist die ideaForge Aktie nicht billig: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag laut screener.in bei etwa 100. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 366 bis 997 Rupien, der Kurs liegt also näher am oberen Ende.
Häufige Fragen zur ideaForge Aktie
Was macht ideaForge?
Das Unternehmen aus Mumbai baut unbemannte Fluggeräte für Militär, Sicherheitskräfte und zivile Kunden.
Ist ideaForge profitabel?
Im Quartal bis September 2026 ja, mit 6,5 Crore Rupien Nettogewinn. Ein Jahr zuvor stand ein Verlust.
Wo wird die ideaForge Aktie gehandelt?
An der NSE unter IDEAFORGE und an der BSE unter 543932.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.